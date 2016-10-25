В результате атаки американского беспилотника, который должен был уничтожить боевиков-исламистов, погибло десять военнослужащих местных сил безопасности, являющихся союзниками США, сообщает Washington Post.

ИА REGNUM Пентагон

К такому выводу пришли эксперты Пентагона, проводящие расследование, результаты которого пока не обнародованы. Издание отмечает, что речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре в рамках борьбы с радикальной группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Инцидент в очередной раз демонстрирует непредвиденность последствий использования БПЛА в странах, где по-прежнему правят вооруженные кланы.

«Они помогли нам против общего врага», — заявил один из чиновников вооруженных сил США 10 ноября, имея в виду погибших в результате удара. «Если бы мы знали, кто это был, мы бы сделали все, чтобы предотвратить это».

В Сомали США столкнулись с большими трудностями при формировании коалиции из большого числа группировок, две из которых — из Пунтленда и Галмудуга — уничтожают и арестовывают террористов из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что получает поддержку со стороны Вашингтона. Однако группировки на протяжении многих десятилетий сражаются и друг с другом, по большей части из-за территории в округе Галькайо.

28 сентября силы безопасности Путленда были направлены на проверку «подозрительной группы», которую посчитали боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на основе спутниковых снимков США. В число патрульных входили военнослужащие США, которые выступали в роли советников. Отряд приблизился к неизвестной группировке ранним утром, из-за чего видимость была ограничена. Как сообщается, силы Путленда оказались под огнем, по словам чиновника США, и обратились за авиаподдержкой, которую и оказали США.

Через некоторое время официальные лица Галмудуга обвинили США в убийстве их собственных союзников. Они опубликовали снимки правительственной техники, уничтоженной ударом. На улицы вышли протестующие, которые сжигали флаги США.

Как отметил один из выживших, прежде он считал, что США занимают нейтральную позицию, но теперь ему понятно, что они встали на сторону одного из кланов. Официальные лица Галмудуга были в ярости, когда узнали о произошедшем, заявив, что этой катастрофе нет оправдания.

Африканское командование США позднее выступит с официальным заявлением, в котором нападение будет названо ударом по «группе вооруженных боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако новый отчет оборонного ведомства США, о частичном содержании которого стало известно Washington Post, противоречит первоначальному заключению военных .

«Мы отреагировали и нанесли удар по враждебной силе, считая, что это «Аш-Шабаб»», — отметил чиновник США, с которым связалось издание. «Но мы признаем, что это были военнослужащие Галмудуга», добавил он, подчеркнув, что удар был законным.

Иными словами, США по ошибке вмешались в войну между региональными силами, обе из которых являются союзниками Белого дома. По данным издания, за прошедшие несколько месяцев более 75 тыс. человек были вынуждены стать беженцами из-за противостояния Путленда и Галмудуга.