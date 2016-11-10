



США

«Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет много, а тем, способны ли мы обеспечить тех, кто имеет слишком мало» — говорил Франклин Рузвельт, а затем «единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения… единственное, чего нам следует бояться, — это самого страха». Еще он много говорил об идеях, без которых нельзя выиграть ни одну войну.

Проблема демократов в том, что они забыли, для кого отцами-основателями были созданы США. Слишком резко они переключились на цветных как на опору и «единственную новую кровь, способную оживить Америку», — как повторял на всех митингах Билл Клинтон. Плохая математика, налицо просчет… Deplorables (да и весь средний класс) крепко-накрепко зарубили это себе на носу — у демократов больше не они в приоритете, а нескончаемый поток мигрантов будет продолжаться, обеспечивая новые победы новым демократам и лишая их рабочих мест. У дракона вырастет новая голова… и это никогда не кончится.

Трамп не политик, он не может тягаться с Рузвельтом. Зато у него есть выписанный 87 лет назад рецепт, который, конечно, устарел, но основной его принцип вполне применим сегодня. Нет, американцы не будут в цифровой век вспахивать поля мотыгой и голыми руками строить дороги…

Великая депрессия была катастрофой — причиной реального голода огромного количества людей. Рузвельт в начале 1930-х стал спасителем капиталистической системы как таковой, спас страну от социализма и фашизма. Тогда общественное мнение восстало против крупной буржуазии — представителей крупных монополистов, банкиров, финансистов. Ничего не напоминает?

Рузвельт (который находился на посту 12 лет) решал проблемы реальной жизни по мере их поступления и не верил в догмы. Коллективизм, протекционизм, свободный рынок, если нужно — витамины всех групп, антибиотики всех типов, если есть шанс, что они избавят страну от чумы. Его «мозговой трест» состоял из виднейших ученых того времени. Над кадрами Трампу тоже нужно будет серьезно поработать. Благо в его абсолютном распоряжении Конгресс, а в дальнейшем, возможно, и Верховный суд — назначение 9-го судьи (сейчас суд идеологически расколот: 4 либерала — 4 консерватора) — республиканца не заставит себя ждать. И что касается «мозга» — управленцев, здесь, как пишет Politico, избранный президент Дональд Трамп не может располагать традиционными кадрами в Вашингтоне, чтобы составить свой кабинет. И это скорее к лучшему.

«Его команда провела последние несколько месяцев, спокойно расписав краткий перечень промышленных титанов и консервативных активистов, которые могли бы составить один из наиболее эклектичных и спорных кабинетов в современной истории.

Трамп сам начинал с работы в частном секторе. Вот почему его кампания серьезно рассматривает Форреста Лукаса, 74-летнего соучредителя нефтекомпании Lucas Oil, главным претендентом на пост министра внутренних дел, а ветерана Goldman Sachs Стивена Ньючина в качестве секретаря Казначейства.

Он, как ожидается, не забудет и группу, поддержавшую его во время тягот президентской кампании, в том числе Ньюта Гингрича, Руди Джулиани [которому TheTelegraph пророчит место директора по национальной безопасности или генерального прокурора] и Криса Кристи, все они в настоящее время рассматриваются как кандидаты на высшие посты. Нескольких республиканских политиков он также может привлечь, в том числе сенатора Коркера в качестве госсекретаря или сенатора Джеффа Сэссинса в качестве министра обороны», — пишет Politico.

«Распри прошедшей кампании могут затруднить привлечение талантливых управленцев, тем более что так много политиков открыто его высмеивали. Чиновники кампании уже беспокоятся о том, что будут иметь трудности в поиске высококвалифицированных женщин для кабинета, учитывая прошлые комментарии Трампа. Тем не менее два чина кампании сказали, что в последние недели наблюдался приток телефонных звонков и электронных писем, когда стало понятно, что Белый дом оказался в пределах досягаемости республиканцев.

Государственный секретарь. Бывший спикер палаты представителей Гингрич (один из основных сторонников Трампа) — главный кандидат на этот пост. Он нынешний председатель Комитета по иностранным делам Сената. The Telegraph пишет, что он может стать и главой администрации. По данным Politico, Трамп также присматривается к бывшему послу США в ООН Джону Болтону.

Секретарь Казначейства. Сам Трамп указал, что хочет дать эту работу Ньючину, который 17 лет оттрубил в Goldman Sachs и в настоящее время работает председателем и исполнительным директором частной инвестиционной компании Dune Capital Management.

Министр обороны. Рассматривались бывший советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший сенатор Джим Талэнт. Доверенному лицу в отставке генерал-лейтенанту Майку Флинну, бывшему директору Агентства военной разведки нужно будет отказаться от Конгресса, чтобы стать министром обороны, как того требует закон об отставных военных офицерах: ждать семь лет, прежде чем стать гражданским служащим Пентагона. Но главный военный советник Трампа, скорее всего, займет какую-либо должность старшего администратора, возможно, пост советника по национальной безопасности. Майкл Флинн, отставной генерал и советник Трампа по внешней политике, настойчиво защищал теорию «Америка прежде всего», и теперь он «в деле» и может задействовать Пентагон. Флинн недавно сообщил, что НАТО нужен значительный ремонт и что при Трампе США будут создавать «новый набор союзов XXI века», — цитирует его Telegraph.

«И перестаньте обзывать Трампа расистом», — призывает Глен Гренвальд на страницах The Intercept. Ну при чем здесь это? Начнем с того, что Барак Обама не только дважды был избран, но он и покинет свой пост как весьма популярный президент. Получается, американский народ одной рукой утирает слезу, прощаясь с популярным президентом, а другой избирает расиста? — Не получается. Америка не была менее расистской и ксенофобской в 2008 и 2012 годах, чем сейчас.

Нейт Кон пишет в New York Times: «Клинтон понесла самые большие потери как раз в тех местах, где Обама имел сильнейшие позиции среди белых избирателей. Это не про расизм». А эксперт Мэтт Иглесиас признал, что высокий рейтинг одобрения Обамы не согласуется с изображением США как страны, одурманенной расизмом. Чем большие экономические страдания люди терпят, чем больше зла и горечи вокруг, тем легче, конечно, направить их гнев на козла отпущения иного цвета. В этом смысле молчаливое большинство и рядовые американцы также оказались лучше и умнее, чем о них думали стратеги Клинтон. — Настоящими носителями американской идеи и духа свободы.

Это правда, что многие избиратели Трампа относительно зажиточны и многие беднейшие меньшинства проголосовали за Клинтон, но, как весьма прозорливо предупреждал Майкл Мур: те части страны, которые были наиболее разрушены свободной торговлей и глобализмом — Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Айова — были полны гнева и «рассматривали [Трампа] как шанс, чтобы запустить первого человека — коктейль Молотова в систему, чтобы взорвать ее».

«Предсказуемый список козлов отпущения от демократов: Россия, «Викиликс», Джеймс Коми [глава ФБР], Джилл Стайн, Берни Сандрес, СМИ, новостные агентства… Но все здравомыслящие демократы предупреждали, что решение выдвинуть глубоко непопулярного, чрезвычайно уязвимого, скандального, обремененного проблемами кандидата, который воспринимается как защитник и бенефициар и воплощение статус-кво и элитарной коррупции, не вполне рационально. Эмпирические данные показывали, что она может проиграть любому, и Берни Сандерс был бы гораздо более сильным кандидатом, особенно это смешно теперь, когда демократы его же и винят: это те же самые люди, которые настаивали на своем, игнорируя все эти данные», — пишет The Intercept.

Демократы считают Трампа социопатом, мошенником, одержимым личным обогащением — совсем не воином света для угнетенных. Но так же, как это сделал Обама в 2008 году, он смог правдоподобно включить «врага системы» и Уолл-стрит, в то время как Хиллари Клинтон — его лояльный хранитель и закоренелый бенефициар, пообещала просто более эффективно управлять. Мэ Столлер в Atlantic три недели назад как раз критиковал такой подход: выбор, который Демократическая партия сделала несколько десятилетий назад, отказаться от популизма и стать партией опытных технократов, мягких и пушистых, доброжелательных менеджеров власти элит. Эти семена цинизма и корысти были посажены давно и теперь просто дали урожай. А на любую попытку демократов найти виновника вчерашнего фиаско прошлой ночью нужно просто поднести большое зеркало», — резюмирует The Intercept.

Выборы выигрывают идеи, которые нужнее для страны и народа, — это американцы почувствовали спинным мозгом. Избиратели США в лицо опросникам сказали одно, а проголосовали так, как проголосовали…

» … И веди себя, как должен вести народ.

— Как?

— Ты должен бороться за свою родную власть.

— С кем?

— С сомнениями… Это твоя родная власть.

— Вот эта?

— Эта-эта. Другой у тебя нет. И не будет, я уж позабочусь. Так что давай яростно поддерживай. Это не просто власть. Это диктатура твоя. Вы рабочие и крестьяне, и тут без вас вообще ничего не делается…»

М. М. Жванецкий