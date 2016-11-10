В ходе своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп подвергал сомнению союзы и институты, легшие в основу либерального мироустройства. Возможно, самым важным вопросом, связанным с его победой, является то, не пришел ли конец долгой фазе глобализации, которая началась после Второй мировой войны, пишет Джозеф С. Ние-младший в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Необязательно, отметил автор, поскольку торговыми соглашениями мироустройство не ограничивается, нравится это Трампу или нет. Мировой порядок — это не только экономика, и США находятся в самом его центре.

Несмотря на риторику Трампа, США не находятся в упадке. Так, благодаря иммиграции США являются единственным развитым государством, которому не грозит демографический упадок к середине столетия, зависимость США от импорта энергоносителей сокращается, а не нарастает, государство является передовой державой в области важнейших технологий, которые определят развитие нынешнего столетия.

Хотя на внешнеполитической повестке дня Трампа стоит целый ряд важных вопросов, основное внимание будет, скорее всего, уделяться нескольким ключевым, а именно отношениям с крупными державами Россией и Китаем, а также хаосу на Ближнем Востоке. Для решения всех трех задач необходимы сильные вооруженные силы США, но их недостаточно. Поддержание военного баланса в Европе и в Южной Азии является важным источником влияния США, однако Трамп прав в том, что пытаться контролировать внутреннюю политику националистически настроенных граждан ближневосточных стран, значит — обрекать себя на провал.

Ближний Восток проходит через сложную серию революций, вызванных искусственностью прочерченных границ, религиозной враждой и задержкой процесса модернизации, о чем говорится в докладе ООН по развитию человека. Вытекающий из этого хаос может длиться на протяжении десятилетий и продолжать подпитывать терроризм исламских радикалов.

Но даже при сокращении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, Вашингтон не может отвернуться от региона с учетом его интересов в Израиле, ядерного нераспространения, прав человека и много другого. Гражданская война в Сирии не только гуманитарная катастрофа, но и дестабилизирующий фактор для всего региона и Европы. США не могут игнорировать эти события, но США должны заниматься сдерживанием, оказывая влияние на союзников, а не пытаться установить прямой военный контроль, что будет одновременно и затратно, и контрпродуктивно.

Напротив, благодаря региональному балансу сил в Азии, США там рады. Усиление Китая вызывает опасения Индии, Японии, Вьетнама и других стран. Противодействие глобальному усилению КНР будет одним из основных внешнеполитических вызовов, и в этих условиях правильным подходом по-прежнему будет стратегия США «острожной интеграции», в рамках которой США пригласили Пекин войти в либеральное мироустройство, при этом подтвердив свои обязательства по договору с Японией.

В отличие от Германии, которая смогла опередить Великобританию по темпам роста к 1900 году, что и стало причиной трагедии 1914 года, Китай не обгонит США по совокупной мощи. Даже если Китай оставит США позади по показателям размера экономики к 2030 или 2040 году, доход на душу населения в стране будет по-прежнему отставать. Более того, Китай не догонит США ни по жесткой, ни по мягкой силе.

Поэтому Вашингтону не нужна политика сдерживания Китая, так как единственная страна, которая может сдержать КНР, — это сама КНР.

Наконец, есть еще Россия, страна, находящаяся в упадке, но обладающая ядерным арсеналом, которого достаточно для уничтожения США. Поэтому она по-прежнему является потенциальной угрозой для США и других государств. Президент Путин, пошедший на вмешательства в соседних странах и Ближнем Востоке, стремится сделать так, чтобы Россия, полностью зависимая от экспорта энергоносителей, выглядела великой. Находящиеся в упадке страны, отмечает автор, могут быть очень опасными, как например, Австро-Венгерская империя в 1914 году.

Таким образом, создается дилемма. С одной стороны, важно не давать Путину в послевоенном либеральном миропорядке с помощью силы захватывать части соседних государств. С другой — Трамп прав в том, что избегает полной изоляции страны, с которой у США общие интересы в вопросах ядерной безопасности и нераспространения, борьбы с терроризмом, Арктики и региональных вопросов, вроде Ирана и Афганистана. Финансовые и энергетические санкции необходимы для сдерживания, но настоящие интересы США лучше всего достигаются тогда, когда с Россией сотрудничают. Никто не выиграет от новой холодной войны.

Нет, заключает автор, США не находятся в состоянии упадка, и неотложная внешнеполитическая задача Трампа должна состоять в том, чтобы изменить свою риторику и убедить союзников в том, что США по-прежнему играют главную роль в либеральном миропорядке.