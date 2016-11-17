Выборы американского президента и экспансия российских предприятий интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 3 по 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страшный американский сон украинцев оправдался — Дональд Трамп выиграл президентские выборы, — пишет обозреватель портала Zaxid.net (Львов). — Почти родная нам Хиллари Клинтон с треском пролетела. Депутаты Государственной думы России встретили аплодисментами новость о результатах выборов в США. Все пропало?» Украинцев беспокоят странные заявления Трампа, связанные с российской агрессией. Трудно не заметить, что здесь он себя проявил абсолютно некомпетентным и вполне непоследовательным. Чего ожидать от Трампа — пока трудно спрогнозировать. Так, Украина благодарна Бараку Обаме, что он бескомпромиссно встал на защиту территориальной целостности. Но сделал ли он все, что мог, чтобы остановить российскую агрессию? Обама проигнорировал свои обязательства перед Киевом по Будапештскому меморандуму о защите территориальной целостности Украины. Он не сумел отстоять значительно выгодный для Украины «женевский формат» переговоров. Он благословил бессмысленный «минский формат», который позволил Кремлю загнать Украину в тупик, а мирный процесс — в пат. Он заблокировал решение Конгресса о предоставлении украинской армии летального оружия, которое могло раз и навсегда избавить Москву шанса прибегать к вооруженному шантажу Украины. Украинцам не нравятся комплиментарные высказывания Трампа в адрес Путина, пугает радость России по поводу его победы. Но действительно ли возможно сближение нового американского лидера со старым русским? Путин своими хитрыми и дерзкими уловками, которые выходили за рамки общепринятого международного поведения, неоднократно ставил в тупик Обаму, который соблюдал правила и проявлял последовательную умеренность. Трамп же демонстрирует способность играть не по правилам, поэтому отнюдь не следует относиться несерьезно к его угрозам сбивать российские самолеты-озорники.

«Америка сделала выбор: мир открыл рот, Украина — тоже, — это уже реакция комментатора портала «За Збручем» (Тернополь). — В свое время в США мне выпала возможность пообщаться с одним «стопроцентным американцем» (белый, англосаксонского происхождения, протестант). Говорили мы на скамейке в парке, рядом никого не было. Однако мой собеседник говорил тихо, то и дело бросая взгляды вокруг — прямо как у нас в пору СССР близкие знакомые рассказывали друг другу услышанные по «вражьим голосам» новости. А говорил мой знакомый о том, что достаточно какому темнокожему вселиться в дом в благопристойном районе, как белые соседи сразу же норовят перебраться в другое место. Из его рассказа я понял, что бытовой расизм в США никуда не делся. Несмотря на декларируемую на каждом шагу политкорректность и присутствие в каждом голливудском «блокбастере», наряду с положительным белым героем, не менее положительного темнокожего. Думаю, тот мой давний американский знакомый проголосовал сегодня за Трампа. А вместе с ним — миллионы его белокожих сограждан. Америка, очевидно, устала от провозглашаемых демократами либеральных ценностей, в том числе, не исключено, и той же политкорректности. Именно белые американцы, а не американки!.. Разумеется, нас, украинцев, прежде всего интересует, как отразится выбор американцев на нашей судьбе. Из интервью политиков и экспертов было понятно, что наш политический бомонд «ставит» на Хиллари Клинтон. Она импонировала осведомленностью с нашими проблемами и жесткой позицией по имперским посягательствам Кремля. А тот факт, что российская Госдума встретила избрание Трампа аплодисментами, будто должно насторожить и даже больше — внушить недобрые предчувствия… Однако история института американских президентов уже не раз доказывала, что кандидат и президент — разные люди. Нет сомнения, что непредсказуемый стиль поведения Доналда Трампа подвергнется существенной коррекции как под влиянием советников, так и благодаря осознанию своей роли как первого лица первого государства мира. А это осознание вряд ли позволит снисходительно наблюдать за далеко не «детскими шалостями» обладателя «всея Руси» в международных вопросах».

«Вечерний Харьков» (Харьков) спросил у экспертов, как победа Дональда Трампа отразится на Украине.

Владимир Никитин, политолог: «Смена американской администрации всегда достаточно болезненна для украинского руководства. В данном же случае Клинтон продолжила бы ту политику, которая была. Ситуация же с Трампом непредсказуема. Поэтому спрогнозировать последствия для Украины сложно. Скорее всего, Киеву придется переориентировать внешнюю, а возможно, и внутреннюю политику. Так, во внешней политике в данных условиях трудно предсказать последствия Минского процесса, потому что американцы, не участвуя официально, все же имели на него активное влияние. Что касается внутренней политики Украины, то американцы активно помогали с финансированием, в том числе и через валютный фонд. Поскольку у Америки ведущий пакет голосов в МВФ, только лишь благодаря настоянию США Украина получила последний транш, что сразу открыло возможности получения других кредитов. То есть сегодня коммерческие кредиты для нас фактически закрыты, а официальные возможны только при поддержке США. Прекращение внешнего финансирования для Украины сегодня имело бы очень тяжелые последствия. А в связи с победой Трампа такая вероятность для нас существует. Трамп — не глобалист, как Хиллари Клинтон, он — изоляционист. Последствия его победы будут грандиозными: все рынки обвалятся, курс гривны упадет, потому что все начнут запасаться валютой. Учитывая все эти моменты — вероятность перезагрузки украинской власти через выборы увеличивается.

Валерий Дудко, политолог: «Трамп вряд ли будет инициировать действия, которые помогут Украине стабилизировать ситуацию на востоке страны. Скорее всего, он попытается установить контакт с Путиным, а это значит, что он будет не на нашей стороне. Это в свою очередь скажется на экономической помощи Украине. Может быть, не столь активно будет оказываться помощь в военной сфере. И, скорее всего, это отразится на внешнеполитической сфере, потому что, мягко говоря, активного участия в минских переговорах Трамп проявлять не будет, что поставит Украину в невыгодную позицию».

Виктор Небоженко, политолог: «Сейчас Соединенные Штаты возьмут паузу в поддержке Украины минимум на полгода, потому что, в отличие от Клинтон, которая много знала об Украине, Трампу еще нужно научиться отличать Украину от Африки, Мексики и т. д. То есть еще полгода наша политическая элита может спокойно отдыхать. И это создаст большие иллюзии у России. А с лета 2017 года США начнут активно обращать внимание на Украину. Но не надо делать из Трампа друга Путина. Трамп — это такой американский Эрдоган, эдакий мачо. А где вы видели, чтобы два мачо (Трамп и Путин) нашли общий язык? Это невозможно».

«До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес!» — приветствует отставку одесского губернатора Михаила Саакашвили «Таймер» (Одесса). Саакашвили нельзя отказать в определенной харизме, однако одной харизмы оказалось недостаточно. Он пришел на пост губернатора Одесской области в мае 2015 года. Не дав почтенной публике опомниться от самого факта своего назначения, Саакашвили моментально оглушил граждан вверенной ему области мощными залпами громких обещаний: в рекордно короткие сроки побороть коррупцию, избавить регион от бюрократических препон, развить инфраструктуру, привлечь инвестиции. Однако масштабная реформа Одесской областной государственной администрации, в рамках которой летом 2015 года были уволены 380 из 780 сотрудников ведомства, породила откровенный хаос в управлении целым рядом стратегических отраслей. Классическими в этом смысле стали сфера здравоохранения и социальной защиты населения: на протяжении двух лет Одесской области не удалось решить проблему с обеспечением лечебных учреждений региона сыворотками от бешенства, ботулизма, столбняка, туберкулезной вакциной и т. п., а по показателю оформления субсидий Одесская область оказалась среди худших на Украине. Поспешно проведенную реформу пришлось столь же поспешно откатывать, восстанавливая ликвидированные подразделения и спешно увеличивая число сотрудников. Не более успешной оказалась реформа Одесской таможни, проводимая ставленницей Саакашвили юной красавицей Юлией Марушевской. По факту «реформа» свелась к тому, что ключевые позиции на одесской таможне заняли анонимные «грузинские волонтеры», осуществлявшие управление ведомством в ручном режиме. Первый тестовый поезд с Украины в Китай по маршруту, предусматривающему пересечение двух морей (Черного и Каспийского) и территорий трех стран (Грузии, Азербайджана, Казахстана), добрался до места с опозданием на 4 дня, что по украинским меркам можно считать успехом. Дальше хуже: в Китае тестовый поезд застрял на 3,5 месяца из-за отсутствия заказов и вернулся на Украину лишь в конце апреля. В целом уже даже этот тестовый прогон выявил массу проблем, в т.ч. и чисто локальных — например, плачевное состояние украинских дорог и самих паромов, переправляющих грузы через Черное море. Одной из наиболее характерных черт «правления» Саакашвили стали постоянные склоки и скандалы — как между губернатором и окружающими его политиками, так и внутри губернаторской команды. За полтора года губернатор успел поссориться со всеми: с мэром Одессы Геннадием Трухановым, с руководством облсовета, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и даже с окружением Петра Порошенко.

Киевские силовики обстреляли село Желтое, повреждены детский сад и жилой дом, передает «Жизнь Луганска» (Луганская народная республика). Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, а также (автоматических станковых гранатометов) АГС, БМП и снайперского оружия. В результате обстрелов осколками были посечены здания детского сада и многоквартирного дома. На место происшествия незамедлительно выдвинулись представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые зафиксировали последствия обстрела, а также установили направление, с которого он велся. «На тот момент дети ясельной группы как раз зашли в детский сад — успели, а старшая группа еще играла на площадке. В этот момент начали прилетать снаряды, разрываясь над детским садом, — рассказала заведующая сельским ясли-садом «Малыш» Ольга Сыроваткина. — Обстрел длился до 50 минут по времени. Пришлось кормить деток в коридоре, так как это самое безопасное место на тот момент было».

9 ноября в Сумах на площади Независимости состоялась акция протеста работников СНПО (бывший СНПО им. М. Фрунзе) против вмешательства политиков в процесс получения контрактов предприятием, сообщает «Панорама» (Сумы). На площадь вышли около 400 человек во главе с директором предприятия Алексеем Цимбалом и руководителем наибольшего профсоюза Иваном Совгирой. Цимбал выступил перед собравшимся и заявил, что предприятие в системе Prozorro выиграло три тендера на модернизацию компрессорных станций, которые принадлежат компании «Укртрансгаз». Однако теперь некие политики пытаются добиться пересмотра тендеров, заявляя, что СНВО в кризисе и не сможет выполнить заказ, а также имеет российских собственников.

«Черкасский Азот» перешел на российский аммиак из Воронежской области, информирует «Провінція» (Черкассы). 2 ноября «Черкасский Азот» и «Ривнеазот» начали остановку агрегатов аммиака. Заводы выводят аммиачные установки из режимов для последующей работы агрегатов аммиачной селитры на привозном аммиаке. Он отгружается с Россошанского завода «Минудобрения» (Воронежская область). Самое сложное в работе на привозном аммиаке — возврат цистерн назад поставщику. Плюс все три завода не смогут производить даже 75% аммиачной селитры, так как нужно не менее 100 тыс. тонн аммиака в месяц. То есть по железной дороге из России и Белоруссии должны одновременно курсировать не мене десяти составов с аммиаком и еще десяти с пустыми цистернами.

Недавно областная прокуратура возбудила уголовное производство против «Ровнооблводоканала», рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Правоохранители устанавливают вину руководства водоканала, которое закупило за более 800 тыс. грн шесть задвижек с маховиками, проигнорировав более дешевые предложения. После этого следующий тендер «Ровнооблводоканал» проводил более экономно, но, так сказать, непатриотично. Он заключил договор с ЗАО «Сантехкомплект» на покупку одного поворотного затвора — по 119,5 тыс. грн, что стало самым дешевым предложением. «Сантехкомплект», отметим, есть предприятие, которое входит в группу одноименного российского холдинга. Купив упомянутый затвор, «Ровнооблводоканал» законодательство не нарушил. Но он — коммунальное предприятие облсовета, и стоит напомнить, что летом в области разгорелся конфликт вокруг закупки школьных автобусов «Мечта», которые оказались русскими. Тогда депутаты областного совета долго решали, как избежать в будущем подобных закупок у страны-агрессора. Даже принимали несколько обращений в парламент и кабинет министров, а заодно хвастались, что тендерную документацию можно прописать так, чтобы победителем не могло стать российское предприятие или украинское, которое предлагает российские товары.

В Житомир больше не будут привозить артистов, выступающих в России во время войны, пишет «Житомир.info» (Житомир). Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной организации «Свободы». Так, «житомирские активисты настаивали на отмене концерта Потапа и Насти Каменских в нашем городе. После долгих переговоров «свободовцев» Юрия Бовсуновского, Виктора Брокарева, Олега Черняховича с организаторами они (организаторы) обязались больше не привозить в Житомир артистов, выступающих в России или на оккупированной украинской территории во время войны», говорится в сообщении.

Запорожская область может остаться без электричества на неопределенный срок, предупреждает «Новый день» (Запорожье). Отключения электроэнергии, которые в результате хищения электрооборудования или аварийной ситуации могут в любой момент произойти в любой части региона, запорожские энергетики с 19 ноября устранять не смогут. Об этом информирует ОАО «Запорожьеоблэнерго». Причина сложившейся ситуации — отсутствие у энергокомпании средств на осуществление хозяйственной деятельности вследствие решений Национальной комиссии регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Решения НКРЭКУ об установлении нулевых алгоритмов и ежедневном дополнительном перечислении со счетов ОАО «Запорожьеоблэнерго» в Киев — в ГП «Энергорынок» — десятков миллионов гривен на сегодняшний день привели к тому, что у компании абсолютно нет средств не только на выплату заработной платы коллективу, но и на проведение работ, необходимых для надежного бесперебойного энергоснабжения региона.

С 21 ноября в Виннице начнутся тарифно-партийные акции, анонсирует «Реал» (Винница). Эту дату озвучил глава областной организации «Народный контроль» Владимир Воловодюк. На традиционном воскресном «вече» лидеры «партии пенсионеров», как и прежде, обсуждали тарифы и их размеры, а также призывали собравшихся игнорировать платежи и установку газовых счетчиков. В принципе, они и раньше придерживались таких «взглядов». На сей раз подытожил собрание Воловодюк. Лидер местного «Народного контроля» объявил, что к годовщине Майдана планирует организовать инсталляцию событий зимы 2013−14 годов — с палатками, бочками и дровами, а также горячим чаем. Большинство из тех пожилых людей, которые сегодня называют себя «майдановцами», стали таковыми лишь весной 2014 года, но они организованны и относительно сплочены, а потому, судя по всему, группа оппозиционных к городской власти лидеров рассчитывает на них как на «ядро» планируемых ими протестов.

150 прикарпатцев приняли участие в десятитысячном всеукраинском крестьянском вече, которое состоялось в Киеве по инициативе «Батькивщины», передает «Галичина» (Ивано-Франковск). Его участники обсудили положение украинской деревни, аграрной отрасли, жизнь простых крестьян, одобрили новую стратегическую программу развития села и приняли резолюцию. Во время вече выступили активисты общественных крестьянских организаций и профсоюзов, фермеры, сельские и поселковые головы, представители сельской медицины и образования, депутаты местных советов, которые считают, что спасти украинское село можно путем предоставления фермерам доступа к дешевым кредитам, введения единого налога с одного гектара и принятия закона о семейных фермах и т.п. Кандидат экономических наук, председатель областной организации «Батькивщины» Дмитрий Шлемко сказал, что показатели государственного бюджета на 2017 год по статье о поддержке аграриев свидетельствуют о том, что идет уничтожение украинского кормушки — села.

Только ленивые еще не рассказали о тревожной ситуации в Закарпатье — из местных больниц массово увольняются врачи и выезжают за границу, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Что так привлекает их в Европе и действительно ли закарпатские больницы скоро могут опустеть? Корреспондент издания пообщался с закарпатским врачом, который уже полтора года работает в Венгрии. По его словам, главная причина, по какой закарпатские медики едут за границу, — это, конечно, зарплата. В Словакии она от 700 евро, в Венгрии врачи получают от 600 евро, а младшие медработники около 300 евро. Для сравнения: в Ужгороде хирург за дежурства получает прибавку к зарплате 300 гривен, а сама зарплата составляет 1400 гривен. Однако если раньше в Словакии подтверждение диплома не составляло труда, то сейчас надо сдавать довольно трудный экзамен. Украинский интернатура за рубежом не признается. Так, после сдачи экзамена в Венгрии врачи должны пройти 2 года резидентуры и 2−3 года специализации. За все это время повышается и зарплата. К концу она может достигать 1200 евро. Врачи — это только первый звонок. Эксперты констатируют: на Украине набирает обороты пятая волна эмиграции. С медиков постепенно берут пример и закарпатские учителя из приграничных районов. Особенно это перекликается с тайным планом Орбана, по которому сто тысяч украинцев на льготных условиях смогут трудоустроиться в Венгрии. Но кто же тогда будет работать на Украине?

«Мы осуждаем заявление кандидата в президенты республики Молдавия Игоря Додона, что Крым принадлежит России», — заявил председатель межрайонного общества молдавской культуры Буковины Юрий Стаднийчук. Об этом рассказал портал BukNews (Черновцы). Буковинские молдаване не участвуют в выборах президента, но пристально следят за ходом этих выборов. «Мы — патриоты Украины, многие наши ребята воюют на фронте. У нас болит душа из-за того, что Додон признает Крым российским», — отметил Стаднийчук. Он также сообщил, что встречался с послом Молдавии на Украине Романом Болбочаном, который заверил, что кто бы ни стал президентом — курс на поддержание добрососедских отношений с Украиной и ее территориальную целостность сохранится.

Декоммунизация на Украине — это только фейк, констатирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Объявленная в стране декоммунизация и ее реализация сегодня воспринимается неоднозначно. Вот как это так — 49-я статья Конституции о бесплатной (!) медицине у нас есть, а мировоззрение, которое до сих пор разделяют сотни тысяч наших соотечественников, оказалось под запретом?! Люди ностальгируют по стабильности и порядку, а еще — по нравственным ценностям нашего недавнего прошлого. Убрали старые памятники, поменяли названия улиц и проспектов. И процесс продолжается. Вот на минувшей неделе в областном центре хотели развенчать театр им. М.Горького. Вот чем не угодил литературный классик новым идеологам? Но дело даже и не в этом. Это все на поверхности. А вот на деле никакой декоммунизации и не произошло. Один сплошной фейк. Декоммунизация была актуальна 25 лет назад. Тогда, наверное, и надо было сносить памятники и менять экономику. Но в течение прошедшей четверти века у нас имели место только фейковые реформы. А спустя пять пятилеток решились на декоммунизацию. Но только в символической сфере. Тут победа над марксизмом-ленинизмом налицо. А в остальном? Если посмотреть структуру управления экономикой, так видно, что она во многом осталась советской. Вот мы ругаем олигархов, а ведь они по сути те же госмонополии. Ключевые направления экономики просто оседлали другие люди. А смысл тот же. Ахметов — «министерство энергетики», Пинчук — «министерство трубной промышленности» и так далее. И если раньше государство монопольно распоряжалось ресурсами страны, то сейчас этими монополиями владеют отдельные люди. Принцип сохранился, а власть по сути принадлежит тому же классу. И при этом многие советские экономические принципы и технологии с удовольствием применяют в странах развитого капитализма. Ну, а мы продолжаем выкорчевывать «преступные» топонимы, выискивать символы-рудименты. А скоро они закончатся, и что дальше?