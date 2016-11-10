Приняв присягу 20 января 2017 года, президент Дональд Трамп унаследует не только «ручку и телефон» Барака Обамы, но его внешнюю политику, которую он может начать менять, издавая исполнительные указы, уже в первый свой день в Овальном кабинете, пишет Николас Гвоздев в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

И в этом, отмечает автор, Трамп может пойти по уже проложенной его предшественниками Бушем-младшим и Обамой дороге, когда главы Белого дома действовали, не заручившись поддержкой Конгресса.

Так, США ратифицировали Парижское соглашение по климату в качестве исполнительного соглашения, обязав США заключить соглашения с другими государствами в силу своих полномочий. Президент Трамп может поставить крест на этом соглашении одним росчерком пера.

В каком-то смысле в том, что касается Иранской ядерной программы, поезд ушел, потому что на ней зиждилось голосование США в Совбезе ООН по вопросу снятия международных санкций с исламской республики. Теперь США могут в одностороннем порядке ввести эти санкции, только если они предоставят Совету убедительные доказательства нарушения Тегераном условий сделки. Более того, доступ к иранским средствам, замороженным на счетах в США, уже открыт.

Однако Трамп как президент США имеет возможность с помощью экономических инструментов вводить санкции против стран и третьих сторон, поэтому можно предположить, что Трамп попытается заставить Тегеран изменить условия сделки или же начать добиваться заключения отдельных соглашений в отношении ракетной программы исламской республики и поддержки страной своих посредников на Ближнем Востоке.

Автор также обращает внимание, что Обама заявил, что острова, вокруг которых разворачиваются разногласия между Японией и КНР, подпадают под действия союзных договоров между Токио и Вашингтоном. Это означает, что вторжение Пекина будет расценено в Белом доме как нападение на территорию Японии.

Трамп может отказаться от такой позиции, утверждая, что хотя США будут придерживаться договоров, в случае нападения на спорные острова Вашингтон оставляет за собой право действовать по обстоятельствам, вместо того чтобы автоматически выступать на стороне Японии. Благодаря этому может быть достигнуто снижение напряженности в регионе, однако нельзя исключать и того, что это приведет к отчуждению со стороны Токио.

Трамп также обладает полномочиями поручить своему главе Минфина вынести решение относительно того, манипулирует ли Китай стоимостью своей валюты для снижения цен на экспортируемые в США товары. В случае принятия такого решения могут быть введены тарифы и другие меры, из-за чего цены на продукцию КНР в США вырастут. Опасность состоит в том, что это может стать началом долгой торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Такой шаг может, с другой стороны, стать основой для достижения соглашения.

Хотя ряд санкций в отношении России входит в структуру закона США, в частности акт Магнитского, и не могут быть отменены указом президента, другие меры были введены исполнительным указом. Пытаясь склонить Москву сесть за стол переговоров, президент Трамп может в одностороннем порядке временно отменить часть санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине, если Кремль проявит гибкость в компромиссах по Украине, Сирии и другим спорным вопросам. Санкции могут быть затем полностью сняты или возвращены в зависимости от того, будет ли заключено соглашение и будет ли президент России Владимир Путин придерживаться его условий.

Нет почти никаких сомнений в том, что Трамп отменит исполнительные указы, которые замедляют или откладывают наказание за нарушения приезжими миграционного законодательства. Более того, с помощью своих полномочий Трамп может пойти на символическое укрепление южной границы, хотя на это потребуется перенаправление средств из существующих фондов.

Трамп также может пойти на изменения определения товара, «произведенного в США», что станет стимулом для компаний США возвращать производство на территорию США. Трамп также может обязать министерство энергетики приобретать нефть исключительно у внутреннего производителя по фиксированной цене, в результате чего бизнес США будет защищен от внешних колебаний цен на нефть.

Все эти действия могут столкнуться с противостоянием бюрократии и Конгресса, а издержки на осуществления этих планов могут оказаться слишком значительными, как это было с планом Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо в 2010 году.

Хотя, заключает автор, необходимо еще принять во внимание второ‑ и третьестепенные воздействия таких шагов, данный мысленный эксперимент демонстрирует, что президент Трамп обладает инструментами для немедленного воплощения своей повестки дня.