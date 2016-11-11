



Василий Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1857

Четыре романа Достоевского — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» включены в список 100 лучших книг всех времён. А его художественный метод считается предтечей экзистенциализма и фрейдизма.

В казенной квартире лекаря Мариинской больницы для бедных 11 ноября 1821 появился на свет один из восьми детей семейства — Федор Достоевский. Читать выучился по книге «Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета», что позже нашло отражение в его романах. По настоянию отца стал инженером, но литература перевесила — едва поступив на должность полевого инженера-подпоручика в Петербургскую инженерную команду, подал в отставку и всерьез начал писать.

Прошел путь от искателя правды, социалиста — за что поплатился публичной «казнью» и ссылкой в Сибирь — до глубоко религиозного человека, единственным идеалом которого стал Христос.

Цитата из х/ф «Братья Карамазовы». реж. Иван Пырьев. 1968. СССР Иван Карамазов (Кирилл Лавров), Алеша Карамазов (Андрей Мягков)

«Высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного замученного ребенка», — эта мысль пронизывает творчество писателя. На ней основана философия всех его произведений. Все они — это сам Достоевский, его жизнь, мысли, искания, ошибки и страсти. В «Подростке» легко угадываются юношеские годы автора романа, а впечатления об отмененной в последний момент казни вложены в уста главного героя «Идиота». Что уж говорить о пагубной страсти к рулетке, скрупулезно исследованной в «Игроке»: только личный опыт позволил это сделать. Метод писателя — персонализм, первичной творческой ценностью признающий личность, а в случае с Достоевским — его собственную душу. Болезнь князя Мышкина, эпилепсия — и та отражение недуга писателя, страдавшего припадками.

Достоевский в 1863 году

Немало версий существует о политических взглядах Достоевского — то ли он славянофил, то ли почвенник, то ли социалист, то ли монархист. В нем многое уживалось, кипело и менялось. Неизменно одно — за Россией он видел будущее, верил, что «великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его своё новое, здоровое и еще неслыханное миром слово». Свое неслыханное миром слово Достоевский сказал, надеясь на «соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом», положить основу которого по силам России и ее народу, имеющему «великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации».

Иван Крамской. Ф. М. Достоевский на смертном одре. 1881

При жизни и после смерти Достоевского в феврале 1881 года от туберкулеза легких мало кто не ценил его как писателя. Но мнения были разные. Мережковский считал его пророком, а героев — провозвестниками нового человечества. Горький — злым гением и садо-мазохистом. Фрейд ставил в один ряд с Шекспиром, отмечая меж тем, что как человек Достоевский «шел на сделки с совестью — был грешником и преступником». А Эйнштейну, напротив, было близко мировоззрение Достоевского, его поиск мировой гармонии. «Братья Карамазовы», — отмечал великий физик, — это самая поразительная книга из всех, которые попадали мне в руки». Как бы там ни было, но Достоевский — самый издаваемый и читаемый в мире русский писатель, а в США до сих пор полицейских учат понимать психологию преступников с помощью «Преступления и наказания».