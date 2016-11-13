Кроме Рональда Рейгана, ни один избранный президент США не вносил столько сумятицы и неопределённости на финансовых рынках, как мистер Трамп, самый американский президент после мистера Рейгана. Инвесторы почувствовав, что «проходной» кандидат от демократов Хиллари Клинтон может споткнуться, снизили свою активность на биржах за несколько недель до выборов. Затем, после оглашения результатов, на рынках США в моменте был резкий обвал как котировок акций, так и доллара, который был предсказан почти всеми именитыми экономистами США, но он очень быстро был отыгран.

Будущее мировой экономики предельно ясно

В течение последующих четверга и пятницы индексы возобновили рост, Доу Джонс (DJIA-30) в очередной раз обновил исторические максимумы, доллар продолжил рост. После предвыборной пропаганды, а точнее антипропаганды, которую вели против Трампа основные СМИ США, стало приходить понимание того, что же будет делать с экономикой новоизбранный президент.

Если сделать выжимку из всего того, что он проговорил, надо признать, неплохой актёр Трамп, то его экономическая программа — это некий симбиоз из двух противоположностей: рейганомики и кейнсианства от президента Рузвельта.

С одной стороны, Трамп обещает послабление налогового бремени для бизнеса и снятие ограничений в промышленности, в торговле и, прежде всего, в энергетическом комплексе. Как и Рейган, Трамп обещает перевооружение армии, следовательно, рост военного производства, а ведь в США ВПК, как и в России, является технологическим и промышленным локомотивом всей экономики.

В то же время Трамп уже обещает потратить $1 трлн на реконструкцию ветшающих коммуникаций США. Что в свою очередь повлечёт за собой как рост промышленного производства, так и рост числа рабочих мест. И на последнем показателе стоит остановить особое внимание.

Реконструкция коммуникаций, увеличение военных заказов и, в общем, рост промышленного производства, о чём ещё скажем ниже, приведёт к росту рабочих мест. Но уже сейчас в США безработица в районе 5%, прирост рабочих мест идёт уже несколько лет, следовательно, ускорение этого процесса приведёт к росту заработной платы, что вызовет рост инфляции. Именно отсутствие инфляции и не столь быстрое создание новых рабочих мест — главные отговорки ФРС при переносе сроков увеличения процентных ставок. Трамп же обещал не просто продолжить курс на ужесточение монетарной политики, который вяло взял американский регулятор, дважды подняв ставки, а его ускорить.

Но вышеперечисленного будет — по замыслу экономических советников Трампа — недостаточно для реиндустриализации США и поддержания занятости в долгосрочной перспективе. Дональд Трамп обещал выход США из торговых союзов и договоров или сохранение участия в них, но на условиях США. К тому же он обещал повысить заградительные пошлины против товаров из Азии и, прежде всего, из Китая. Учитывая, что фискальная реформа, предлагаемая Трампом, сокращает налоги на производство, но сохраняет или даже повышает налоги на потребление (а с учётом уже выше сказанного о росте заработной платы, это вполне возможно), то дешёвая азиатская продукция в США может значительно подорожать.

Дополним же картину развития промышленности энергетической реформой, цель которой — значительно понизить стоимость энергии внутри США, компенсировав, тем самым, рост стоимости труда. При этом неважно, сколько будет стоить, скажем, нефть на мировых рынках, главное, чтобы внутри США она была гораздо дешевле. Что-то подобное уже было на рынках в 2010—2012 годах, когда разница между маркой Brent, на которую ориентируются мировые производители нефти, и североамериканской маркой WTI доходила до 20%. Стоит заметить, что при таких условиях американцам даже выгодны высокие цены на нефть, так как их сланцевая индустрия будет приносить хороший доход и вносить свою лепту в общую копилку американской экономики.

Но в этой стройной картине не хватает одного — денег. Где и как президент Трамп будет брать деньги на свои реформы? И в решении этого вопроса Трампу повезло. Вместе с выборами президента прошли выборы в сенат и трети палаты представителей. Их результат — у нового президента США республиканское большинство в обеих палатах конгресса. Это позволит Трампу продолжить наращивать госдолг, который и так рос рекордными темпами при президенте Обаме.

Многие экономисты предупреждают о катастрофических последствиях наращивания государственного долга для любой страны. Возможно, это и верно, но не для США. Доллар — единственная резервная валюта в мире. Как бы там ни говорили о дедолларизации, пока 80% мировой торговли осуществляется за доллары, самой высоко ликвидной финансовой бумагой являются казначейские обязательства США, в которых держат часть своих ЗВР все крупнейшие мировые центральные банки. К тому же, хоть долг США и самый большой в мире и уже приблизился к $20 трлн., по отношению долга к ВВП, США находятся примерно на 35 месте в мире, то есть расти есть куда, и пока катастрофа больше видна в газетных статьях и в головах некоторых экономистов, чем в реальности.

Самое интересное, что Соединённым Штатам даже не придётся особо врубать печатный станок. В мир в период программ количественного смягчения ФРС выпустила достаточное количество долларов, которые пошли в экономики развивающихся стран. Рост процентных ставок и доходности трешерис приведёт к оттоку капитала в США. По существу реформы президента Трампа оплатит весь оставшийся мир. При этом, если предыдущие администрации, в том числе и республиканские, проводили внутреннюю политику, рассчитанную на экспансию США во внешний мир и поддержку всей мировой экономики (достаточно только почитать заявления ФРС, чтобы в этом убедиться), то Трамп собирается взять у мира ещё денег и сделать ему ручкой. В результате развивающиеся страны могут оказаться в глубокой рецессии. Миру надо понять, что мистер Трамп — президент США, но это не американская проблема.