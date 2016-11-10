Категория лесных земель Млн га 770,09 60,60 0,04 1,46 23,59 1,28 2,71 4,74 864,47 В Национальном кадастре учитывается, примерно, 660 млн га лесов Российской Федерации, которые считаются «управляемыми». На самом деле их значительно больше. Это не только земли, покрытые лесной растительностью, это и естественные редины, которые не имеют большого запаса древесины, но площадь их огромна — 60 млн га, соответственно, объем накопленного углерода будет также значительным. Гари, погибшие насаждения, прогалины, пустыри и вырубки «…временно не покрытые лесом в результате вмешательства человека … или естественных причин, но которые … будут вновь превращены в леса». Что представляют собой «управляемые леса» в терминах МГЭИК, и какие категории земель лесного фонда соответствуют этому определению? «Управляемые леса» — … подверженные постоянным или периодическим воздействиям человека, включающим полный диапазон хозяйственных мероприятий — от коммерческой заготовки древесины до использования лесов в некоммерческих целях (лесовосстановление, борьба с лесными пожарами и вредителями леса)». Резервные леса в Национальном кадастре парниковых газов не учитываются, поскольку они не подходят под понятие «управляемые леса», в связи с тем, что там, практически не ведется хозяйственная деятельность. Не совсем так — мы слишком утилитарно понимаем принцип управления: «срубил — посадил». Но действию «срубил» предшествует 100 лет работы лесников по защите, охране, воспроизводству, учету леса. А действию «посадил» тоже предшествует огромная деятельность по выбору плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, созданию баз данных, сбору семян, выращиванию этих семян в питомниках, перешкаливанию в течение нескольких лет. По нашему мнению, все леса страны находятся под управлением и могут быть классифицированы как «управляемые». Только на управление лесами на землях лесного фонда, в прошлом году было затрачено, примерно, 60 млрд рублей. В 2006 году был принят Лесной кодекс, который внес значительные изменения в процесс управления лесами. Решение об отнесении категорий земель лесного фонда к к «управляемым лесам», было принято в 2006 году, до введения в действие Лесного кодекса. С тех пор прошло 10 лет, которые существенно изменили облик лесного хозяйства. Настало время пересмотреть наши национальные подходы к выделению «управляемых лесов». Таблица 2. Категории земель лесного фонда и земель с лесным покровом, не входящие в лесной фонд. Категории земель млн га 210,1 451,2 203,2 4,0 1,2 17,8 3,6 891,1 Мы считаем, что данные Национального кадастра парниковых газов не полностью учитывают поглощение углерода и завышают его потери в лесах Российской Федерации. Таблица 3. Неучтенные поглощения углерода и завышенные потери в секторе ЗИЗЛХ (Национальный кадастр ПГ, Росгидромет, 2015). Общий прирост древесинымлн м3 Эффектпоглощения / выбросы, млн т С/год 1 160 +80 2 244 +130 3 +20 4 80 +50 5 20 -40 6 -30 350 По первой позиции таблицы 3 недоучитываются 80 млн т углерода ежегодно, по второй позиции — 130, по третьей — 20 по четвертой — 50. Поглощение углерода в группе возраста «перестойные леса» принято равным 0. Однако данные Государственного лесного реестра показывают прирост древесины в перестойных лесах в размере 80 млн м3 в год, а эти данные являются официальными. По пятой позиции «Двойной учет потерь». В Руководящих указаниях МГЭИК предусмотрены соответствующие процедуры учета потерь углерода лесами в результате рубки, пожаров, вредителей и болезней. Потери древесины учитываются в Государственном лесном реестре. Он составляется ежегодно на 1 января текущего года и все потери предыдущего года, связанные с рубкой, гибелью древостоев в результате пожаров, вредителей и болезней учитываются в запасах древесины и площадях категорий земель лесного фонда. То есть второй раз учитывать это не следует! И по нашим расчетам — это величина необоснованного учета потерь может достигать 40 млн тонн углерода. Последняя шестая позиция достаточно спорная. Однако, если следовать Руководящим указаниям МГЭИК, природные пожары не должны учитываться в сумме потерь. Если просуммировать все позиции, получим 350 млн тонн углерода — то есть, ровно столько, сколько составляет разница между оценкой Кадастра парниковых газов и оценкой, которую мы неоднократно озвучивали в своих публикациях. Предложения ФБУ ВНИИЛМ Предложения нашего института в связи с вышеизложенным сводятся к следующему 1. Пересмотреть подход к выделению управляемых лесов. Включить в расчеты все лесные земли лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, но которые учтены в официальной статистической отчетности Рослесхоза — Государственном лесном реестре (ГЛР). 2. Исключить двойной учет потерь древесины в результате рубок, пожаров, вредителей, болезней и других причин, так как они учитываются при ведении ГЛР. 3. После завершения первого цикла государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) предлагается использовать для расчетов первичные данные постоянных пробных площадей. Содействовать ускорению работ по завершению первого цикла ГИЛ к началу отчетного периода Парижского соглашения. 4. Изучить вопрос о возможности использования в расчетах информации о древесно-кустарниковой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Здесь необходимо отметить очень важный момент. Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) проводится с 2007 года. ГИЛ являются аналогом Национальной инвентаризации лесов в зарубежных странах. Все зарубежные страны составляли свою национальную отчетность по Киотскому протоколу на основе данных Национальных инвентаризаций лесов, проводимых статистическими методами. В настоящее время выполнена половина объема работ по ГИЛ. Имеется возможность завершить первый цикл ГИЛ по стране к 2020 году, при соответствующем увеличении финансирования. Последнее предложение касается земель сельскохозяйственного назначения. По разным оценкам, от 20 до 200 млн га (оценки очень расходятся) сельскохозяйственных земель заросли древесно-кустарниковой растительностью. По информации ГИЛ в Брянской области 33% земель сельскохозяйственных земель не используется по назначению, заброшены и заросли древесно-кустарниковой растительностью. Во многих случаях это производительные леса в возрасте 25−30 лет. Однако эти леса нельзя отнести к управляемым лесам, так как они не приведены в известность, не имеют ни планов управления, ни организационных структур, принадлежат частным владельцам. Вопрос требует изучения, в связи с большими площадями заброшенных сельскохозяйственных земель, сравнимыми с площадью лесов всей Западной Европы. Несколько слов о прогнозах. На слайде представлены два качественно различающихся прогноза изменения баланса углерода лесами до 2015 года. Прогноз Д.Г.Замолодчикова касается управляемых лесов, прогноз ВНИИЛМ — всех лесов. Рис. 2. Прогноз годового депонирования углерода лесами России Детальный сравнительный анализ существующих методик оценки депонирования углерода лесами приводится в нашей недавней статье «Аналитический обзор методик учёта выбросов и поглощения лесами парниковых газов атмосферы». В заключении о балансе антропогенных выбросов парниковых газов и поглощениями парниковых газов лесами России (Рис.3). Рис. 3. Сравнение данных Росгидромета по общей антропогенной эмиссии парниковых газов в С-СО2 эквиваленте и нетто-поглощения С в секторе ЗИЗЛХ и расчетных данных ВНИИЛМ по чистому депонированию углерода лесами РФ, млн тонн С/год По нашим данным (зеленая кривая), существенная доля общей антропогенной эмиссии страны поглощается лесами. Кроме лесов, естественно, есть другие экосистемы, которые тоже поглощают углекислый газ.