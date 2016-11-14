



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп?

Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит пройти два испытания, по которым будет видно, в каком направлении движется политика нового главы Белого дома, пишет Джексон Дил в статье для Washington Post.

Автор отмечает, что за прошедшее с момента избрания Трампа время можно было услышать, что он поставит крест на столетии глобального лидерства США, начавшегося в 1918 году, что он выйдет из НАТО, уступит Евразию России, а Азиатско-Тихоокеанский регион — Китаю, а лучшими друзьями Вашингтона при нем станут популистские и авторитарные лидеры, презирающие мигрантов и глобализацию.

Другие же утверждают, что внешняя политика республиканца будет в некоторой степени более жесткой версией политики Обамы. Он будет бомбить террористов, пытаясь при этом выйти с Ближнего Востока, вести переговоры с Москвой и Пекином, одновременно противодействуя их агрессии. Трамп также будет яростно критиковать союзников США за то, что они выделяют неадекватное финансирование на оборону, но отказа от обязательств США по их защите не будет. Миллиардер-республиканец также может принизить важность прав человека и даже пойти на соглашения с такими режимами, как северокорейский.

За прошедшие дни, подчеркивает автор, можно было столкнуться с обеими версиями, иногда исходящими из одного и того же источника. И связано это прежде всего с тем, что никто, даже сам Трамп, не знает, какова будет его внешняя политика. Многие опасаются, что он заведет мир в состояние еще большего хаоса и начнет глобальную торговую войну, а может и настоящую. При этом сохраняется надежда, что его советникам, бюрократии, Конгрессу, быть может, удастся вразумить его. Положительно может сказаться и сам ответственный пост.

В скором времени этого узнать наверняка не получится, но о направлении Трампа можно будет сказать по тому, как он справится с двумя испытаниями.

Во-первых, таким испытанием станет назначение его команды. Те, кто хочет «приручить» Трампа, выражают горячую надежду на то, что он поставит на ответственные посты в национальной обороне опытных людей, таких как сенатор Боб Коркер, бывший советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус. Но для этого избранному президенту необходимо преодолеть желание поставить своих эксцентричных сторонников, вроде Руди Джулиани, Ньюта Гингрича и отставного генерала Майкла Флинна.

Кандидатура Гингрича, возможно, больше не рассматривается. Так, как сообщил журналист Дэвид Корн 13 ноября, Гингрич заявил, что не хочет быть госсекретарем США. Джулиани, который хочет занять этот пост, ничего не понимает во внешней политике. Флинна, который однажды сидел рядом за одним столом с президентом России Владимиром Путиным в ходе оплаченной Москвой поездки, подозревают в том, что он является марионеткой Кремля.

Кто займет ключевые места, важно, поскольку это определит, войдет ли целая плеяда республиканцев-профессионалов в вопросах внешней политики в новую администрацию или будет её сторониться. Если они войдут в команду Трампа, стоит ожидать, что политика нового главы Белого дома пойдет по привычному пути. В противном же случае Белый дом может стать Зеленой зоной Ирака времен начала иракской войны, когда из-за действий ретивых, но ничего не понимающих политиков оккупация страны обратилась катастрофой.

Во-вторых, испытанием для Трампа станет то, как он справится с Путиным. Вопрос, почему избранный президент защищал, как считает автор, главу России в ходе своей предвыборной кампании — так, Трамп отверг вмешательство Москвы в выборы, даже после того как ЦРУ предоставило ему доказательства этого, — по-прежнему остается открытым. Восхищается ли Трамп Путиным или чувствует, что обязан ему за взлом почты демократов и инвестиции в его дела?

Точно об этом сказать на момент принятия присяги будет невозможно, однако если Трамп последует своему предложению и встретится вскоре с Путиным, можно будет точно сказать, что Трамп отличается от своих предшественников. Путин попросит, по мнению автора, снять санкции, введенные против Россия из-за Украины, а также восстановить союз Вашингтона и Москвы по Сирии. Пойдет ли Трамп на эти шаги?

Если пойдет, будет ясно, что глобальный порядок меняется, поскольку позиция избранного президента повлияет на отношения США с ключевыми партнерами в Европе и на Ближнем Востоке. Если он предаст поддержку Украины, лидеры стран НАТО, начиная с Ангелы Меркель, почувствуют себя ослабленными и оскорбленными. Менее крупные страны в Центральной Европе поспешат заключать собственные сделки с Путиным. И если провалятся планы альянса развернуть батальоны сдерживания России, за ними может последовать и развал самого НАТО.

В Сирии же сотрудничество с Россией быстро приведет к отчуждению суннитских союзников США, таких как Саудовская Аравия и Иордания, которые рассматривают войну в Сирии как опосредованное противостояние с Ираном. Трамп выражал презрение в отношении некоторых из этих союзников, но если он хочет победить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ему необходима их помощь.

Перестройки союза с суннитскими союзниками Вашингтона хочет и Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, с которым Трамп пообещал поддерживать теплые отношения, будет требовать от США активных действий против Ирана, в том числе отказа от сделки по ядерной программе. Путин, являющийся стороной соглашения, выступит против, как и Меркель.

Нет сомнений в том, что до Трампа пока еще не начали доходить все эти сложности, но скоро ему с ними придется столкнуться. Когда это произойдет, будет понято, движется ли лидерство США к медленному распаду, как это было в последние годы, или к радикальному коллапсу.