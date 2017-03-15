Политологи, опрошенные ИА REGNUM, придерживаются мнения, что не стоит торопиться с выводами, и предлагают подождать принятия первых решений нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Michael Vadon Дональд Трамп

Хайрулло Мирсаидов, политолог (Таджикистан):

— Внешняя политика США по отношению к Средней Азии не зависит от человека, сидящего в Вашингтоне. Системный подход, так же как и возможные сценарии развития отношений, которые отвечают стратегическим целям Америки, формируют спецслужбы этой страны.

Новому президенту Дональду Трампу могут даже не говорить о событиях, которые происходят в Средней Азии, и какие последствия ждут этот регион после работы Пентагона.

Основной вопрос в том, какая из стран сама изменит свой политический курс в сторону США после прошедших выборов. Только после этого Вашингтон позволит себе выдать официальную реакцию. Во всех остальных случаях США будут придерживаться только официальной позиции и формальных заявлений.

Антон Морозов, кандидат политических наук (Казахстан):

— Курс внешней политики Вашингтона останется неизменным. Дело в том, что функции президента в США и, например, в странах постсоветского пространства, отличаются.

Дональд Трамп будет двигаться в рамках той программы, которую выработают для него существующие структуры: аналитические, военные и так далее. Стратегическое направление будет прежним.

Единственное, что может быть подвержено изменениям — так это риторика, которая будет касаться непосредственно уменьшения влияния других ключевых игроков в регионе — России и Китая.

Политолог на условиях анонимности (Узбекистан):

— Средняя Азия не является зоной стратегических интересов США, поэтому, на мой взгляд, в регионе мало что изменится с приходом Трампа в большую политику.

Тем более что все предвыборные кампании характеризуются высокой наполненностью обещаний и грядущих изменений. Однако, как правило, во-первых, с получением власти, политики уже не торопятся осуществлять свои предвыборные инициативы. Во-вторых, существующая политическая система в США не склонна к резким изменениям, тем более во внешней политике. А в-третьих, Америка не имеет экономических интересов в Средней Азии, чтоб активизировать свою деятельность.

Марат Казакбаев, политолог (Киргизия):

— Если бы выборы в США выиграла Хиллари Клинтон, то ее действия были бы более предсказуемы и последовательны. Избранный президент Дональд Трамп, судя по его выступлениям, гораздо более импульсивный человек, склонный к необдуманным и порой агрессивным высказываниям.

Изменения во внешней политике США с приходом новой команды неизбежны. Но они не будут столь значительны, чтобы бросаться в глаза. Скорее, это будут даже не изменения, а корректировка курса по отношению к странам региона.

Кроме того, Средняя Азия не является приоритетным направлением для американской политики. А Киргизия и вовсе рассматривается Вашингтоном только в связке с более глобальными игроками — Россией или Китаем. Сам по себе регион не может выступать в качестве объединения для отстаивания каких-то общих интересов или целей. Слишком много противоречий накоплено и не решено до сих пор.

Аждар Куртов, эксперт Российского института стратегических исследований (Россия):

— Об изменениях во внешней политике нельзя говорить сразу после выборов. Нужно дождаться оглашения первых решений, которые и определят некие рамки и дальнейшую тактику новой команды в Вашингтоне.

Типичной ошибкой в этой ситуации является прогнозирование изменений на основе предвыборных обещаний. Как известно, часть из них забывается сразу после оглашения результатов голосования.

Новый президент США не акцентировал внимание на Средней Азии, и поэтому можно предположить, что он будет рассматривать регион в контексте отношений с Россией и Китаем. Если Дональд Трамп будет следовать своей программе, то это значит — смещение фокуса с внешней политики на внутреннюю.

В первую очередь, это решение миграционных проблем, налаживание производства и стабилизация экономики. Если это произойдет, то есть основания полагать, что США в дальнейшем не будут предпринимать усилия для смены политических режимов в Средней Азии, как бывало в прошлом. Возможно, это станет хорошей перспективой для улучшения отношений.