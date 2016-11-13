



Андрей Колеров. Равновесие предмета в трёх плоскостях. 1990

Израильские политики замерли, когда в прессе появились имена тех, кого избранный президент Трамп берет с собой управлять Америкой. Слишком хорошо, чтобы в такое поверить. Если все же верить американской прессе, то следующим Государственным Секретарем может стать Ньют Гингрич — пламенный сторонник Израиля в американской политике в ходе последних тридцати пяти лет.

Ключевая позиция в новой администрации предполагается для бывшего мэра Нью-Йорка Роберта Джулиани. Напомним, как он предстал двадцать лет назад «впередсмотрящим», открыто выступив против соглашения Рабина с Арафатом, навязанного администрацией Клинтона. Этот пакт был отмечен Нобелевской премией мира, но для израильтян, как и для арабов, он оказался губительным. Предполагается, что одним из самых приближенных советников нового президента будет его зять Джаред Кушнир — внук белорусских партизан, ортодоксальный иудей и произраильский активист со стажем. Говорят, что это он склонил своего тестя к скептическому отношению к бандеровскому правительству в Киеве и способствовал выработке дружественного и реалистического отношения к президенту России.

Сегодня уже никто не делает секрета из того, что главным спонсором Трампа (помимо его самого) был миллиардер Шелдон Адельсон — ближайший друг израильского премьера Нетаньягу. И никто не удивился, что сразу после одержанной победы Дональд Трамп заявил о желании незамедлительно встретиться с лидером Израиля. Сразу после этого в израильских СМИ было опубликовано заявление Трампа в поддержку Нетаньягу в ходе выборов в Израиле три года назад. Он открыто поддержал нашего премьера в то время, как Госдеп США финансировал оппозицию…

Если вышеупомянутые лица окажутся вместе с Трампом у руля американской политики, то реалисты в Израиле смело смогут говорить о чудесах. Такой дружественной администрации в Вашингтоне не было и в пору Рональда Рейгана. И это после того, как предыдущая администрация активно занималась поощрением «братьев-мусульман» на Ближнем Востоке.

Однако эта радость может оказаться преждевременной, если Иерусалим не пересмотрит свою собственную политику по некоторым ключевым вопросам. Несколько лет назад премьер Нетаньягу заявил в угоду Обаме и тогдашней госсекретарше Клинтон, что признает право палестинцев (арабов Земли Израиля) на независимое государство. Повторение сей декларации вселяет надежду на сбыточность этой идеи. Иными словами, арабы Иудеи и Самарии (Западного берега) и Восточного Иерусалима слышат подобные декларации и верят, что скоро они станут самостийными. Даже если большинство этих людей никак не желает оказаться под управлением ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они боятся изъявлять свою волю, ибо не требуема богатая фантазия для реального описания расправы над теми, кто был против, после обретения самостийности.

Получается, что своими обещаниями реализовать госдеповский план «двух государств» премьер-министр Израиля поощрял радикализм и терроризм. Разумеется, это делалось неосознанно и причиной всему было давление Вашингтона, но сиречь пробуждение несбыточных ожиданий ведет так часто к войне и насилию.

Решение конфликта с местными арабами само собой назрело, когда недавно проведенное собственно палестинцами исследование показывает, что большая часть населения Западного берега (Иудеи и Самарии) заинтересована не в независимом государстве, а в конфедерации с Иорданией. Напомним, что проживающие на этих территориях арабы были иорданскими гражданами с 1948 года и до 1967 года. Более того, они сохраняли иорданские паспорта вплоть до конца восьмидесятых. Поскольку опция независимого государства Палестина очевидно отсыхает, то два миллиона жителей Западного берега (Иудеи и Самарии) хотят вернуться к «иорданской опции».

Как известно, между Израилем и Иорданией существует мир уже два десятка лет. При открытых границах арабские жители Иудеи и Самарии смогут сохранять все формы местного самоуправления, а голосовать — в парламент Иордании. Кстати, если арабы Израиля — это палестинцы, то иже палестинцами следует называть семьдесят процентов жителей Иордании. Более того, они сами называют себя палестинцами.

Поскольку Республиканская партия США официально отказалась от провалившегося плана «двух государств», то остается иорданская опция или же сохранение статус-кво. Это представляется куда более реалистичным, нежели трансфер еврейских жителей Западного берега или же трансфер арабов оттуда. Такого рода радикальные решения становятся осуществимыми при жестоких военных действиях, например. Но целью лидеров США и Израиля при Трампе будет урегулирование конфликта и снижение уровня насилия, а не как при Обаме…

Для успешного претворения в жизнь этой идеи Нетаньягу должен отказаться от кривовиляющей и многохитростной тактики, при помощи которой он уворачивался от ударов со стороны Обамы. Сейчас от него требуются прямота и убедительность. Если израильский премьер проявит мудрость и лидерские качества, то он сможет стать важным звеном, соединяющим Москву с Вашингтоном. Никто лучше него не сможет склонить Гингрича и Джулиани к новому подходу к России. В отличие от Трампа эти два общественных деятеля имеют за спиной десятки лет борьбы с советской политикой. Для их внутренней «перезагрузки» требуется человек, имеющий опыт сотрудничества с президентом Путиным, которому они сами доверяют, коим является лидер Израиля. Так может быть создан победородный триумвират Путина с Трампом и Нетаньягу.

Вышеупомянутый сценарий не за горами и не в поднебесьи. Если сами лидеры и их ближайшее окружение пойдут по предлагаемому пути почитания правды в политике и взаимного благородства. Как сказано в 18-м Псалме (семнадцатый — в христианской традиции): «С преподобным милосерден будешь, а с искренним — чистосердечным».

Иерусалим