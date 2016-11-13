Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими на передовой в Физулинском районе, в очередной раз заявил: «Мы никогда не допустим создания второго армянского государства, апрельские бои еще раз доказали это». Но до того он же делал интригующее заявление: «На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии. Азербайджан никогда не согласится на это». А после в интервью директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву президент говорил, что при соблюдении принципов территориальной целостности Азербайджанской Республики «может быть компромисс по вопросам местного самоуправления, самоуправления Нагорного Карабаха», уточняя, что «в будущем, если мы договоримся, это может быть автономная республика».

Иван Шилов ИА REGNUM

По всем признакам, за этим стоит результат давления Вашингтона, который дал открыто понять Баку, что не позволит себя «водить за нос». Дело в том, что после апрельской войны, которая была остановлена только благодаря личному вмешательству президента России Владимира Путина, госсекретарь США Джон Керри, выполняя поручение президента Барака Обамы, 16 мая провел в Вене встречу в формате 3 + 2 (главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ плюс президенты Азербайджана и Армении). В совместном заявлении отмечалось, что было достигнуто согласие предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон для расследования инцидентов, а также увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ (появление международных наблюдателей), после чего оказывался возможен переход к возобновлению переговорного процесса мирного урегулирования конфликта. Однако, как на днях заявил заместитель главы администрации президента Азербайджанской Республики Новруз Мамедов, Баку «в Вене не взял никаких обязательств», то есть отказался подписывать общее заявление.

Хорошо. 20 июня в Санкт-Петербурге при участии главы России прошла еще одна встреча глав Азербайджана и Армении. По ее итогам было принято совместное заявление, дублирующее венское соглашение вплоть до запятой. «Президенты Республики Армения и Азербайджанской Республики подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая сего года договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса, — говорится в этом документе. — С этой целью президенты условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ в зоне конфликта. Они выразили удовлетворение сохраняющимся в последнее время режимом перемирия на линии соприкосновения. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по сущностным аспектам урегулирования, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании. Президенты отметили важное значение своих регулярных контактов по нагорно-карабахской проблематике, и договорились продолжить их в таком формате в дополнение к работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые были приглашены на завершающую часть встречи в Санкт-Петербурге». На сей раз под этим документом была поставлена и подпись Азербайджана.

И оттого не случайно госдепартамент США приветствовал результаты прошедших 20 июня в Санкт-Петербурге встреч и завил о важности того, чтобы стороны «соблюдали режим прекращения огня, предприняли меры, направленные на прекращение насилия и возобновили переговоры, направленные на всеобъемлющее урегулирование». Вновь слово Мамедову: «В Санкт-Петербурге президенты выступили с заявлением. В той встрече принимал участие и я. Я заметил, какое президент России Владимир Путин проявляет серьезное внимание и прилагает усилия к урегулированию конфликта. Это нас несколько воодушевило. Путин держит слово. Мы ждали, что это даст какой-то результат. Но и там есть свои дела, и их немало. Процесс продолжается». Кстати, Мамедов не первый раз упоминает о своем участии в санкт-петербургской встрече и всякий раз дает ее итогам разную интерпретацию. По его словам, на встрече было отдано предпочтение поэтапному урегулированию конфликта: вначале освобождаются пять районов, а затем еще два района и определяется коридор. Затем определяется статус Нагорного Карабаха. И стороны якобы «достигли соглашения в этом направлении».

Однако, во-первых, если технология урегулирования конфликта и обсуждалась в Санкт-Петербурге, то она носила закрытый характер, хотя далеко не факт, что события развивались именно по обозначенному Мамедовым сценарию. Во-вторых, вот что свидетельствует министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: «Данное должностное лицо, Новруз Мамедов, никогда не участвовал на каких бы то ни было переговорах. И саммит в Санкт Петербурге не стал исключением. В ходе последней встречи он присутствовал лишь на рабочем обеде, в ходе которого обсуждались исключительно вопросы относительно создания механизмов расследования инцидентов и увеличение числа представителей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, урегулирование конфликта исключительно мирным путем, соблюдение соглашений о перемирии 1994−95 годов». Получается, что Баку решил попробовать «водить за нос» и Москву, откровенно фальсифицируя ее позицию по урегулированию карабахского конфликта. Точнее, дистанцируясь от Вашингтона, Азербайджан намеревался прикрыться Москвой или Парижем. Поэтому нельзя считать случайностью и то, что намечаемые на август или сентябрь очередные саммиты президентов Азербайджана и Армении не состоялись. После этого последовало многозначительное заявление Керри о том, что условия для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха еще не сформировались по причине неготовности лидеров этих стран к поискам компромиссов.

И вновь реплика Мамедова: «Заявление вызывает удивление и огорчает. Миссия урегулирования конфликта возложена на плечи Минской группы ОБСЕ, одним из сопредседателей которой и являются США. Сопредседатели МГ ОБСЕ в течение долгих лет не смогли добиться результата. Совбез ООН принял резолюции, требующие освобождения оккупированных территорий. А было ли в заявлениях хоть одно предложение об освобождении хотя бы 7 районов, после которого можно было бы обвинять Азербайджан в неготовности решить конфликт? Мы не принимаем данное заявление. Заявление требует объяснений на общедоступном языке». То есть, ни одна из стран-сопредседателей Минской группы, включая Россию, никогда не выдвигали публично проект освобождения районов, а если и рассматривали его, то только в пакетном варианте. Тем не менее, в результате «родилось» предложение президента Алиева о возможном предоставлении Карабаху статуса автономной республики. На этом направлении как раз и получают развитие интригующие сюжеты. Ранее официальный Баку упразднил автономию Карабаха, что свидетельствовало о явном игнорировании интересов карабахских армян, которых обозначили как «некоренные». Теперь, говоря бакинским языком, «несуществующему народу Нагорного Карабаха» предоставляется статус автономной республики. Как так?

Теоретически, конечно, можно говорить о федеративной форме государственного устройства Азербайджана, что предполагает внесении соответствующих изменений в законодательную систему страны, в уставы и законы нового субъекта, которые осуществляют правовое регулирование в пределах компетенции федерации и ее субъекта, разграничение полномочий, подписание специальных договоров между центральными органами власти и субъектами. Но даже если предполагаемая автономная республика будет иметь урезанный характер с точки зрения прав карабахских армян, то после Еревана она может считаться вторым армянским государством в Закавказье, пусть и с пониженным статусом. Другое дело, что Баку будет пытаться изменить в Нагорном Карабахе демографическую ситуацию, как это сделано в Нахичеванской автономной республике, откуда армян выдавили, несмотря на то, что статус этой автономии регулируется Московским и Карсским договорами от 1921 года. Напомним, что 16 марта 1921 года Советская Россия и Турция в Москве заключили договор о дружбе и братстве, согласно которому Нахичеванская область «образует автономную территорию под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему государству». Тем не менее, пишет азербайджанский историк Джамиль Гасанлы, «Нахичеванский край приобрел международный статус, оставаясь частью территории Азербайджана».

Но для проведения «нахичеванской операции» в отношении Нагорного Карабаха не существует ни объективных, ни субъективных исторических и политических условий. В отличие от Грузии в Азербайджане нет специальной структуры, которую официальный Баку мог бы рассматривать бы в качестве «легитимного» представителя интересов Нагорного Карабаха — правительства или парламента «в изгнании» и т.д. По мнению старшего научного сотрудника по Кавказу Фонда Карнеги Томаса де Ваала, армяне отвергнут озвученный азербайджанским президентом вариант о конечном статусе Нагорного Карабаха, но то, что «Алиев признает права карабахских армян — хорошо». Что дальше? Трудно не согласиться с мнением главы МИД Армении Эдвардом Налбандяном, который заявил, что Азербайджан «запутался в своих подходах и ему необходима помощь для выхода из этой ситуации». Обстановка на линии фронта в Нагорном Карабахе продолжает оставаться сложной, хотя время от времени миссия ОБСЕ проводит плановый мониторинг линии соприкосновения конфликтующих сторон.

Проигравшие президентские выборы в США демократы оставили Баку «карабахское наследство» в варианте давления с целью признания независимости Нагорного Карабаха. Обозначила свой дрейф и Москва. Президент России Владимир Путин в интервью азербайджанскому государственному информагентству АзерТАдж говорил, что «достижение компромисса предусматривает нахождение оптимального баланса между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение», и что необходимо руководствоваться формулой, при которой «ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побежденным, уступки были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали бы ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении». Как видим, Москва перестала ставить на первое место принцип сохранения территориальной целостности и в этом отношении пошла навстречу Вашингтону. В свою очередь Баку стал связывать свои надежды с новым президентом США Дональдом Трампом, который заявил о готовности пересмотреть некоторые внешнеполитические приоритеты страны.

И снова слово Мамедову: «Из-за того, что демократы отдают преимущество вопросам прав человека и демократии они, поддавшись влиянию проживающей в Америке армянской диаспоры, повсеместно поддерживают армян. Однако в ходе последних выборов в Сенате и Палате представителей некоторые сильные проармянские деятели остались за бортом. Это важное событие. Нам лучше удается договариваться с республиканцами. У нас есть больше 6 месяцев, чтобы спокойно заниматься своей работой». Но пока президент Азербайджана по-прежнему предполагает силовой сценарий решения конфликта, заявляя, что «азербайджанская армия непобедима, способна выполнить любую задачу», а «на оккупированных территориях, в Нагорном Карабахе, нет ни одной военной цели, которую мы сегодня не смогли бы поразить». Посмотрим, что из этого выйдет.