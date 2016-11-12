После того, как американский сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Джеймс Уорлик сообщил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова по Карабахскому урегулированию состоится в начале декабря в Гамбурге, и после того, как сопредседатели в очередной раз побывали в регионе, появился луч надежды, свидетельствующий о готовности конфликтующих сторон продолжить диалог. Тем более что глава МИД Азербайджана Мамедъяров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Паоло Джентилони отмечал, что «в Карабахском конфликте замечен застойный период», и что «у нас были надежды, что можно добиться прорыва, и мы идем в правильном направлении», по его же словам, «оптимизм вселяла встреча президентов в Санкт-Петербурге под патронажем президента РФ Владимира Путина», но якобы «армянская сторона не готова к подвижкам». Поэтому, если отталкиваться от результатов встречи президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге, то они конкретно обозначили переговорную повестку: практическое осуществление достигнутых соглашений по введению системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и введение международных наблюдателей. По мнению стран — сопредседательниц МГ ОСЕ, на данном этапе только это создает реальные предпосылки для перехода к широкому политико-дипломатическому диалогу по урегулированию конфликта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Однако глава МИД Армении Эдвард Налбандян внес некоторую ясность. Во-первых, он заявил, что «не питает особых иллюзий по поводу запланированной встречи в Гамбурге», и она «может не состояться». Во-вторых, по его словам, «с одной стороны, Баку говорит о готовности принимать участие во встречах, а с другой стороны — выступает против предложений сопредседателей». «Свидетельство тому — их участие в саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, — уточнил Налбандян. — Они приняли участие, но что это дало? По сей день азербайджанская сторона отказывается выполнять достигнутые договоренности и делает все, чтобы они не были реализованы».

Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что Баку либо открыто бросает вызов мировому сообществу, «водя его за нос», либо, как обычно, намекая на ожидаемые и неизвестные «подвижки» со стороны Армении, дает понять: существует какой-то закулисный сценарий урегулирования конфликта, по которому ведется дискуссия, а разговоры о выполнении венских и санкт-петербургских соглашений являются только публичным комуфляжем процесса.

На днях дрова в костер этой очередной интриги подбросил бывший посол США в Азербайджане, а ранее сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза. Он утверждает, что, оказывается, на саммите в Санкт-Петербурге президентов Азербайджана и Армении, помимо разговоров о необходимости введения мониторинга и международных наблюдателей в зону конфликта, президент России Владимир Путин выступил с предложением о передаче Азербайджану 2, а не 7 прилегающих к Нагорному Карабаху районов взамен на то, что Азербайджан должен открыть пути коммуникаций с Арменией», и что «президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян проявили смелость, поддержав предложение Путина». При этом Брайза уточняет, что «это предложение могло включать в себя открытие коммуникационных путей также между Арменией и Турцией, хотя эта дополнительная мера будет темой дальнейших переговоров». Более того, Брайза заявляет, что во время своих обсуждений в Баку он заметил, что «высокопоставленное руководство Азербайджана связывает реальные надежды с этим предложением», так как «предложен путь по выводу переговоров, проводимых МГ ОБСЕ из длительного тупика». Далее, американский дипломат с таким сценарием связывает недавние июльские события в Ереване, «когда группа людей, воспротивившихся этому компромиссу, организовала захват полицейского полка».

Это классический «вброс» информации, прием, который широко используется конфликтующими сторонами. В свою очередь, ИА REGNUM может также сослаться на доверительные источники в Армении, согласно которым Баку и Ереван стали якобы склоняться к мысли на двухсторонней основе провести формулу возврата каких-то территорий взамен на признание Нагорного Карабаха в составе Армении и разблокирование всех коммуникационных коридоров.

Говорят, что дыма без огня не бывает, но очевидно, что в переговорном процессе по Карабахскому урегулированию всегда присутствовала и присутствует некоторая закулисная составляющая. Без учета этого фактора на основе публичных заявлений конфликтующих сторон невозможно выстроить самый примитивный силлогизм. Судите сами. С одной стороны, Баку заявляет о готовности продолжить венский и санкт-петербургский диалог с четко определенной повесткой. С другой, на первый план выносит требование о выполнении четырех резолюций СБ ООН «о немедленном, полном и безоговорочном выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана», хотя на данном этапе — это «ария, но из другой оперы».

С этой точки зрения действия Армении выглядят более последовательными: она придерживается духа и буквы Мадридских принципов (там они не всем нравятся), подписывает венские и санкт-петербургские соглашения и демонстрирует практическую готовность к их реализации (хотя и эти позиции там тоже не всем нравятся).

Описанные сюжеты в некоторым смысле относятся к разряду уходящей натуры. Сейчас все взоры обращены в сторону США, где на президентских выборах победил республиканец Дональд Трамп. Конечно, с победой его поздравили все лидеры закавказских государств и президент НКР Бако Саакян. Как бывает в таких случаях, поздравляющие используют общие слова, говоря о перспективах будущего сотрудничества с новой американской администрацией. Но мы обратили особое внимание на политическую лексику, используемую Баку и Ереваном. «Надеюсь, что под вашим руководством США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ внесут вклад в справедливое разрешение конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана», — подчеркивается в заявлении президента Азербайджана Алиева. Для сравнения: президент Армении Серж Саргсян также поздравил Трампа и отметил, что «Армения высоко оценивает важную роль США в качестве страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского вопроса». В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев решил напомнить об «особых заслугах «Баку перед Вашингтоном: сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и участие в миротворческих операциях НАТО в Афганистане, закупленные у США самолеты Boeing, создание в США первого спутника Азербайджана, вклады Государственного нефтяного фонда Азербайджана в недвижимость США, прямые авиарейсы по маршруту Баку-Нью-Йорк, проекты «Южный газовый коридор» и транспортный коридор «Восток-Запад».

Как видим, это не письмо запорожцев турецкому султану. В Азербайджане сейчас пишут, что «Трамп имеет связи с некоторыми лицами из правящей элиты страны, у него есть вложения в Азербайджане», и поэтому он «будет уделять особое внимание событиям в Азербайджане», прежде всего, поиску решения Нагорно-Карабахского конфликта». Как заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, «Баку рассчитывает на то, что Вашингтон активизирует свои усилия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и статус-кво, наконец, изменится».

Действительно, после президентских выборов США сделали первый шаг на этом направлении. Посол США в ОБСЕ Даниэл Баэр выступил со специальным заявлением: «США вновь заявляют о решительной поддержке сопредседателям МГ ОБСЕ и высоко ценят их непоколебимое взаимодействие со сторонами для продвижения мирного урегулирования Карабахского конфликта. США, как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, предприняли срочные меры для снижения напряжения. Госсекретарь США Джон Керри выступил с инициативой организовать встречу 3 + 2 в Вене 16 мая, таким образом признав, что совместные усилия Соединенных Штатов, России и Франции на самом высоком уровне могут помочь сторонам прекратить насилие и продвигать мирный процесс. Встреча на высшем уровне дала ощутимые результаты. Стороны подтвердили уважение к прекращению огня, и ситуация вдоль линии соприкосновения значительно стабилизировалась».

Посол Баэр также призвал стороны поддержать расширение мандата личного представителя действующего председателя ОБСЕ и приступить к работе над предложением о создании механизма по расследованию. Эту позицию поддержал и представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. На заседании Постоянного совета ОБСЕ он заявил: «Мы призываем полностью соблюдать соглашения, достигнутые президентами Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге. Мы вместе с Францией и США продолжим оказывать содействие для достижения консенсуса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта». Русская пословица в такой ситуации гласит: «Назвался груздем, полезай в кузов». Нужно договариваться. И чем быстрее, тем лучше.