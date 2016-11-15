Жилой дом №58 на улице Ленина в Каспийске взорвался в два часа ночи 16 ноября 1996 года. В основном в нем жили семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда Северо-Кавказского пограничного округа. В результате взрыва был полностью разрушен один из трех блоков здания. Из-под завалов были освобождены 106 человек. 67 из них, в том числе 21 детей погибли, 39 человек удалось спасти. Как заявляла тогда ФСБ России, мощность бомбы составила от 30 до 150 кг в тротиловом эквиваленте. Было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». В результате взрыва полностью рухнула один из подъездов дома и значительно пострадали два других. Из 200 жителей дома 80 были офицеры федеральной пограничной службы. 9-этажный дом был построен в 1991 году, а в 1992—1993 годах туда были заселены семьи вновь созданного Каспийского погранотряда.

ТАСС Ликвидация последствий взрыва в Каспийске 16 ноября 1996 года

Mchs.gov.ru Ликвидация последствий взрыва в Каспийске 16 ноября 1996 года

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Основными версиями называли «месть пограничникам со стороны мафиозных структур» и так называемый «чеченский след». Как рассказывает очевидец тех событий, известный дагестанский журналист Алик Абдулгамидов, в то время почти сразу же появилась версия о том, что организаторами теракта могла стать так называемая «икорная мафия». Тогда на Каспийском море в крупных масштабах происходил незаконный лов осетровой рыбы. «Рыбу и икру вывозили за пределы республики, браконьеры получали баснословные доходы от этой деятельности. Ловили так много рыбы, что даже был такой случай, когда на острове Чечень (побережье Каспийского моря на севере Дагестана) перегруженный вертолет не выдержал веса и упал. Тогда появилась версия, что только появившиеся на море российские пограничники пресекли деятельность этой мафии, а взрыв дома стал актом возмездия с их стороны», — сообщает Абдулгамидов.

Вторая версия, связанная с чеченскими боевиками, по его словам, более правдоподобна. Тогда пограничники почему-то стояли не только на внешних рубежах, но и на границе Дагестана с Чечней и активно препятствовали передвижению боевиков из одной республики в другую. Предшествовавший этому событию рейд полевого командира Салмана Радуева в дагестанский Кизляр в январе 1996 года и последующие попытки втягивания Дагестана в чеченский конфликт лишний раз это доказывают. «Лет 7−8 назад я говорил на эту тему с начальником Северо-Кавказского регионального управления ФПС генералом Евгением Болховитиным. Он заявил, что все, кто был связан с этим терактом, были уничтожены в ходе боев в Чечне. Пожалуй, так и было», — считает Абдулгамидов.

Mchsmedia.ru Спасательные работы МЧС

Раны не заживают

В результате теракта несколько семей полностью погибли. Среди таких семьи полковников пограничной службы Блюдика и Анохина, лейтенантов Шамсутдинова и Помазанова, капитана Богданова. По данным МЧС России, 8 детей пограничников потеряли обоих родителей, еще 8 остались без отца или без матери. Во многих семьях погибли по два, три, а то и четыре человека.

Каспийчанка Елена Залова потеряла первого мужа и троих сыновей. Теперь у нее другая семья и дети от второго брака, но тот взрыв 20-летней давности навсегда оставил в сердце глубокую рану, признается она. По словам Заловой, дети от нового брака как и погибшие братья хотят стать пограничниками. «Это самая тяжелая дата в нашей семье, мы каждый год в день годовщины чтим память погибших. Оказывается, время не лечит», — говорит она.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Мемориал памяти жертв теракта в Каспийске 16 ноября 1996 года

Очевидец тех событий Ирина Ситская говорит, что жила в 400 метрах от взорванного дома и видела все. Она вспоминает троих мальчиков Елены Заловой, с которыми играл ее мальчик на пляже. «Тогда моему сыну было 3,5 года. Насмотрелся на все и играл потом на пляже… строил домики из песка, ломал и говорил: «Опять взорвали», — вспоминает она.

Другой очевидец — Светлана Миронова — вспоминает погибшую во время взрыва свою подругу Елену Власенко. — Лене было всего 29 лет, она была кларнетисткой духового военного оркестра, рассказывает она. — Когда мы узнали, что там произошел взрыв, прибежали на место, но она не уцелела. Вытащили из завалов мертвую. Мужу придавило ноги. Когда плиту подняли он умер от болевого шока. Слава Богу — дети выжили — им было 9 и 11 лет. Сейчас это взрослые мужчины, живут в Москве. 20 лет прошло как одна секунда. Лена была настоящая королева. Помню ее удивительный грудной голос, прекрасное лицо, красивые черные волосы до плеч… Эту боль ничем не загладить в сердце любого российского человека. Похоронили ее в городе её детства Коломне вместе с мужем Сергеем. Их туда отвезли родители Лены».

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Имена погибших в результате теракта в Каспийске 16 ноября 1996 года

Воспоминания очевидцев

Утро 16 ноября вспоминает журналист Абдулгамидов: «У всех был шок. Потому что ранее не слышали такое. Это был первый из серии взрывов жилых домов, впоследствии произошедших в России. В доме этом было три подъезда. До конца рухнул средний подъезд. Слева и справа над ним нависли плиты, торчали как ребра оголившиеся арматуры. Видел, как спасатели рылись в этих руинах и доставали оттуда погибших и все еще живых. На верхних этажах боковых подъездов оставались люди, которые не могли выбраться оттуда, люди показывали их спасателям. Меня поразила одна бабуля, которая за все дни, пока шел разбор рухнувшего дома, ходила вокруг и плакала. Она потеряла там трех внуков и зятя. Помню начальника погрануправления по фамилии Даниленко. Он тоже был в этом доме, но выжил. Тоже занимался разбором. Много было добровольцев, которые пришли помогать разбирать завалы, люди предлагали теплые вещи, носили еду. Беда объединила всех…».

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Имена погибших в результате теракта в Каспийске 16 ноября 1996 года

Репортер дагестанского еженедельника «Новое дело» Тимур Джафаров тоже находился на месте происшествия с первого дня. «Спасательные работы развернулись уже через несколько минут после взрыва. К утру начали прибывать спасатели из Москвы. Помню, приехал министр МЧС Сергей Шойгу, который руководил спасательными работами, прилетел председатель комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин, который сразу же заявил, что это дело рук чеченских сепаратистов. С сообщений о случившемся начинались все выпуски новостей на главных телеканалах. 17 ноября в Каспийск прибыл премьер-министр России Виктор Черномырдин. Он провел рабочее совещание и пообещал решить все вопросы, связанные с последствиями трагедии. Помню, что соболезнование семьям погибшим выражал президент России Борис Ельцин, а также президент Ичкерии Залимхан Яндарбиев. Лидер сепаратистов отрицал участие чеченцев в этом теракте и сказал, что «такие мысли могли возникнуть лишь в воспаленном воображении». Расчистка завалов закончилась лишь на третий день после взрыва. После этого в погранотряде состоялась гражданская панихида. В течение последующих дней из махачкалинского аэропорта в разные регионы России вылетели самолеты с «грузом 200» на борту. Тела погибших вывозили для захоронения».

Цбс-каспийск.рф Траурный митинг, посвященный памяти погибших в результате теракта в Каспийске. 17 ноября 2015 года

Дело о взрыве до конца так и не было расследовано. В 2003 году пресс-служба ФСБ по Северному Кавказу сообщила, что расследование по делу приостановлено. Перед судом так и не предстал никто. Взрывы жилых домов после этого произошли в Москве, Волгодонске, Буйнакске. А спустя шесть лет, Каспийск пережил еще одну страшную трагедию. 9 мая 2002 года во время праздничного парада на той же самой улице Ленина недалеко от печально известного дома сработало заложенное у дороги взрывное устройство. Погибли 43 человека.