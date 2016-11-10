Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом в Израиле. Он провел переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином. Помимо этого, Медведев посетит Рамаллу и встретится с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Этот визит приурочен к 25-й годовщине восстановления дипломатических отношений между странами и считается ответным. В начале июня месяца нынешнего года премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Москву — также по случаю 25-летия со дня установления израильско-российских дипломатических отношений — хотя этот визит в России был третьим только в нынешнем году, что свидетельствует о нарастающей интенсивности в российско-израильском диалоге. Если говорить о формальной стороне дела, то стоит напомнить следующее: Израиль — единственная страна мира, с которой Советский Союз дважды за несколько десятилетий разрывал дипломатические отношения, которые были восстановлены лишь в 1991 году. Однако потом две страны, правда, с некоторыми хронологическими люфтами, обусловленными конкретными проблемами мировой политики и ситуацией на Ближнем Востоке, сближались с возрастающим доверием друг к другу.

Конечно, важными факторами двусторонних отношений являются наличие в Израиле многочисленной общины выходцев из бывшего СССР (президент России Владимир Путин заявлял, что «Израиль — это немного Россия» — С. Т), общее отношение к исторической памяти о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом, понимание Израилем проблем и сложностей, с которыми Россия столкнулась после развала СССР. При этом временами казалось, что вот-вот две страны выйдут на уровень стратегического партнерства, но всякой раз появлялись проблемы, выходящие за скобки двусторонних отношений. Как пишет американское издание The New York Times, в свое время, когда бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон назвал президента России Владимира Путина «настоящим другом Израиля», многие на Западе приписали Шарону «несравненное чувство юмора». Теперь, отмечает это издание, как факт воспринимается тандем Путин-Нетаньяху, хотя по-прежнему бытует мнение, что «такая дружба рождена нуждой: усилением присутствия России на Ближнем Востоке и уходом США из этого региона».

В Израиле понимают серьезность намерений России стать если не ключевым, то важным игроком в регионе, и сомневаются — во всяком случае при администрации Барака Обамы — в возможностях США предотвратить такой ход событий. Еще недавно, как пишет далее The New York Times, «стратегически распределение ролей было простым: Израиль разбирается с «мелкими собаками» в своем регионе, а США гарантировали, что «большие псы» не будут вмешиваться и менять баланс сил не в пользу Израиля». Но даже то, что теперь Москва, а не как ранее Вашингтон, выступила с инициативой возобновить на своей площадке прерванный диалог Израиля с Палестиной, свидетельствует о смене баланса сил в регионе. При этом, помимо присутствия российских ВКС в Сирии, Россия укрепляет связи и с Египтом, который находится с Израилем в состоянии конструктивного диалога. Известно и то, что Израиль негативно воспринял венские соглашения по решению иранской ядерной проблемы и стал вроде бы демонстрировать осторожность в сближении с Москвой, но не снижая частоту контактов между официальными лицами двух стран. Вот почему визиты первых лиц друг к другу, кроме открыто декларируемых тем переговоров, часто сопряжены с рядом определенных обстоятельств. Нам представляется, что этот тезис правомерно отнести и к нынешнему визиту в Израиль главы правительства России, особенно по части сотрудничества двух стран в политико-стратегической сфере.

Накануне глава правительства России Медведев конкретно обозначил тему своих переговоров в Израиле: «Придать новый импульс взаимовыгодным экономическим контактам. Сейчас мы реализуем целый ряд проектов, которые могут улучшить экономическую ситуацию в обеих странах. Среди наиболее интересных направлений: фармакология, сельскохозяйственные технологии, энергетика и газ». Напомним, что в июне во время визита Нетаньяху в Москву обсуждалась возможность вступления Израиля в Евразийский экономический союз, что создает для Израиля условия перехода во взаимоотношениях как с Россией, так и членами Евразийского союза, от двустороннего к многостороннему формату.

Это, конечно, предполагает внесения заметных корректив во внешнюю политику Израиля, а для России и ее партнеров по Евразийскому экономическому союзу обозначает еще один выход на Ближний Востоке минуя мусульманские государства. Очевидно, что отношения двух стран выстраивались и выстраиваются в систему координат региональной безопасности, в которой, как считает израильское издание Haaretz, «будущее Израиля будет определяться результатом борьбы на трех фронтах: схватка не на жизнь, а на смерть, между прагматичными и радикальными элементами в исламских странах; борьбой с радикальными исламистами в западных государствах и противостоянием либерально-оптимистической идеологии с реалистично-прагматической на Западе, в том числе, и по поводу отношения к радикальному исламизму». С начала российскими ВКС операции в Сирии, когда Москва и Тель-Авив договорились о создании механизма препятствий для боевых стычек и боестолкновений в районе сирийско-израильской границы, стало очевидно, что Израилю рано или поздно придется налаживать диалог с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Я лично знаком с президентом Сирии Башаром Асадом. Есть те, кто относится к нему с уважением; есть те, кто выступает против. Когда я встречался с представителями Израиля, то услышал, что Иерусалим не поддерживает его политику. Однако израильтяне согласились с нами в том плане, что правление Асада выглядит предпочтительным перед распадом Сирии на части, где к власти могут прийти террористические или экстремистские группировки», — заявил Медведев в интервью телеведущей Йонит Леви. Раньше Нетаньяху по этому поводу говорил: «Упрочение наших отношений с Россией — это судьбоносный фактор для укрепления нашей собственной безопасности, который избавил израильское государство от столкновения на его северных рубежах».

Обозначим и такую позицию. Подготовка визита премьер-министра России Медведева в Израиль проходила в обстановке ухудшения американо-российских отношений, которые, по словам Медведева, «упали ниже плинтуса». Ситуация может измениться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который пригласил премьер-министра Нетаньяху посетить страну с визитом при первой возможности. Это может внести определенные нюансы в систему отношений Россия-Израиль-США. Россия пока исходит из того, что никто не будет предпринимать действий, которые бы спровоцировали напряженность и конфликт в регионе. Но как будет дальше — никто не знает.