



Александр Горбаруков ИА REGNUM Фармакология, фармацевтика и киевский бастион всемирного либерализма

В Киеве ждали прихода в Белый дом Хилари, а пришел Дональд. Если бы просто ждали, по-тихому, не высовываясь. А то ведь, время торопя и потирая руки от предвкушения новых санкций Вашингтона против России, летального оружия, будущих барышей, тявкали из-под провинциальной подворотни. Заранее выслуживались перед будущей «мамой родной» украинской демократии. О том, чтобы на всякий случай разложить яйца в разные корзины, никто не думал. «Своего» кандидата в президенты США расхваливали на все лады, ее соперника поливали грязью. Да не простой, а самой качественной, отечественной — черноземной. Да с таким рвением, как будто перед ними не американский Трамп, а самый что ни на есть украинский Янукович. Дотявкались, доигрались, по-настоящему осознав смысл русской пословицы: «Слово — не воробей!» Никуда бедным украинцам от русской культуры и народной мудрости не деться, никуда!

Теперь надо бы срочно давать задний ход. А как это сделать? И сами придумать не могут, и посоветоваться не с кем. Не к В. Путину же идти, в самом-то деле. А В. Путину, что? В. Путину хорошо, ему победа Д. Трампа, считай что в масть. От того, что москалям опять лучше, чем им, киевским поклонникам семьи и Фонда Клинтонов становится еще обиднее и досаднее. Сказать о Д. Трампе в открытую: «Not my president», — как это делает кое-кто из американцев, чиновные киевские жулики, не скрывавшие того, что изо всех сил болели за Х. Клинтон, против Д. Трампа, не могут. Как же можно, помилуйте, говорить такое о новом хозяине?! Вот и принялись, скрепя сердце и проклиная на чем свет стоит «этих американцев», бить ему поклоны на свой страх и риск. Каждый, как говорится, в меру своей испорченности.

А. Яценюк с присущей ему гибкостью души и тела, пытаясь и прогнуться, и сохранить лицо, заговорил о ценностях и принципах, которые-де у украинцев и американцев общие (куда ему с его жалкими миллионами до миллиардера Трампа?). А. Аваков просто подтер… ну, не сам себя, понятное дело, а пост с оскорблениями в адрес Д. Трампа в своем Твиттере (не помогло, пост в соцсетях, как шило в мешке, не утаишь; пошли гулять губернии, причем, не только украинские, но и польские, и даже немецкие). Представляю, как захотелось киевскому грозе заграничных президентов оказаться в этот момент рядом с М. Саакашвили, чтобы отвести душу, снова запустив в него стаканом, как когда-то на заседании Нацсовета реформ. Увы, мало того, что нелюбого сердцу министра грузина поблизости не случилось, так выяснилось, что он уже двадцать лет знаком с новым хозяином Белого дома. Н. Савченко сразу после известия о победе Д. Трампа вспомнила, что у нее с ним общий — английский — язык, и написала ему письмо — по-английски! — потребовав прижать-дожать санкциями Россию. М. Найем, тот вообще ошалел, пригрозив Д. Трампу «майданом». Так и написал: мы, мол, знаем, мол, как януковичей взашей гнать. Так что, мол, если что, мол, имейте это в виду, мистер Трамп. Мол. Впавший в ступор от растерянности и страха П. Порошенко, еще не придя, как следует, в себя, рванул на прием к послу США в Киеве, где пустился в витиеватые рассуждения о демократии и об особенностях демократических процедур, усиленно изображая из себя их — и демократии, и процедур — знатока и верного сторонника. Ну, а напоследок пригласил американского «папу» к себе в гости, как же без этого? Выглядело забавно, особенно приглашение «посетить с визитом».

П. Порошенко есть от чего волноваться и истерить при виде торжествующего Д. Трампа. Мысль о том, что люди нового президента США не станут демонстративно поддерживать Яценюка, как это делали люди Б. Обамы во главе с Дж. Байденом, если может служить для него утешением, то весьма слабым. Из разряда тех, что чувствует «щирий» украинец, когда, радуя его глаз, полыхает хата соседа, загоревшаяся после его собственной. Судя по первым впечатлениям, новой администрации не понадобится много времени, чтобы определиться с тем, кого поддерживать в Киеве. Ответить на вопрос, как в новый список попасть самому П. Порошенко, сегодня ой как непросто. Могут американцы ему припомнить многое, очень многое. Причем не только олигархические «шалости», которыми он занялся на президентском посту, и не только коррупционный шлейф, тянущийся за ним все явственнее и отчетливее, а еще и победу на «честных, свободных» выборах в мае 2014-го, благословленную В. Нуланд. Выступая после оглашения итогов голосования, Б. Обама сказал: «Мирная передача власти — одна из определяющих черт демократии. США должны продемонстрировать это перед миром. Мы должны понимать, что мы все — одна команда. Мы в первую очередь не демократы или республиканцы, мы в первую очередь американцы, мы патриоты». После этих слов из груди П. Порошенко должен был вырваться то ли стон, то ли плач невиданной силы, а рука сама собой потянуться к очередной рюмке. В доме повешенного не говорят о веревке, в украинской «демократии» с некоторых пор не упоминают о мирной передаче власти. Что же касается «единой команды», то Украина после «майдана», конечно, «единая», но исключительно там и тогда, где и когда такое «единство» отвечает интересам Петра Алексеевича и его соратников. Сугубо меркантильным интересам.

Эх, украинцы, украинцы! Опять умудрились отличиться в мировом, так сказать, масштабе. Прав был бывший посол США в России М. Макфол, написав в своем микроблоге в Twitter: «Главный мировой неудачник этого вечера — Украина». Впрочем, история с превращением Трампа для Киева из гадкого утенка в прекрасного принца не касается всех украинцев. В ней себя в очередной раз проявила украинская псевдоэлита. Поведение большинства из «элитных» украинцев при этом вписывалось не в украинский национальный характер, а в характер галицкий, «галичанский». На Украине сегодня региональное — западноукраинское — начало в виде специфического образа мысли, стиля жизни и поведения, выбора друзей и врагов преобладает, если не доминирует. И этот факт, наряду с некоторыми другими факторами и обстоятельствами, определяет то крайне плачевное во всех отношениях и смыслах положение, в котором пребывает страна.