«Позднее зажигание» европолитиков показало их упорное нежелание верить в случившееся: лидеры евросоюзных государств-лидеров предпочитали внешне проявлять озабоченность, которая внутри, на самом деле, была обыкновенным страхом. Ощущениями парашютиста, который безрезультатно выдернул кольца из основного и запасного парашютов, и теперь ждет только одного — последнего удара о землю.

Pre-party.com Дональд Трамп

По истечение двух дней с момента шока можно констатировать: главы государств и партий, находящихся у власти в ведущих странах ЕС, продолжают считать, что молчание — золото. Оппозиционные политики, приступ буйной радости у которых начался в момент объявления Трампа победителем, выпили, наконец, все припасенное на этот случай шампанское и вышли на работу. В прессе зарябило от имен: Ле Пен, Вагеркнехт, Хофер, Вилдерс в обязательной привязке к Трампу. Европа заговорила о грядущем эффекте домино.

«Победа Дональда Трампа пробудила ожидания антииммигрантски настроенных партий. Если в Америке республиканцы (а отношение их кандидата, ставшего президентом, к иммигрантам хорошо известно, одна идея сооружения стены на границе с Мексикой чего стоит) смогли, то и у евроскептиков, евронационалистов, европопулистов и прочих оппозиционных «евро» шансов не просто прибавилось — они резко взмыли вверх, — считает испанское электронное издание El Confidencial. — Европа и, прежде всего, ее два локомотива — Франция и Германия, поражены страхом. Они боятся, что «инфекция Трампа» окажется для сложившейся картины жизни (политической, прежде всего) не просто заразной, но и летальной».

Парижские нетайны и «короткая рука», показанная элите

Франции и Германии не повезло с Трампом больше других — и у той, и у другой на носу (в 2017 году) выборы. Национальный фронт (Марин Ле Пен), «Альтернатива для Германии», «ПЕГИДА» и до 8 ноября 2016 г. были совсем не пешками на политической шахматной доске, а тут и вовсе почувствовали силу превратиться в ферзей.

«Парижские элиты проголосовали за Клинтон. Это не новость. Но французские выборы нельзя считать лишь идеологическим вопросом. Если Трамп представляется для элит зарубежным демоном, его победа может спровоцировать повышение морального духа внутреннего Люцифера, персонифицированного в образе Марин Ле Пен, — делает выводы французская консервативная Le Figaro в статье с красноречивой шапкой «Победа Трампа — Ле Пен в Елисейском дворце?» Такого же мнения и левоцентристская Le Monde: «Трамп избран. Французские политики опасаются победы Ле Пен».

France-Presse закатило истерику, возмутившись «твитом сдержанной радости» Ле Пен, загруженным главой НФ на свой аккаунт в этой социальной сети еще до того, как результаты выборов в США были объявлены. «Победа американского народа. Свободного». Ответом на визг агентства стал убойный твит второго лица партии, идеолога Флориана Филипо: «Это — «короткая рука», показанная высокомерной элите».

(«Короткая рука» у французов — жест, означающий то же самое, что «средний палец» у американцев — прим. ИА REGNUM )

«Французской олигархии, управляющей страной, теперь придется туго. Франция должна проснуться», — добавил Филипо в следующем твите.

«Альтернатива для Германии»: Мы — президент!

«Альтернатива для Германии» (АдГ) немецкая партия тоже испытала прилив сил. Последние опросы, состоявшиеся до 8 ноября, показывали, что за нее на предстоящих выборах в бундестаг готовы были отдать голоса 11 — 13% избирателей. Для политической организации, существующей три года — показатель весьма оптимистичный. Для того, чтобы в Рейхстаге рулить — нет.

Но это было в той, «дотрамповой» жизни. В которой, кстати, АдГ кое-где на региональных выборах сумела потеснить партию Меркель. «Альтернативщики» уже представлены в парламентах 16 земель страны. В некоторых они — не очень заметная сила, едва перевалившая 5%-й рубеж. Но есть и те, в которых они — среди доминирующих. В Саксонии-Ангальт АдГ — вторая по силе фракция (24,3% голосов), уступающая лишь ХДС. В Мекленбурге-Передней Померании — вторая после СДПГ (20,8%). ХДС в этой земле опустилась на третье, воспринимаемое как позорное для нее, место.

Лидер АдГ Фрауке Петри немедленно откликнулась на событие в США: «Эта ночь выборов изменила Америку, изменила весь мир!» На следующий день представители «Альтернативы» расхаживали по Берлину, время от времени скандируя: «Мы — президент!». Лингвистически не совсем красиво построенное, но политически много говорящее заявление.

Куда повезет франко-германский локомотив?

«Трамп напугал Америку, но еще больше — Европу, — считает El Confidencial. — А теперь Европу все больше пугает Франция, которая и до этого жила в ожидании кошмара по имени Ле Пен, готового вот-вот свалиться ей на голову. Теперь же эти ожидания перешли просто в панический ужас».

Ален Жюппе, центрист-республиканец (Союз за народное движение и Объединение в поддержку республики) и наиболее вероятный, по мнению политологов страны, кандидат в президенты Франции, выразил крайнюю озабоченность положением вещей, заявив, что «риск того, что демагогия побьет демократию очень высок».

Экс-президент Николя Саркози, его главный (опять-таки, по мнению французских политологов) соперник, подчеркнул, что результаты опросов социологов в Америке провально далеки от реальности, поскольку цифры подавали так, чтобы убеждать, а не обсуждать или предупреждать об опасности. По мнению бывшего главы всех французов, пришествие Трампа создаст трудности Европе (!) в борьбе против исламского экстремизма, не позволит регулировать поток иммигрантов и в добавок ударит по мировой коммерции.

Французские СМИ тут же принялись уличать Саркози, что он говорит ради того, чтобы поговорить и пытается ловить рыбу в водах Марин Ле Пен.

Франсуа Олланд попытался отделить мух от котлет, заявляя, что успех Трампа — вещь, которая на французские проблемы не влияет никак, поскольку президент выбирался не во Франции, а в США. Поначалу нынешний хозяин Елисейского дворца заученно твердил про «период неопределенности», потом увлекся перечислением проблем, на которые у Трампа иной (по всей видимости), чем у европейской общественности взгляд: Сирия, Иран, Украина, персонально Асад, ТТИП и борьба против глобального потепления. То есть поговорил, ничего не сказав.

Генсек правящей Французской социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис был более конкретен: «Орбан, «брекзит», «Альтернатива для Германии», теперь Трамп. Если французские левые продолжат играть в свои детские игрушки, победит Ле Пен».

«Политические партии системы» (организации, сменяющиеся у власти длительный период, по выражению Марин Ле Пен) используют победу Трампа как страшилку, чтобы показать населению, что может случиться во Франции через несколько месяцев, — считает El Confidencial. — Только будет ли с этого толк? НФ ежедневно пополняется новыми сторонниками и набирает больше голосов от выборов к выборам. Только объединение левых с правыми способно затруднить лидеру популистов Ле Пен путь к вершине».

Издание не использует термин «остановить», оно говорит «способно затруднить», подчеркивая тем самым, что попытки соперничать с главой НФ априори обречены на провал.

«То же самое относится и к Германии, — продолжает испанское СМИ. — АдГ здесь — не единственная партия, которой победа Трампа во благо».

Душевный подъем, по словам газеты, возможен у антиисламистов из «ПЕГИДЫ», кроме того, нельзя исключать «переобувание в воздухе» некоторых других партий, что в первую очередь актуально для СДПГ.

Министр экономики страны Зигмар Габриэль, принадлежащий к этой партии, уже высказался: «Дональд Трамп — это предупреждение для всех нас. Германия и Европа должны подрезать крылья популистам, которые воспрянут духом после победы магната от торговли недвижимостью. Мировым лидером стал националист и сторонник авторитаризма. Ясно, что сейчас к нему подтянутся в союзники Владимир Путин и Реджеп Эрдоган и примкнувшая к ним Ле Пен. Они хотят нам вернуть старые времена, когда женщинам предписывалось заниматься кухней и постелью, гомосексуалистов сажали в тюрьму, а профсоюзы выглядели не более, чем декорацией».

Грегор Гизи, одна из наиболее влиятельных фигур фракции левых в бундестаге, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что победа Трампа — это возрождение правых популистов не только в Америке, но также и в Европе, и в Германии. И это явление не стоит недооценивать».

Ангела Меркель, ненадолго появившаяся перед СМИ, чтобы произнести поздравления победителю, не сочла необходимым впрямую говорить о последствиях для ее страны «американского землетрясения», но между строк все же запустила записочку тревожного содержания. Канцлер выразила надежду на «плодотворное сотрудничество с президентом Соединенных Штатов на основе общих ценностей, таких, как демократия, свобода, уважения прав, чести и достоинства человека независимо от происхождения, цвета кожи, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации и политических взглядов». Записка оказалась с двойным дном, поскольку слышались в ней на фоне заботы об общих ценностях опасения за ценности вполне частные, в виде большинства ХДС в бундестаге и места канцлера в приложение к нему.

«Американцы и европейцы переживают похожие ситуации, — считает обозреватель El Confidencial Луис Ривас. — Решения, предлагаемые традиционными, то есть много лет находящимися у власти и периодически друг друга сменяющими партиями элиты, их не устраивают. Потери среднего класса под давлением глобализации, разрыв между бедными и богатыми, между городскими классами и сельскими, а также страх перед нашествием мигрантов — ликвидация этих проблем, по мнению народов США и ЕС требует нового подхода. Во Франции признают, что утрата культурной самобытности коренного населения уже состоялась, и потому люди уходят к Национальному фронту, обещающему возрождение нации. У сторонников демократии и общечеловеческих ценностей есть чуть больше года, чтобы не допустить политическую катастрофу в стране».

О Нидерландах и, особенно, об Австрии политобозреватели ведущих стран ЕС предпочитают вспоминать чем меньше, тем лучше. Понятно, что это — не самые влиятельные в Евросоюзе державы, зато государства, где приход тех, кому не по душе политика «традиционалов», весьма вероятен раньше, чем где-либо. И это будут даже не капли, которые камень долбят. Это скорее будет выглядеть трещиной в плотине, куда, обнаружив слабину, ринется все содержимое водохранилища, круша барьеры.