



США

Самый ужасный итог, который будет иметь конституционные последствия в далеком будущем (если демократам, не дай Бог, удастся дотянуться до власти) — это движение в сторону отмены коллегии выборщиков и еще больше отчуждение и разделение нации.

Режиссер Майкл Мур написал 10 ноября на Facebook пост, который перепостили десятки тысяч раз. Его «Утренний список дел [To-Do List]» — это призыв граждан отказаться от страха и бороться за власть и «сделать что-то, что имеет значение»:

1. Захватить Демократическую партию и вернуть ее людям. Они провалились с треском.

2. Уволить всех этих ученых мужей, предсказателей, социологов и других «знатоков» из средств массовой информации, которые рассказывали, что «этого не произойдет» и отказывались слушать и признать, что на самом деле происходит. Те же демагоги теперь рассказывают нам, что мы должны «залечить раны» и «собраться вместе». Они будут нести еще больше чуши в ближайшие дни. Выключите их.

3. Любой член Конгресса-демократ, который не проснулся этим утром с готовностью бороться, сопротивляться и препятствовать республиканцам, как это делали они против президента Обамы каждый день в течение восьми лет, должен сойти с пути; и пусть те из нас, кто знает этому цену проложит путь и остановит подлость и безумие, которое вот-вот начнется.

4. Все должны перестать говорить, что они «ошеломлены» и «в шоке». То, что вы хотите сказать — это что вы были в пузыре, и не обращали внимания на ваших коллег американцев и их отчаяние. Годы пренебрежения с обеих сторон, гнев и жажда мести системе только росла. План телезвезды состоял в том, чтобы уничтожить обе стороны и сказать им всем: «Вы уволены!» Победа Трампа не удивительна. Он не шутил. Всеобщее насмехательство только укрепило его. Он существо, созданное средствами массовой информации, но средства массовой информации уже никогда не будут владеть им.

5. Вы должны повторить это предложение каждому встречному сегодня: «ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ВЫИГРАЛА всенародное голосование!» Большинство наших коллег американцев предпочли Хиллари Клинтон Дональду Трампу. Факт. Если вы проснулись утром, думая, что вы живете в перевернутой с ног на голову стране, не думайте так. Большинство ваших коллег американцев хотели Хиллари, а не Трампа. Единственная причина, почему он президент — это тайная, безумная идея XVIII века под названием выборщики. До тех пор пока мы ее не изменим, нами будут продолжать править президенты, которых мы не хотели выбирать. Вы живете в стране, где большинство ее граждан заявили, что считают, что изменение климата существует, они считают, что женщинам нужно платить так же, как и мужчинам, они хотят получить образование в колледже и без долгов, они не хотят, чтобы мы вторгались в другие страны, они хотят поднять минимальный размер оплаты труда, и они хотят универсальную систему здравоохранения единого плательщика. Ничего из этого не изменилось. Мы живем в стране, где большинство согласны с «либеральной» позицией. Нам просто не хватает либерального руководства, чтобы это произошло (см. пункт 1 выше). Давайте попробуем получить все это сегодня, пишет документалист Майкл Мур у себя на странице в Facebook.

Журналист New York Times Дэвид Леонхардт тоже предлагает учиться дисциплине у республиканцев. «Что демократы могут сделать со всем этим? Во-первых, они могут показать такое же единство и дисциплину, что и республиканцы в Сенате. Они могут предложить работать с республиканцами на разумных компромиссах, особенно с Трампом, учитывая его неопределенные пристрастия ‑ и демократы могут напрямую противостоять любым законопроектам, которые наносят вред простым американцам.

Некоторые проницательные наблюдатели ожидают от республиканцев мало интереса к компромиссам. Республиканская повестка дня «пройдет», — говорит Теда Скочпол, профессор Гарвардского университета, «и демократы ничего не смогут с этим поделать».

Демократы не могут просто разжигать ненависть во время пресс-конференций в залах Конгресса. Им нужно выйти на улицы в отдельных штатах и привести впечатляющие примеры того, как эта политика изменит жизнь реальных людей.

Частый вопрос, который я слышал 9 числа: «У нас все будет нормально?» Мой простой ответ: да. Страна пережила и худшее. Но я не хочу приукрашивать действительность. Ближайшее будущее будет включать в себя множество изменений, которые сделают жизнь многих американцев труднее», — пишет Леонхардт на страницах New York Times.

Slate вторит этой фрустрации: «Теоретически умные люди в Демократической партии должны были знать это. И все же они легкомысленно делали все, чтобы очистить для неё поле. Каждый властолюбивый молодой зеленый демократ из юридической школы, каждый выдвигающийся законодатель, каждый «старый друг» Клинтонов хотел стать частью этого действия. Это был их социальный лифт по пищевой цепочке, их «горящая путевка». Все здание было полое, построенное на той же ненадежной базе, окружавшей Клинтон в 2008 году, и она рухнула, так же, как рухнула в 2008 году, только чуть позже. Партии взяла людей, которых контролировала, тех, кто обещал, что у них все под контролем (в любом случае, у них есть великая «синяя стена» из непобедимых свинг-штатов) и они понимают, что делают, и с насмешкой увольняли всех, кто убеждал их в противном… Нет, ребята все не так. Уже ничего не под контролем», — пишет Джим Ньювэл на страницах Slate.

Берни конечно стар, но он уже супер стар, пишет The Atlantic. Ему 75 лет. Раньше нужно было думать. «Клинтон использовала свою политическую власть, чтобы построить сеть лояльных журналистов, «построила» сотрудников Национального комитета Демократической партии и своей кампании, консолидировав движение вокруг своей кандидатуры. Ни один демократ не посмел номинироваться против Клинтон (даже Сандерс), потому что это была «её очередь». Только Сандерс, имея долгую историю независимого кандидата в конгрессе, мог принять на себя политические риски, если бы выступил против «коронации Клинтон» и стал демократическим кандидатом в президенты.

Партия в полнейшем упадке — потеряно президентство, неспособность занять большинство в Палате представителей и Сенате налицо. Демократическая партия находится в экзистенциальном кризисе, и единственный, кто может вывести ее из этого состояния — Сандерс. Цельность фигуры Сандерса и доверие среди избирателей беспрецедентно, даже среди тех, кто не вполне разделяет его политические взгляды. Он принес тысячи разочарованных избирателей в жертву Демократической партии. Но никакой благодарности не последовало. Клинтон слишком занята была расследованием ФБР, долгой историей политических скандалов и сомнительных связей, которые сделали ее невероятно уязвимой на всеобщих выборах.

Избиратели требовали очистить коррупцию в Вашингтоне. И Сандерс был лучшим вариант, чтобы сделать это. По опросам он занимал позиции намного лучше, чем Трамп и Клинтон, был чистым (что касается скандалов) и выражал открытое презрение по отношению к статус-кво, который воплощала Клинтон. Ее кандидатура — итог компромисса между политиками и корпорациями, пропитанного презрением к рабочим и среднему классу. Не удивительно, что Клинтон потеряла все штаты в ржавом поясе, где Обама победил со свистом в 2008 и 2012 годах.

Единственная надежда демократов сейчас — отбить потери этих избирателей Сандерсом, который возглавит действительно прогрессивное движение. Зависит это от того, захотят ли демократы на самом деле учиться на своих ошибках», — пишет издание Observer.

«Прогрессисты быстро движутся, чтобы заполнить вакуум власти в Демократической партии и присматриваются, как бы захватить контроль над Национальным комитетом Демократической партии и местами в Палате представителей. Кит Эллисон в этом смысле набирает обороты, как явный кандидат от левых.

Демократам предстоит скоро выбрать следующего председатель комитета (DNC), который будет играть ключевую роль лидера партии, и которому предстоит отстроить партию после поражения; его избрание в начале следующего года будет ключевым испытанием в борьбе за контроль над партией между так называемой партией истеблишмента и более популистским крылом, которое в значительной степени поддержало Берни Сандерса на праймериз.

Быстрая консолидации уже, кажется, происходит вокруг Эллисона… Между тем, бывший председатель DNC Говард Дин сказал, что он также заинтересован в этом посте. «Демократам нужна организация и необходимо сосредоточить внимание на молодых людях. Нужна стратегия 50 штатов и технологии по реабилитации. Я готов стать председателем снова», — написал Дин в своем Twitter», — пишет NBC News. Упомянутая стратегия обеспечила демократам победу на президентских и парламентских выборах 2008 года.

Эллисон — афроамериканец, мусульманин, выступает за гомосексуальные браки. Его кандидатуру поддерживает и сам Берни Сандерс. В случае избрания Дина демократическая партия останется той же, с той же ослиной мордой, только в профиль.

Молодая кровь уже не пришла голосовать за них или отдала голоса зеленой Джил Стайн. Пока старый истеблишмент не поймет, что ему необходимо уйти (причем навсегда) и что так будет лучше для общего дела и для партии, ничего не получится.