Киношка как балаган. Родство с волшебным фонарём — там чудеса, там бегает лошадь, там танцуют канкан ещё до Канн, там что-то взрывается — и в облаке внезапно появляется чёрт, короче говоря, там волшебно… Иногда кажется, что кино обречено оставаться таким — милым развлечением (на фоне ужасов жизни и, например, сводок с какого-то театра военных действий, которые всегда можно найти на каком-то из каналов)… Нужно учиться любить развлекательное кино. Собственно, в данном случае оно совсем не так далеко ушло от лубка, комикса — и даже не скрывает этого. Музыка, фанки, джаз, что-то весёлое и «прикольное», и удивительно, насколько подобного рода киномышление кажется правильным. Всё должно быть немножко клиповое, и главное — «не напрягать», не вынуждать думать, не дай бог всерьёз сомневаться в чём бы то ни было… А если думать о вечном — то по-простому. Понятно, что души, когда они отделяются от тела, должны быть полупрозрачные. Вы же такое уже видели (в фильмах, скорее всего)? А когда что-то мистическое, то лучше, чтобы звучал григорианский хорал, а не марш. Всё понятно. Ничего личного. Бизнес. Кино.

Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США Магия

Конечно, в фильме есть попытка говорить всерьёз. Прежде всего, на уровне актёрской игры. Когда мы видим, что актёрам действительно есть что играть, даже если это их собственные истории, характеры, отношения, органика… Ради этого стоит посмотреть это кино. Как британский аристократ играет снобизм. То есть актёр, который по определению уверен, что он должен быть в центре внимания, играет персонажа, которые должен открыть сострадание к другим, любовь, милосердие, высшую цель… Это забавно. Это тонко. Парадоксально. Да и сама попытка придумать нетипичного супергероя на уровне комиксов всегда интересна. В данном случае это нейрохирург, посредник между миром живых и мёртвых, почти полубог в белом халате, шутит и слушает музыку в операционной… Если бы супергероем был, например, ухогорлонос? Добавило бы это что-то сюжету? Патологоанатом? Нейрохирург ведь (согласно усредненному общемифологическому сознанию) как раз отвечает за тайну души, ему ли не отправляться в Шамбалу и Индию духа. Точнее Катманду. Отправить героя в полную Катманду — правильное и интересное решение создателей. За этим интересно смотреть. Да и любой доктор в конечном счёте немного доктор Фауст. Корпел над книгами. Магия.

Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США В операционной

В фильме много музыкальных вставок, флирта, закатывания глаз, хореографии рук, которая неделями изучалась. Компьютерной графики. Всё это сдобрено юмором и иронией. Вообще перекличка между бредом, мифом, массовой культурой — ещё ждёт своих верных исследователей. Но «мечта о всемогуществе», по мнению большинства психологов, вполне неотъемлемая часть нашего взросления. Которое заканчивается старением и смертью (если повезёт дожить до старости), но для ребёнка и подростка быть всемогущим — прекрасная мечта, или хотя бы верить во всемогущество родителей, супергероев, или сразу создателя мира… Быть всемогущим. Путешествовать сквозь время. Неплохо. Да и сюжет по-своему интересен. Врач, ставший пациентом (политый поливальщик, убитый убийца, побритый брадобрей). Это придаёт фильму объём максимально возможный для жанра. Многие режиссёрские нюансы интересны при всей очевидности — например руки, которые находятся в центре кадра и повествования. И руки хирурга, и руки магов… Хотя периодически мы сталкиваемся с тем, что видели сто три раза. Например, когда герой переживает кризис, то перестаёт следить за собой и обрастает бородой. Можно подумать, гладковыбритый человек не может покончить с собой. Забавно, что после первого же удачного магического создания портала герой сразу начинает бриться. Вообще сразу становится секс-символом перед зеркалом, ходит уверенной походкой как минимум кандидата магических наук, то есть жизнь его очевидным образом налаживается. Медальоны волшебные (одна штука), которые тоже действуют как часы, какие-то колёсики там сдвигаются, порталы открываются… Летающие полутени. Застывший вертолёт в каком-то бесконечном мгновеньи, медленно вращающиеся лопасти, при этом висит на месте. Не будем же мы придираться, что если лопасти вращаются, то и сам он должен хоть чуть-чуть лететь, а то — так мы дойдём до того, что и астрального тела не существует, и нет путешествий через порталы… Создатели картины здраво рассудили, что проще всего передать путешествие сквозь время через «перемотку» видео, которая так хорошо нам всем знакома. Вообще в фильме «про время» довольно много классических способов с ним взаимодействовать: «стоп-кадр», ускоренное и замедленное воспроизведение, перемотка назад и вперёд… В какой-то момент это даже выглядит сознательным «стёбом» над киноязыком вообще… Да и в столкновении с «главным плохим парнем» (условным дьяволом) именно навыки создавать временные петли помогают герою. Петля во времени — что-то вроде повторения мук Прометея или Сизифа, вечный момент смерти во имя спасения человечества… Вот такой настоящий супергерой. Даже дьявол не может смотреть такое кино по кругу бесконечное число раз. Попробуйте посмотреть этот фильм тысячу раз — поймёте… И дьявол повержен.

Фильм сделан на «звезду», и когда актёр крупный, то по сути мы можем наблюдать только за ним, совершенно не так уж важно, что это за сценарий (чуть лучше, чуть хуже) и что за «режиссёр» (номинальная фигура) — всё равно актёру придётся стать самому себе режиссёром и сценаристом, оправдать, наполнить, одушевить, понравиться… А нравиться они умеют.