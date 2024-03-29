Что внутри. Российские специалисты показали устройство ракеты Storm Shadow
Российские специалисты активно изучают применяемые ВСУ англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и впервые показали внутреннее устройство такого боеприпаса.
Видео опубликовало агентство «РИА Новости».
По словам собеседника агентства, бывают случаи, когда средства ПВО сбивают боеприпас, но он не уничтожается, просто падает на землю, а боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструменты для обезвреживания боевых частей ракеты, добавил он.
Специалисты показали головной обтекатель, сбрасывающийся при обнаружении цели, а также обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливается взрыватель.
Также показан узел, раскладывающий крыло ракеты, и само крыло, частично обломанное. Продемонстрировано устройство боевой части, основной заряд которой находится у крыльевого узла.
Как передавало ИА Регнум, Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолётов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.