



Владимир Станулевич Антониево-Сийский Свято-Троицкий монастырь

Российская Федерация впервые с 1917 года выделила деньги непосредственно на реставрацию «памятника истории и культуры федерального значения» Антониево-Сийского Свято-Троицкого монастыря.

Монастырь был основан в 1520 году в 80 километрах от Холмогор святым преподобным Антонием Сийским (1477−1556) — уроженцем двинской деревни Кехта. В российскую историю обитель вошла как место насильственного пострижения в монахи Федора Никитича Романова (1553−1633) — будущего Патриарха Филарета, правителя Государства Российского, основателя династии Романовых. Для Русского Севера монастырь имеет не меньшее значение, чем Соловецкий, и одно время был главным на Севере. Великий князь Московский Иван Калита сделал в 1340 году вклад роскошным Евангелием в Лявленский монастырь, которое впоследствии попало в монастырь Антониево-Сийский и было названо «Сийским Евангелием», а сын Ивана Грозного Иван Иванович в 1579 году лично переписал «Житие Антония Сийского». Богатейший монастырь владел многими соляными варницами на побережье Белого моря, десятками деревень, рыбных тонь и подворий по всему Русскому царству, первой на Севере типографией, и огромным, в 20 тысяч единиц хранения архивом. В нем после долгих раздумий и совета с дядей — казначеем монастыря, Михайло Ломоносов в декабре 1730 года принял окончательное решение уйти в Москву учиться. В 1923 году решением уездного совета монастырь был ликвидирован, в годы советской власти в его зданиях располагались детская трудовая колония, дом отдыха, пионерский лагерь, а в 1992 году здания были возвращены Церкви.

В 2013 году федеральный бюджет профинансировал проектирование реставрации основного монастырского храма — Свято-Троицкого собора 1673 года, которое было успешно завершено ФГУ «Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ). 20 октября 2016 года Министерством культуры РФ провело конкурс на реставрацию собора, в котором победило малоизвестное липецкое ООО «Производственно-реставрационная кампания Лайм ПАРК». Интересно, что недавно занявшееся реставрацией ООО выиграло конкурс у нескольких участников — при том, что критерием отбора был реставрационный опыт. По этому поводу знатоки реставрации высказываются, что молодое предприятие может быть хорошо известно руководителю московского ООО «Архстроймеханизация» Дмитрию Некрасову, неизменному победителю всех конкурсов Минкульта РФ по реставрации памятников Архангельской области.

15 миллионная реставрация Свято-Троицкого собора Антониево-Сийского монастыря — незначительная часть его восстановления. Общая цена реставрации собора, окна которого затянуты полиэтиленом, по проекту составляет 120 млн. рублей, и есть опасения, что при выделении средств такими темпами дело затянется далеко за юбилей монастыря, если вообще будет закончено — так как после юбилеев интерес к памятникам значительно ослабевает. А рядом с собором стоит находящаяся в аварийном состоянии Благовещенская церковь 1638 года, пережившая в 1992 году большой пожар. Следует напомнить, что законодательство запрещает монастырю самостоятельно вести ремонт и реставрацию находящихся у него в пользовании памятников истории и культуры

Малость выделяемых средств Министерство культуры РФ объясняет тем, что суммы по церковным памятникам согласовываются с финансово-хозяйственным управлением Московской Патриархии, а эта структура воглавляемая Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком (Головковым) наверное не считает приближающееся 500 летие монастыря значительным событием в жизни Церкви. Хотя никто не снимал ответственность за состояние памятника с Министерства культуры РФ, и оно вполне может выделять средства на церкви и без совета с финуправлением Патриархии, что и происходит в отдельных случаях — по Сийскому монастырю это не делается.

Возможно, ситуация связана с историей создания оргкомитета по 500-летию Антониево-Сийского монастыря. В 2013 году этот вопрос был поручен одному из заместителей архангельского губернатора, возглавить оргкомитет уже почти собрался министр культуры РФ Владимир Мединский. Но когда вдруг оказалось, что замгубернатора сделал это в обход Архангельской митрополии, а значит и Московской Патриархии, министр Владимир Мединский и губернатор Игорь Орлов остановили его создание. Необходимость срочного создания оргкомитета и попечительского совета неоднократно поднималась общественностью, и сейчас в правительстве области и митрополии формируется очередной его список. В этом есть необходимость чтобы реставрация монастыря не превратилась в источник коррупционных скандалов, сотрясающих время от времени культуру России.

Кроме средств на реставрацию у древнего монастыря есть и другие проблемы. Церковными иерархами пока не решен вопрос будут ли подниматься мощи святого Антония Сийского, о чем этим летом вел переговоры с Институтом археологии РАН настоятель монастыря игумен Варлаам Дульский. Областным министерством культуры не проведена экспертиза трех строений монастыря для их постановки на учет как памятников истории и культуры — соответственно не могут выделяться средства на их реставрацию. Правительство области пока не выделяет средств на подготовительные мероприятия к 500-летию монастыря. Юбилей близится, и чтобы успеть сделать многое необходимое нужно хотя бы 2−3 года.

Ситуация с подготовкой к юбилею Антониево-Сийского монастыря особенно контрастирует с положением Соловецкого архипелага и Спасо-Преображенского монастыря, восстановление которого находится в руках федеральной власти, со значительным участием областной. Несмотря на то, что федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014−2019 годы» не финансируется в 2016 году, значительные средства выделяются по другим статьям расходов в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1.10.2014 г. «Об утверждении комплекса организационных мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», по которому только на реставрацию Соловецкого монастыря ежегодно идет 1−1,5 млрд рублей, и в соответствии с областной программой «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» до 2019 года — на сотни миллионов рублей.