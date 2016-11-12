В 1944 году в Боготе был создан Институт колумбийско-советских обменов, ныне — Институт культуры имени Льва Толстого. У его истоков стояли политики и интеллектуалы Колумбии, те, кто симпатизировали Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Отметим, что деятельность Института не прекращалась даже в период разрыва дипломатических отношений между СССР и Колумбией (1948−1968 г.г.).

Дмитрий Налбандян. Горький и Толстой в Ясной Поляне

Уже много десятилетий Институт выполняет функции «Русского дома» в Колумбии, так как Российского центра науки и культуры здесь нет. Здание Института — это памятник архитектуры, оборудованное аудиториями для занятий по изучению языка, есть салон для камерных литературных вечеров и кинопоказов, большой концертный зал, библиотека, киноархив.

Как сообщили ИА REGNUM в посольстве России в Боготе, сейчас на курсах русского языка обучается около двадцати человек. И. в случае успешного освоения программы, «Русский язык для всех» им выдается соответствующий сертификат. А часть из них получает возможность продолжить обучение в России за счет стипендий из средств федерального бюджета нашей страны.

В 2014 — 2016 г.г. на площадке Института культуры имени Льва Толстого прошли мероприятия по популяризации русского языка и повышению квалификации преподавателей русского языка как иностранного в рамках проекта Минобрнауки России «Разработка и внедрение комплекса программ повышения квалификации для специалистов образовательных учреждений с преподаванием русского языка, литературы и русской культуры в странах Латинской Америки». А ранее, с 2012 по 2014 годы в Колумбии была реализована образовательно-просветительская программа Министерства образования РФ и Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого.

«В Колумбии есть целевые группы, которым интересно изучение русского языка. Что касается высших учебных заведений, то русский язык особо востребован на факультетах международных отношений и международного бизнеса», сообщила ИА REGNUM профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка как иностранного Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого Раиса Лопухина, принимавшая участие в реализации названной программы.

Профессор Лопухина также отметила, что колумбийские учебные заведения нацелены на долгосрочное совместные проекты. Так, Тульский государственный педагогический университет и старейший университет Колумбии «Санто-Томас» (Богота) заключили договор о сотрудничестве. Причем, особый интерес у студентов и преподавателей этого университета вызвала возможность изучать русский язык на родине Льва Николаевича Толстого.

И, конечно, все делегации, приезжающие из России с миссией продвижения русского языка и культуры всегда посещают Институт культуры имени Льва Толстого, выступают там с лекциями, проводят мастер-классы. Это учреждение и его руководство отмечены наградами со стороны России. Так, директор Института культуры имени Льва Толстого, ныне — советник-посланник посольства Колумбии в России Рубен Дарио Флорес награжден Орденом Дружбы. А сам Институт — Памятной медалью в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г. Отметим, что Колумбия, в отличие от Аргентины, Чили и ряда других стран Латинской Америки. не предоставляла убежища беглым нацистам. А Институт культуры имени Льва Толстого, как мы уже говорили, начал свою деятельность в годы Второй мировой войны.

В мае 2014 года Институт отметил свой юбилей. Однако, если в 60−80-е годы Советский Союз активно помогал деятельности этого островка русской культуры, то в 90-е годы финансовое содействие со стороны России прекратилось. И сейчас «сердце русской мира в Колумбии» нуждается в помощи всех, кому не безразличны судьба русского языка и культуры за пределами нашей страны.

В настоящее время посольство России в Колумбии, в рамках имеющихся возможностей, оказывает помощь Институту культуры имени Льва Толстого. Есть неравнодушные люди среди представителей российских и колумбийских деловых кругов. Но остро необходимо принятие адресной программы развития сотрудничества российских структур с Институтом культуры имени Льва Толстого. Есть большой интерес со стороны Института к сотрудничеству с российскими регионами. высшими учебными заведениями России, деятелями науки и культуры нашей страны.

«Полагаем, что публикация агентством «Регнум» материала, посвященного Институту культуры имени Льва Толстого, позволит читателям больше узнать о работе этого «русского дома» в Колумбии», отметил в письме в редакцию ИА REGNUM Чрезвычайный и Полномочный посол России в Колумбии Сергей Кошкин. И мы выражаем надежду, что эта информация поможет Институту культуры имени Льва Толстого в Боготе найти в России новых и преданных друзей. И «сердце Русского мира» в далекой стране будет биться еще долгие и долгие годы.