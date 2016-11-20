Как человек, не искушенный в политике, наблюдая за событиями в мире в последнее время, все яснее и четче понимаю — вот ведь к чему оказывается стремится и всегда стремилось человечество, вот, оказывается, в чем смысл его существования — найти виновного, крайнего. Обвинить! Не важно в чем, главное кого. Говорить об этом, не сбиваясь на эмоции, долго и сложно. А вот спеть на голой эмоции, как блюз — в самый раз, что, собственно, и сделано. Пою, ибо абсурдно.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Валерий Шахов

«Крайне патриотический» это не составная форма превосходной степени. Тут «крайне» крайнему, а патриотический… Послушайте голую эмоцию, хоть и «запиканную» целиком. Ведь патриотизм в идеале это не внушенная необходимость, не возникший долг, не вмененная обязанность, а чувство, которое либо есть, либо нет, как не абсурдно это может прозвучать.

А еще абсурд в том, что я не певец, а адвокат ИА REGNUM, и если будете обвинять меня в непрофессиональном исполнении или еще в чем, тем самым только подтвердите то, о чем этот блюз :-)