Сложно представить, что за этим «троллингом» что-то стоит, а ничего и не должно стоять — это чистое самодостаточное развлечение. В этом смысле это фильм про неожиданно весёлых троллей, который любят петь и танцевать, который сделан точно такими же весёлыми троллями шоу-бизнеса, которые любят петь и танцевать, но, в отличие от их киношных собратьев, ещё и зарабатывать на этом деньги. Самые счастливые существа на свете — тролли. И ваши дети, если они смотрят такие мультфильмы. По крайней мере, согласно создателям. Но и взрослым есть чем поживиться. Анимационный мюзикл несёт в себе и взрослые шутки, и многочисленные отсылки к музыкальной массовой культуре 1970-х. Разумеется, это просчитано маркетологами. Продажа ностальгии. Ничего дурного в этом нет, вероятно, но это не поиски заговора коммерческого кино против непризнанных гениев, а реальное положение дел…

Иван Шилов ИА REGNUM Тролльный коллектив

В изобразительном смысле мы увидим хорошо разработанный и придуманный «тролльский» мир. Камера много летает, ездит, зачастую монтаж становится клиповым, кадры меняются с пулемётной скоростью. Это и есть мюзикл, клип, мельтешение картинок под музыку. Много реакций, ситуаций, оценок. На уровне драматургии здесь довольно знакомые, но в чём-то замысловатые схемы. Не лишённые некоторой упрощенческой красоты. Есть два народа. Тролли и Орки (будем так называть поедателей троллей, может быть, по паспорту они как-то иначе переводятся). Тролли — народ счастливый, все обнимаются, танцуют. Кроме одного параноидального тролля, который думает, что нужно готовиться к войне, ходит с чёрными волосами и вечно несчастен. Мне ему проще сочувствовать. Орки же злые и несчастные, и им для счастья нужно есть радужных троллей. Вот такая диспозиция. Ну и ещё пара «личных» историй с той и другой стороны… История любви, веры в себя и избавления от комплексов по поводу внешности и происхождения, история предательства… Ну и так далее.

Цитата из м/ф «Тролли». реж Уолт Дорн, Майк Митчелл. 2016. США Тролли

Но начинается всё с двух миров. За этим можно увидеть и «Война мышей и лягушек», и противостояние политических систем, и что угодно ещё… В фильме нет глубины реальной мифологии, это всё книжка-разукрашка, магазин игрушек-сувениров был бы идеальным местом для показов таких фильмов. Главный месседж фильма, как часто бывает в не самых сложных картинах, говорится прямым текстом: «каждый счастлив. Нужно просто найти счастье внутри себя». В фильме есть отсылки и к реальным культурным контекстам (хиппи, нью-эйдж etc), но это, разумеется, для взрослых…

В этом созданном мире попадаются замечательные решения: реанимация с помощью светлячков, гусеница, которая шумно ест лист, при этом постепенно становясь частью саундтрека и музыкальным инструментом… Несколько прямо, но интересно придуманы уродливые орки, которые питаются бедными троллями. Целый город орков.

Очень многие моменты фильма позволяют сказать «ах», или, если угодно, «вау». Там есть над чем посмеяться рядовому зрителю. Этот мультик, конечно, целиком американский в своих взглядах «на счастье». Кому нужны сложные мультики?

Цитата из м/ф «Тролли». реж Уолт Дорн, Майк Митчелл. 2016. США Гусеница

В одной из сюжетных линий тролли дружат с одной из девушек-троллеедов (сюжетная линия «дружбы с врагом»), более того, они помогают ей обустроить личную жизнь, буквально поселяясь в её шевелюре, которую сами и создают. С этой точки зрения тролли — наши собственные мысли, страхи, комплексы и, напротив, радости, порывы к счастью, объятьям музыки… Все эти маленькие весёлые живые существа и большие угрюмые хищники в каком-то смысле только проекции наших собственных внутренних переживаний. В этом смысле за внешней оболочкой мюзикла скрывается попытка создателей в меру своих возможностей и таланта рассказать о счастье, которое внутри и которое никто не отнимет. Иногда это и правда забавные фрагменты, где «чёрного тролля» учат «давать пять» и вообще смотреть на мир чуть более оптимистично… Вообще нельзя же всё время думать о взрослом мире, где войны, политика, ложь. Иногда можно и посмотреть на мир чуть проще. Как на мир детских игрушек. Не случайно фильм начинается и заканчивается книгой, из которой, собственно, все персонажи и появляются. Не удивлюсь, если существует целая индустрия игрушек — троллей, которая после выхода фильма испытала заметный рост… Что касается истории, то всё хорошо, плохие пришли к тому, что на самом деле нужно жить дружно, а для счастья никого не надо есть, мрачные параноики обрели радость в любви и танце. Нужно и нам увидеть в этом фильме что-то прекрасное. И поблагодарить создателя неба и земли, троллей и орков за возможность созерцать это шоу.

Красота в глазах смотрящего. Замечательный мультик. Как образец высочайшей философии о счастье. Простой и доступной даже для детского сада. Я вот хотел бы стать счастливым. Но всё никак не получается. Если только, когда сидишь дома и читаешь хорошую книжку, а за окном хлопья снега на фоне чёрного неба. Но кажется, даже это художественное преувеличение. В мультике же счастливым стать просто. Надо попробовать. И станет жизнь сплошною дискотекой. Полной любви, объятий и мигающих огоньков.