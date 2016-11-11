Будучи кандидатом в президенты США республиканец Дональд Трамп обещал отдать под суд всех, кто переходил ему дорогу: женщин, которые обвинили его в половых домогательствах, журналистов, написавших о нем критические статьи, и даже Национальный комитет Республиканской партии за то, как он приписывал делегатов своим выдвиженцам. Поэтому 20 января 2017 года в Белый дом может прийти самый сутяжный президент за всю историю, пишет Элиас Гролл в статье для Foreign Policy.

ThomasWolter Локомотив

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И теперь у Трампа будет большое влияние в определении состава Министерства юстиции США и ФБР, а также большого числа законов и процедур, из-за которых уже происходил конфликт интересов безопасности и гражданских свобод.

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Автор отмечает, что многие в Минюсте опасаются, что Трамп будет продвигать свое видение правосудия. Так, по словам профессора права Калифорнийского университета в Беркли Джона Йу, Трамп по-особому видит уголовное преследование.

Во время избирательной кампании Трамп показал себя взрывным и мстительным, что является хорошими качествами для жесткого бизнеса недвижимости Нью-Йорка. Однако критики опасаются, что с помощью Минюста США новый президент будет заниматься политическим преследованием своих противников, а также давить гражданские права. Он придет в Белый дом после 15 лет президентов, обладавших почти неограниченной исполнительными полномочиями по ведению расследований, войн, секретных операций и слежки.

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«Мы можем оказаться в ситуации, при которой Трамп унаследует очень широкие полномочия, за должным исполнением которых не сможет следить ни одна из других ветвей власти», — заявил Джамил Джаффер, директор центра Knight First Amendment Institute в Колумбийском университете.

По словам бывшего сотрудника ФБР Майкла Джермана, Трамп может использовать это ведомство для преследования своих противников, и новому президенту даже не нужно оправлять официальный запрос, поскольку простое упоминание той или иной организации может стать причиной для сотрудников в региональных отделениях возбудить дело.

На пост генерального прокурора США претендуют два сторонника Трампа — бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и губернатор одноименного штата Крис Кристи. Они оба занимали посты государственных обвинителей при республиканских администрациях, показал готовность использовать Минюст для достижения политических целей.

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Так, Джулиани в одном из своих интервью 10 ноября оставил открытой возможность возбуждения уголовного дела против Клинтон за небрежное обращение с секретной информацией.

Озабоченность тем, как Трамп будет использовать свои исполнительные полномочия, не ограничивается только Минюстом. С креслом президента США Трамп получит громадные возможности в слежке и проведении секретных операций. Эти возможности нынешней администрации достались от Буша-младшего.

По словам Джаффера, у США имеется огромный аппарат слежки, созданный за последние 15 лет при участии обеих партий при молчаливой убежденности, что пришедшие к власти будет людьми высоких моральных принципов. И теперь эти возможности будут использоваться кем-то, кто, кажется, заинтересован в применении их против своих противников.