Президентские выборы в США закончились победой кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа, однако пока непонятно, стала ли победа Трампа триумфом трампизма, пишет У. Джеймс Энтл-третий в статье для National Interest.

Donald Trump Победа Дональда Трампа

«Наши планы отличаются от того, что планируют наши соперники, прежде все в том, что мы собираемся поставить США на первое место», — заявил Трамп на съезде Республиканской партии США. «Американизм, а не глобализм является нашим кредо».

Благодаря этому посылу Трамп смог привлечь на свою сторону огромное число представителей так называемого «Ржавого пояса», иными словами, считает автор, Трамп получил поддержу белых граждан США, не учившихся в колледже. На сторону республиканца встали те, кто считает первоочередными задачами иммиграцию, терроризм, заключение более выгодных торговых соглашений и необходимость настойчиво продвигать американские интересы.

Если относиться к Трампу с оптимизмом, то его можно назвать реалистом, который понимает лимиты страны, которой он хочет вернуть величие. Ему известно, что США могут участвовать успешно лишь в ограниченном числе войн, выдержать только определенный объем долга, способны ассимилировать лишь ограниченное число мигрантов.

США — это Соединенные Штаты Америки, а не ООН, какой бы важной ни была их роль на международной арене, и американский бизнес надеется, что США будут нормальной страной в нормальное время.

К сожалению, оптимизм в отношении Трампа не всегда оправдан, поскольку в нем разумные мысли вроде несогласия с катастрофическим вторжением США в Ирак сосуществуют с сомнительными задумками вроде необходимости украсть иракскую нефть, или одобрением пыток.

Некоторые надеются, что Трамп сможет прекратить гегемонию неоконсерваторов над правым спектром США и республиканской внешней политикой. Но может получиться так, что он лишь навредит попыткам расширить взгляды консерваторов на эти вопросы.

Из-за прихода Трампа к власти с новым уважением начинаешь относиться к Джорджу Бушу — младшему и другим республиканским ястребам, которые не стали рационализировать заслуживающее наименьшего уважения поведение Трампа. Те, кого раньше порицали, теперь являются голосами здравого смысла.

Нельзя сказать также, что во внутреннем круге Трампа совсем нет ястребов. Такие сторонники Трампа, как Руди Джулиани, Крис Кристи и Ньют Гингрич, не заслужили себе репутации внешнеполитической сдержанности, тогда как избранный вице-президент Майк Пенс, который будет, скорее всего, обладать большим влиянием в администрации, показал себя еще большим ястребом, чем Трамп. Так где же реалисты?

Трамп сам неоднократно говорил, насколько интервенционистской будет его внешняя политика, и только по вопросу торговли Трамп постоянно придерживался националистических и популистских позиций, легших в основу его кампании.

Поскольку сам Трамп продемонстрировал небольшой интерес в деталях политики или управления, возникает две проблемы. Во-первых, Трамп может просто передать принятие решений в этих областях людям, мало чем отличающимся от республиканца Буша-младшего. Во-вторых, он будет править самостоятельно и некомпетентно, что плохо скажется на стране и вряд ли поспособствует переоценке внешней политики республиканцев.

Возможно, заключает автор, Трамп и превзойдет ожидания в качестве президента, как это ему удалось в качестве кандидата, но сказки о скромной внешней политике Республиканской партии рассказывались и прежде.