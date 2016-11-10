Как Росгидромет «отстоял» леса России в Парижском соглашении по климату
«Учет поглощения CО2 лесами Российской Федерации»
Выступление заместителя директора по научной работе Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ), доктора сельскохозяйственных наук Андрея Николаевича Филипчука на общественных слушаниях «О Парижском соглашении по климату и рисках для экономического развития страны», состоявшихся
Выступление заместителя директора по научной работе Всероссийский Научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ), доктора сельскохозяйственных наук Андрея Николаевича Филипчука на общественных слушаниях «О Парижском соглашении по климату и рисках для экономического развития страны», состоявшихся
Мое сообщение целенаправленно посвящено поглощению углекислого газа лесами Российской Федерации. Данные, которые я сегодня представляю, неоднократно опубликованы в российских СМИ и международной отчетности по Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО.
Ситуация сегодняшнего дня. Росгидромет является ответственной организацией по представлению отчетности в рамках РКИК. За все время действия Киотского протокола было подготовлено 7 официальных документов: 5 Национальных сообщений и два Национальных доклада о кадастре парниковых газов. На слайде можно увидеть, как отличаются значения нетто-стока углерода в этих документах.
С точки зрения лесовода я не могу объяснить такие большие различия. Площадь лесов за этот период не претерпела катастрофических изменений, она остается стабильной на протяжении последних 25 лет. Единственное объяснение — разный методический подход, который применялся для составления Национальных сообщений и Национальных докладов. Можно считать достижением принятие методики РОБУЛ — (региональная оценка бюджета углерода лесов) в 2010 году, разработанной Д.Г.Замолодчиковым и коллективом Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Последние по времени два документа были составлены на основе этой методики, и мы видим вполне закономерные изменения нетто-стока углерода, и это можно считать положительным достижением.
Некоторые специалисты отмечали, что, возможно, нам не нужна национальная методика оценки углеродного баланса лесов. Я раньше тоже так считал, поскольку есть Руководящие указания МГЭИК, но теперь я считаю, что методика обязательно нужна. Руководящие указания МГЭИК — это как стрелка, которая показывает, куда нужно идти в направлении «светлого безуглеродного будущего», а «дорогу» страны уже должны выбирать самостоятельно.
Диапазон выбора в Руководящих указаниях МГЭИК достаточно большой, начиная от методических приемов — использовать одно или другое уравнение, и кончая обоснованием выбора «управляемых лесов», конкретных конверсионных коэффициентов пересчета и т.д. Очень много вопросов, которые должны решаться и обосновываться на национальном уровне.
В Национальном кадастре парниковых газов учитываются только леса, подпадающие под определение «управляемые леса». Я специально привожу определения Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК) того, что считается лесом:
«Лесом называется территория минимальной площадью 0,05−1,0 га с лесным древесным покровом (или эквивалентным уровнем накопления), при этом более 10−30% деревьев должны быть способны достигнуть минимальной высоты в 2−5 м в период созревания на местах. Лес может состоять либо из закрытых лесных формаций … либо из открытых лесных формаций (редколесий). Включаются в понятие леса … лесные земли, … которые временно не покрыты лесом в результате вмешательства человека … или естественных причин, но которые … будут вновь превращены в леса».
Совершенно ответственно могу сказать, что категории земель лесного фонда, которые перечислены в Таблице 1, полностью соответствуют категории «лес».
Таблица 1. Категории земель лесного фонда, соответствующие определению РКИК.
Категория лесных земель
Млн га
770,09
60,60
0,04
1,46
23,59
1,28
2,71
4,74
864,47
В Национальном кадастре учитывается, примерно, 660 млн га лесов Российской Федерации, которые считаются «управляемыми». На самом деле их значительно больше. Это не только земли, покрытые лесной растительностью, это и естественные редины, которые не имеют большого запаса древесины, но площадь их огромна — 60 млн га, соответственно, объем накопленного углерода будет также значительным. Гари, погибшие насаждения, прогалины, пустыри и вырубки «…временно не покрытые лесом в результате вмешательства человека … или естественных причин, но которые … будут вновь превращены в леса».
Что представляют собой «управляемые леса» в терминах МГЭИК, и какие категории земель лесного фонда соответствуют этому определению?
«Управляемые леса» — … подверженные постоянным или периодическим воздействиям человека, включающим полный диапазон хозяйственных мероприятий — от коммерческой заготовки древесины до использования лесов в некоммерческих целях (лесовосстановление, борьба с лесными пожарами и вредителями леса)».
Резервные леса в Национальном кадастре парниковых газов не учитываются, поскольку они не подходят под понятие «управляемые леса», в связи с тем, что там, практически не ведется хозяйственная деятельность. Не совсем так — мы слишком утилитарно понимаем принцип управления: «срубил — посадил». Но действию «срубил» предшествует 100 лет работы лесников по защите, охране, воспроизводству, учету леса. А действию «посадил» тоже предшествует огромная деятельность по выбору плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, созданию баз данных, сбору семян, выращиванию этих семян в питомниках, перешкаливанию в течение нескольких лет. По нашему мнению, все леса страны находятся под управлением и могут быть классифицированы как «управляемые». Только на управление лесами на землях лесного фонда, в прошлом году было затрачено, примерно, 60 млрд рублей.
В 2006 году был принят Лесной кодекс, который внес значительные изменения в процесс управления лесами. Решение об отнесении категорий земель лесного фонда к к «управляемым лесам», было принято в 2006 году, до введения в действие Лесного кодекса. С тех пор прошло 10 лет, которые существенно изменили облик лесного хозяйства. Настало время пересмотреть наши национальные подходы к выделению «управляемых лесов».
Таблица 2. Категории земель лесного фонда и земель с лесным покровом, не входящие в лесной фонд.