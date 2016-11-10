Андрей Колеров. Река Воря. Абрамцево. 1980-е

«Учет поглощения CО2 лесами Российской Федерации»

Выступление заместителя директора по научной работе Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ), доктора сельскохозяйственных наук Андрея Николаевича Филипчука на общественных слушаниях «О Парижском соглашении по климату и рисках для экономического развития страны», состоявшихся 01.11.2016 в Общественной палате РФ (полная видеозапись слушаний).

Выступление заместителя директора по научной работе Всероссийский Научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ), доктора сельскохозяйственных наук Андрея Николаевича Филипчука на общественных слушаниях «О Парижском соглашении по климату и рисках для экономического развития страны», состоявшихся 01.11.2016 в Общественной палате РФ (полная видеозапись слушаний).

Мое сообщение целенаправленно посвящено поглощению углекислого газа лесами Российской Федерации. Данные, которые я сегодня представляю, неоднократно опубликованы в российских СМИ и международной отчетности по Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО.

Ситуация сегодняшнего дня. Росгидромет является ответственной организацией по представлению отчетности в рамках РКИК. За все время действия Киотского протокола было подготовлено 7 официальных документов: 5 Национальных сообщений и два Национальных доклада о кадастре парниковых газов. На слайде можно увидеть, как отличаются значения нетто-стока углерода в этих документах.

Рис. 1. Динамика нетто-стока углерода в «управляемых» лесах РФ по отчетным данным Росгидромета разных лет, млн т С/год

С точки зрения лесовода я не могу объяснить такие большие различия. Площадь лесов за этот период не претерпела катастрофических изменений, она остается стабильной на протяжении последних 25 лет. Единственное объяснение — разный методический подход, который применялся для составления Национальных сообщений и Национальных докладов. Можно считать достижением принятие методики РОБУЛ — (региональная оценка бюджета углерода лесов) в 2010 году, разработанной Д.Г.Замолодчиковым и коллективом Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Последние по времени два документа были составлены на основе этой методики, и мы видим вполне закономерные изменения нетто-стока углерода, и это можно считать положительным достижением.

Некоторые специалисты отмечали, что, возможно, нам не нужна национальная методика оценки углеродного баланса лесов. Я раньше тоже так считал, поскольку есть Руководящие указания МГЭИК, но теперь я считаю, что методика обязательно нужна. Руководящие указания МГЭИК — это как стрелка, которая показывает, куда нужно идти в направлении «светлого безуглеродного будущего», а «дорогу» страны уже должны выбирать самостоятельно.

Диапазон выбора в Руководящих указаниях МГЭИК достаточно большой, начиная от методических приемов — использовать одно или другое уравнение, и кончая обоснованием выбора «управляемых лесов», конкретных конверсионных коэффициентов пересчета и т.д. Очень много вопросов, которые должны решаться и обосновываться на национальном уровне.

В Национальном кадастре парниковых газов учитываются только леса, подпадающие под определение «управляемые леса». Я специально привожу определения Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК) того, что считается лесом:

«Лесом называется территория минимальной площадью 0,05−1,0 га с лесным древесным покровом (или эквивалентным уровнем накопления), при этом более 10−30% деревьев должны быть способны достигнуть минимальной высоты в 2−5 м в период созревания на местах. Лес может состоять либо из закрытых лесных формаций … либо из открытых лесных формаций (редколесий). Включаются в понятие леса … лесные земли, … которые временно не покрыты лесом в результате вмешательства человека … или естественных причин, но которые … будут вновь превращены в леса».

Совершенно ответственно могу сказать, что категории земель лесного фонда, которые перечислены в Таблице 1, полностью соответствуют категории «лес».

Таблица 1. Категории земель лесного фонда, соответствующие определению РКИК.

Категория лесных земель

Млн га

770,09

60,60

0,04

1,46

23,59

1,28

2,71

4,74

864,47

В Национальном кадастре учитывается, примерно, 660 млн га лесов Российской Федерации, которые считаются «управляемыми». На самом деле их значительно больше. Это не только земли, покрытые лесной растительностью, это и естественные редины, которые не имеют большого запаса древесины, но площадь их огромна — 60 млн га, соответственно, объем накопленного углерода будет также значительным. Гари, погибшие насаждения, прогалины, пустыри и вырубки «…временно не покрытые лесом в результате вмешательства человека … или естественных причин, но которые … будут вновь превращены в леса».

Что представляют собой «управляемые леса» в терминах МГЭИК, и какие категории земель лесного фонда соответствуют этому определению?

«Управляемые леса» — … подверженные постоянным или периодическим воздействиям человека, включающим полный диапазон хозяйственных мероприятий — от коммерческой заготовки древесины до использования лесов в некоммерческих целях (лесовосстановление, борьба с лесными пожарами и вредителями леса)».

Резервные леса в Национальном кадастре парниковых газов не учитываются, поскольку они не подходят под понятие «управляемые леса», в связи с тем, что там, практически не ведется хозяйственная деятельность. Не совсем так — мы слишком утилитарно понимаем принцип управления: «срубил — посадил». Но действию «срубил» предшествует 100 лет работы лесников по защите, охране, воспроизводству, учету леса. А действию «посадил» тоже предшествует огромная деятельность по выбору плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, созданию баз данных, сбору семян, выращиванию этих семян в питомниках, перешкаливанию в течение нескольких лет. По нашему мнению, все леса страны находятся под управлением и могут быть классифицированы как «управляемые». Только на управление лесами на землях лесного фонда, в прошлом году было затрачено, примерно, 60 млрд рублей.

В 2006 году был принят Лесной кодекс, который внес значительные изменения в процесс управления лесами. Решение об отнесении категорий земель лесного фонда к к «управляемым лесам», было принято в 2006 году, до введения в действие Лесного кодекса. С тех пор прошло 10 лет, которые существенно изменили облик лесного хозяйства. Настало время пересмотреть наши национальные подходы к выделению «управляемых лесов».

Таблица 2. Категории земель лесного фонда и земель с лесным покровом, не входящие в лесной фонд.

Категории земель

млн га

210,1

451,2

203,2

4,0

1,2

17,8

3,6

891,1

Мы считаем, что данные Национального кадастра парниковых газов не полностью учитывают поглощение углерода и завышают его потери в лесах Российской Федерации.

Таблица 3. Неучтенные поглощения углерода и завышенные потери в секторе ЗИЗЛХ (Национальный кадастр ПГ, Росгидромет, 2015).

Общий прирост древесинымлн м3

Эффектпоглощения / выбросы, млн т С/год

1

160

+80

2

244

+130

3

+20

4

80

+50

5

20

-40

6

-30

350

По первой позиции таблицы 3 недоучитываются 80 млн т углерода ежегодно, по второй позиции — 130, по третьей — 20 по четвертой — 50. Поглощение углерода в группе возраста «перестойные леса» принято равным 0.

Однако данные Государственного лесного реестра показывают прирост древесины в перестойных лесах в размере 80 млн м3 в год, а эти данные являются официальными.

По пятой позиции «Двойной учет потерь». В Руководящих указаниях МГЭИК предусмотрены соответствующие процедуры учета потерь углерода лесами в результате рубки, пожаров, вредителей и болезней. Потери древесины учитываются в Государственном лесном реестре. Он составляется ежегодно на 1 января текущего года и все потери предыдущего года, связанные с рубкой, гибелью древостоев в результате пожаров, вредителей и болезней учитываются в запасах древесины и площадях категорий земель лесного фонда. То есть второй раз учитывать это не следует! И по нашим расчетам — это величина необоснованного учета потерь может достигать 40 млн тонн углерода.

Последняя шестая позиция достаточно спорная. Однако, если следовать Руководящим указаниям МГЭИК, природные пожары не должны учитываться в сумме потерь.

Если просуммировать все позиции, получим 350 млн тонн углерода — то есть, ровно столько, сколько составляет разница между оценкой Кадастра парниковых газов и оценкой, которую мы неоднократно озвучивали в своих публикациях.

Предложения ФБУ ВНИИЛМ

Предложения нашего института в связи с вышеизложенным сводятся к следующему

1. Пересмотреть подход к выделению управляемых лесов. Включить в расчеты все лесные земли лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, но которые учтены в официальной статистической отчетности Рослесхоза — Государственном лесном реестре (ГЛР).

2. Исключить двойной учет потерь древесины в результате рубок, пожаров, вредителей, болезней и других причин, так как они учитываются при ведении ГЛР.

3. После завершения первого цикла государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) предлагается использовать для расчетов первичные данные постоянных пробных площадей. Содействовать ускорению работ по завершению первого цикла ГИЛ к началу отчетного периода Парижского соглашения.

4. Изучить вопрос о возможности использования в расчетах информации о древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.

Здесь необходимо отметить очень важный момент. Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) проводится с 2007 года. ГИЛ являются аналогом Национальной инвентаризации лесов в зарубежных странах. Все зарубежные страны составляли свою национальную отчетность по Киотскому протоколу на основе данных Национальных инвентаризаций лесов, проводимых статистическими методами.

В настоящее время выполнена половина объема работ по ГИЛ. Имеется возможность завершить первый цикл ГИЛ по стране к 2020 году, при соответствующем увеличении финансирования.

Последнее предложение касается земель сельскохозяйственного назначения. По разным оценкам, от 20 до 200 млн га (оценки очень расходятся) сельскохозяйственных земель заросли древесно-кустарниковой растительностью. По информации ГИЛ в Брянской области 33% земель сельскохозяйственных земель не используется по назначению, заброшены и заросли древесно-кустарниковой растительностью. Во многих случаях это производительные леса в возрасте 25−30 лет.

Однако эти леса нельзя отнести к управляемым лесам, так как они не приведены в известность, не имеют ни планов управления, ни организационных структур, принадлежат частным владельцам. Вопрос требует изучения, в связи с большими площадями заброшенных сельскохозяйственных земель, сравнимыми с площадью лесов всей Западной Европы.

Несколько слов о прогнозах. На слайде представлены два качественно различающихся прогноза изменения баланса углерода лесами до 2015 года. Прогноз Д.Г.Замолодчикова касается управляемых лесов, прогноз ВНИИЛМ — всех лесов.

Рис. 2. Прогноз годового депонирования углерода лесами России

Детальный сравнительный анализ существующих методик оценки депонирования углерода лесами приводится в нашей недавней статье «Аналитический обзор методик учёта выбросов и поглощения лесами парниковых газов атмосферы».

В заключении о балансе антропогенных выбросов парниковых газов и поглощениями парниковых газов лесами России (Рис.3).

Рис. 3. Сравнение данных Росгидромета по общей антропогенной эмиссии парниковых газов в С-СО2 эквиваленте и нетто-поглощения С в секторе ЗИЗЛХ и расчетных данных ВНИИЛМ по чистому депонированию углерода лесами РФ, млн тонн С/год

По нашим данным (зеленая кривая), существенная доля общей антропогенной эмиссии страны поглощается лесами. Кроме лесов, естественно, есть другие экосистемы, которые тоже поглощают углекислый газ.