



Япония

Япония готовится к визиту 15 декабря в свою страну президента РФ Владимира Путина. Практически все ведущие издания публикуют прогнозы того, с каким «подарком» приедет высокий российский гость. При этом подчас проявляется, на мой взгляд, неоправданный оптимизм и завышенные ожидания. Считается, что в отличие от своих предшественников — М. Горбачева и Б. Ельцина, не осмелившихся официально признать действующим и по сей день обещание Н. Хрущева передать Токио после подписания мирного договора острова Хабомаи и Шикотан, Путин якобы уже готов пойти на сдачу этих островов ради экономического сотрудничества с Японией и чуть ли не предлагает их в обмен на мирный договор.

Эти надежды охладила посетившая в начале ноября с.г. Японские острова председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заявив по приезде: «Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России. Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению». Призвав к реализму, она добавила: «Нужно в полной мере отдавать себе отчёт в том, что есть вещи, на которые Россия никогда не пойдёт. Ограничение российского суверенитета над Курильскими островами, а тем более передача их в юрисдикцию Японии — одна из них. Это позиция не только российского руководства, а всего нашего народа; здесь у нас, как говорится, полный, общенациональный консенсус».

И тут Валентина Ивановна, безусловно, права. Ибо, как свидетельствуют данные проведенного «Левада-Центром» опроса общественного мнения, 78% россиян выступают против передачи Японии островов Курильской гряды. При этом подавляющее большинство граждан нашей страны выступают и против реанимации волюнтаристского намерения Хрущева передать Японии в виде «жеста доброй воли» Малую Курильскую гряду. За передачу островов высказываются только 7% граждан. А по данным опроса ВЦИОМ, который был проведен в марте с. г. по инициативе посольства Японии в РФ, согласных раздавать российские земли и того меньше — 1%.

Обратило внимание то, что японские СМИ довольно глухо высказывались по поводу разъяснений Матвиенко, явно не желая разрушать созданную ими самими атмосферу ожидания «прорыва» в декабре на переговорах по проблеме территориального размежевания между Японией и Россией.

Следует отметить, что с позицией японского правительства, ставящей целью упорно добиваться признания суверенитета Японии над всеми островами южной части Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Хабомаи, Шикотан — соглашается все меньше японцев. По проведенному неделю назад одной из ведущих и авторитетных газет страны «Майнити симбун» опросу, таковых сегодня лишь четверть опрошенных. 57% ответили, что «нужно гибко подходить к этой проблеме, не цепляясь за все четыре острова». Однако это не означает, как утверждает бывший посол РФ в Японии Александр Панов, что все эти люди соглашаются разрешить территориальные противоречия, ограничившись лишь Малой Курильской грядой, именуемой в Японии островами Хабомаи и Шикотан. В интервью газете «Взгляд» бывший дипломат высказал такое мнение: «Еще во время встречи тет-а-тет с Путиным в Сочи Синдзо Абэ говорил о том, что намерен использовать новый подход в переговорах, однако суть подхода не была раскрыта. Вполне возможно, что речь идет о передаче двух островов. Последние опросы общественного мнения показали, что больше половины японцев согласны и на такой, компромиссный вариант, чего раньше не наблюдалось».

В действительности же, с идеей разрешить «территориальный спор» на условиях «хрущевского компромисса» соглашается весьма небольшая часть японцев. Большинство же под воздействием пропаганды выступают за иную формулу, одним из создателей которой, кстати, был тогдашний посол РФ в Японии А.Панов. Эта рожденная в 90-е годы прошлого столетия в недрах козыревского МИД формула была наречена «два плюс альфа».

Смысл этой коварной формулы состояла в том, чтобы незамедлительно передать Японии Малую Курильскую гряду. Однако вопреки условиям Совместной декларации 1956 года на этом тяжба вокруг Курил не завершалась подписанием мирного договора, а в угоду японской стороне предусматривалось продолжение переговоров о судьбе также наиболее крупных и освоенных островов Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Не приходится говорить, что реализацию формулы «два плюс альфа» замышлялось провернуть втайне от российской общественности. Об этом свидетельствовала, в частности, секретная беседа в марте 1992 года в Токио Андрея Козырева с тогдашним министром иностранных дел Митио Ватанабэ. Японская газета «Джапан таймс» писала: «Кадзухико Того, возглавлявший японскую делегацию на переговорах о четырех островах до конца 1991 года, будучи руководителем отдела Советского Союза в министерстве иностранных дел, заявил недавно в интервью, что Москва предлагала вернуть Японии остров Шикотан и группу островов Хабомаи до заключения мирного договора об официальном завершении Второй мировой войны, а потом решить вопрос о суверенитете над Итурупом и Кунаширом. По словам Того, это предложение устно озвучил тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев своему японскому коллеге Митио Ватанабэ во время переговоров в Токио в марте 1992 года».

Вот так, за спиной народа, вершили свои тайные дела «дорогой Андрей», как именовали американцы ныне обретающегося в США Козырева и его подручные, случайно, на волне «демократизации» оказавшиеся на руководящих постах в российском МИД. Характеризуя «дипломатический беспредел» начала 90-х, крупный специалист по Японии в советские времена профессор Игорь Латышев писал тогда: «Авторам пресловутого плана «два плюс альфа» — плана необоснованных и беспринципных территориальных уступок Японии нельзя доверять дальнейшие судьбы российско-японских отношений. Да и вообще сурового осуждения заслуживают те государственные деятели, мидовские чиновники, ученые мужи и журналисты, которые в силу корыстных карьерных или иных непорядочных соображений инициировали в последние годы политику потакания японским территориальным домогательствам, продавая умышленно или по недомыслию интересы русского народа».

Месячное пребывание в Японии, общение с политиками, учеными, журналистами убеждает в том, что именно формулу «два плюс альфа» хотело бы реализовать большинство японцев, усматривая в ней, пусть не полное, но хотя бы частичное удовлетворение японских претензий на южные Курилы. Хотя это можно рассматривать как определенный сдвиг, отход от навязанного в 50-е годы прошлого столетия Вашингтоном требования непременного и безусловного «возвращения» четырех южнокурильских островов, в действительности речь идет лишь об изменении тактики, попытке получить все острова, пусть не сразу, а как бы в рассрочку. При этом мои собеседники давали понять, что именно согласия на «альфу» ждут в Японии от визита президента РФ в Японию.

Тем же, кто в нашей стране продолжает убеждать российское руководство в приемлемости формулы «два плюс альфа», рекомендую ознакомиться со статьей в официозе японских деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун» от 7 ноября с. г., заголовок которой весьма откровенен и красноречив «Северные территории: 2 + альфа = 4».

В заключение хотелось бы заметить, что в Японии не оказалась незамеченной реплика Владимира Путина на недавнем заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», где он, говоря о заключении мирного договора с Японией, заметил: «Это тот случай, где, на мой взгляд, нельзя, невозможно, и даже вредно, определять какие-то сроки». При этом, указав на выстроенный беспрецедентный уровень сотрудничества с Китаем и наличие очень большой степени доверия с этой страной, позволившие найти взаимоприемлемое разрешение территориальных разногласий, президент открыто заявил: «К сожалению, наши отношения с Японией такого качества еще не достигли, но это не значит, что мы не можем этого сделать, более того, на мой взгляд, и Япония, и Россия, заинтересованы в окончательном урегулировании вообще всех вопросов… Мы этого хотим, мы к этому стремимся, когда это будет сделано, как это будет сделано, и будет ли сделано вообще, я сейчас ответить не могу».

Токио-Москва