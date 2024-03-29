Российские специалисты активно изучают применяемые ВСУ англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и впервые показали внутреннее устройство такого боеприпаса.

РИА Новости

Видео опубликовало агентство «РИА Новости».

РИА Новости

По словам собеседника агентства, бывают случаи, когда средства ПВО сбивают боеприпас, но он не уничтожается, просто падает на землю, а боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструменты для обезвреживания боевых частей ракеты, добавил он.

РИА Новости Российский специалист впервые показывает боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

РИА Новости

РИА Новости

Специалисты показали головной обтекатель, сбрасывающийся при обнаружении цели, а также обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливается взрыватель.

РИА Новости

Также показан узел, раскладывающий крыло ракеты, и само крыло, частично обломанное. Продемонстрировано устройство боевой части, основной заряд которой находится у крыльевого узла.

Как передавало ИА Регнум, Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолётов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.