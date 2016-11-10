Когда Дональд Трамп примет присягу 20 января 2017 года, у новой администрации Белого дома будет возможность остановить сокращения оборонного бюджета и получить средства, необходимые для того, чтобы США смогли ответить на любую угрозу по всему земному шару. Хотя пока специфика оборонной политики Трампа неизвестна, существует пять ключевых областей, инвестиции в которые новая администрация должна рассмотреть, пишет Дейв Муджамбар в статье для National Interest.

Defence Images Подводная лодка

Во-первых, отмечает автор, такой областью является подводный флот, финансирование которого было значительно сокращено после холодной войны. В сложившихся условиях США смогли построить лишь несколько новых ударных подводных лодок на замену флота субмарин класса Лос-Анджелес, построенных еще при администрации Рейгана. Таким образом, к 2029 году подводный флот США сократится с 52 ударных субмарин до 41.

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Уже сейчас ВМС и так не хватает лодок для выполнения операций по всему миру. Пентагон при администрации Трампа должен по меньшей мере прислушаться к ВМС и продолжить строительство двух ударных подводных лодок класса Виржиния в год. Если возможно, новая администрация должна попытаться увеличить темпы строительства на три лодки в год.

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Во-вторых, хотя существует много сторонников возобновления производства истребителя F-22 «Раптор», этот летательный аппарат основан на технологиях тридцатилетней давности. Новой администрации следует ускорить разработку и отправку в войска нового истребителя на замену как F-22, так и F-15 «Игл». На фоне разработки Китаем и Россией новейших истребителей и систем ПРО Вашингтон должен активнее развивать системы воздушного превосходства.

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В-третьих, хотя авианосные ударные группы США и дают Вашингтону возможность проецировать свою мощь по всему миру, развернутые на них самолеты не подходят для противостояния новейшим системам запрещения доступа России и Китая.

Так, F/A-18E/F «Супер Хорнет» является прекрасным истребителем-бомбардировщиком, ВМС необходимо заменить его аппаратом, обладающим и радиусом действия и потенциалом прорыва, необходимыми для уничтожения новейших технологий запрещения доступа, в том числе противокорабельных и баллистических ракет, а также систем ПРО, вроде С-400. Поэтому администрации Трампа нужно вложить средства в новый летательный аппарат авианосного базирования.

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В-четвертых, Вашингтону нужен новый танк. На фоне того, как Россия разрабатывает Т-14 «Армата», а Китай — основной танк Тип-99, новые танки M1A2 SEP v.3 «Абрамс» могут скоро перестать быть ведущей мировой бронированной платформой. Так, США на сегодняшний день заняты тем, что модернизируют существующие образцы, тогда как официальные лица вооруженных сил США признают, что для них было бы идеальным начать разработку абсолютно новой модели. К сожалению, для этого нет средств.

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При администрации Трампа и управляемом республиканцами Конгрессе есть возможность для армии разработать новый танк на замену «Абрамсу».

Наконец, администрация Трампа должна ускорить осуществления планов предыдущей команды в Белом доме по разработке направленного энергетического вооружения и рельсотронов. С помощью этих новых видов вооружения можно будет радикально сократить соотношение обороны и нападения. Так, если выпущенная КНР баллистическая ракета может стоить приблизительно $1,5 млн, то ракета перехвата Standard SM-3 Block 1B достигает $15 млн.

С учетом того, что ВМС придется выпустить по меньшей мере две ракеты-перехватчика на одну баллистическую, затраты на оборону против баллистических ударов становятся невозможно большими. Более того, оснащенный системой «Иджис» крейсер или эсминец имеет лишь ограниченное количество пусковых труб. Поэтому если Пентагон возьмет на вооружение лазеры или рельсотроны, стоимость одного выстрела радикально сократится, поскольку боеприпасом для них является электричество или металлическая болванка плюс электричество.

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