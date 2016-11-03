Не секрет, в России один из самых низких в мире процент оправдательных приговоров. Любой человек, столкнувшийся с судебной практикой знает, что кассационные и аппеляционные суды, как правило, подтверждают решение первичной инстанции. И это тоже сложно назвать беспристрастным подходом.

«Советский суд — суд народа!»

Как стало известно 10 ноября с.г., Верховный суд России предложил создать межрегиональные судебные округа для судов общей юрисдикции. Об этом сообщил журналистам председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. «Речь идет о том, чтобы изменить судоустройство России и создать пять апелляционных округов в судах общей юрисдикции для того, чтобы дела, которые рассматривают по первой инстанции республиканские, краевые, областные суды в апелляционном порядке обжаловались не в Верховный суд РФ напрямую, а в эти апелляционные суды. И создать девять кассационных округов для судов общей юрисдикции», отмечает ТАСС.

Однако, адвокатское сообщество страны, правозащитные организации уверены, что в реформировании нуждается не только судебная, но и следственная система. И что в России граждане, на самом деле. не защищены от судебного и полицейского произвола. Зачастую, и меры пресечения не соответствуют тяжести совершенного преступления и социальной опасности личности. Отметим, что аресты подозреваемых по ряду экономических преступлений граждан России предлагается запретить, например, по статьям о махинациях в предпринимательской деятельности, отмывании преступных доходов. Такое предложение содержится в проекте пленума Верховного суда России. Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин два месяца назад на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил: «Мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы снять с бизнеса эти «гири», дать возможность инвесторам заработать как следует, чтобы их проекты заработали как следует, полетели, если можно сказать».

А 29 октября Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование бизнеса, писало ранее ИА REGNUM

Тем не менее, доводы защиты далеко не всегда находят понимание в судах. А иногда их просто не слышат. «Александр Артюх был осужден Нагатинским судом Москвы за тяжкое преступление, за убийство. Однако, согласно заключениям экспертов. на одежде Артюха не было обнаружено ни единой капли крови. Ни один свидетель не подтвердил и то, что обвиняемый, якобы, «фактически, догонял потерпевших». Кроме того, данное утверждение противоречит материалам дела, а именно — протоколу осмотра места происшествия, план-схеме.Показания о том, что «человек в черной толстовке, дравшийся с потерпевшим, оказался впоследствии Артюхом А.И.» не исходят от свидетеля В. многократно заявлявшего, что он не может отождествить человека в черной толстовке. При этом В. также называл убийцу «человеком в черном», что можно отнести и к другому участнику драки. Суд, вопреки своим обязанностям, не стал исследовать доказательство невиновности А. Артюха, нарушил его право на защиту. И такие случаи не единичны», заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Андрей Яковлев.

Еще одно громкое уголовное дело. Пятнадцать месяцев находится под арестом генеральный директор тольяттинского предприятия «Автоградтранс» Сергей Ожегов. А 21 сентября судья огласил очередное постановление о продлении ареста, датированное …19 сентябрем, что является нарушением УПК РФ. Подчеркнем, что на аудиозаписи судебного заседания отчетливо слышно, что проходит оно 21 сентября. Но никак не 19 сентября.

Сергея Ожегова задержали по обвинению в причастности к убийству, совершенному в Сызрани. Но его коллеги уверены, что речь идет о попытке рейдерского захвата «Автоградтранса» — одного из крупнейших в Тольятти подрядчиков по ремонту дорог. Причем, прямое отношение к этой истории имеет местное ОПГ, сообщает издание TLTgorod.ru

«Согласно ч.3 ст.109 УПК РФ продление срока содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в исключительных случаях .Вышеуказанные требования закона судом не были выполнены. В Постановлении судьи Самарского областного от 19.09.2016 г. не приведены результаты исследования в судебном заседании конкретных обстоятельств, обосновывающих продление срока содержания под стражей, свыше 12 месяцев, а также не указаны доказательства, подтверждающие наличие исключительного случая», уверена адвокат Ирина Лазарева.

Компетентный источник из профильного подразделения МВД России подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что случаи отъема бизнеса у предпринимателей за счет использования возможностей коррумпированных сотрудников правоохранительных органов — не такая уж редкость. Особенно, в регионах страны. Конечно, мы не можем утверждать, что в случае с Сергеем Ожеговым имеет место такая схема. Но коль у его коллег, и тех, кто знает ситуацию вокруг «Автоградтранса» сложилось именно такое мнение, то, наверное, суду имеет смысл более внимательно отнестись к аргументам защиты.

Москвичку Татьяну Сухареву привлекли в качестве фигуранта уголовного дела за торговлю фальшивыми полисами ОСАГО. Позже экспертиза признала полисы подлинными. Из протоколов допроса всех «потерпевших» следует, что от реализации полисов ОСАГО они получили прибыль от 0,5 до 2 млн рублей. О каком ущербе тогда идет речь? Прокуратура ЮВАО тоже обратила внимание на это обстоятельство, вернув уголовное дело на доследование. Очевидно, что без факта хищения нет состава преступления. Отметим, что задержание Татьяны Сухаревой произошло в день, когда она должна была получить удостоверение кандидата в депутаты Мосгордумы.

«Стала ли Сухарева жертвой политических интриг и козней конкурентов? По данным мониторингов, основная борьба за депутатский мандат должна была развернуться между тремя кандидатами, одним из которых была одномандатница Татьяна Сухарева. И именно у нее были неплохие шансы на победу. Либо попала «под раздачу» в рамках очередной компании по борьбе с фальшивыми ОСАГО. Либо случившееся — ошибка правоохранительных органов и теперь они не знают, как выйти из этой неприятной ситуации — человек отсидел восемь месяцев в СИЗО и, в случае признания невиновным кто-то должен будет за это ответить. Сейчас судьба Татьяны Сухаревой находится в компетенции Пресненского суда г. Москвы. Сторона защиты уверена, что оснований для признания ее виновной нет», писало ранее ИА REGNUM.

А сколько случаев по стране, когда формальное отношение следователей и судей к своим обязанностям приводит к тому, что вместо справедливого и детального разбирательства идет погоня за показателями? Люди, попавшие в жернова нашей правоохранительной системы, зачастую не знают где и как искать защиту. Защиту от тех, кто призван нас защищать. А родственники фигурантов уголовных дел становятся легкой добычей для мошенников и «решальщиков».

Стремление к совершенствованию судебной системы налицо. Но без серьезного реформирования деятельности следственных органов, повышения их ответственности подвижек не будет. Что касается полицейской реформы, то после скандала с Врио начальника управления Т антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко ее реальный результат — налицо.