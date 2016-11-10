Избранный президент Дональд Трамп не располагает традиционным набором кадров в Вашингтоне, однако за прошедшие несколько месяцев его переходная команда начала подготовку списка лиц, которые войдут в один из наиболее эклектических и неоднозначных кабинетов в современной истории, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, отмечает издание, пост главы американской дипломатии может занять либо бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич, либо сенатор США Боб Коркер, который является действующим председателем сенатского комитета по международным отношениям. Трамп также может назначить на эту должность посла США в ООН Джона Болтона.

Что касается кресла главы Минфина, то Трамп лично намекал, что он готов отдать это место его банкиру Стивену Мнучайну.

В Минобороны может прийти один из тех республиканцев, которые поддержали Трампа. Потенциальными кандидатами называются сенатор Джефф Сессионс, Стивен Хэдли и Джим Талент.

Ведущий советник Трампа, генерал-лейтенант в отставке Майк Флинн, бывший директор Разведывательного управления Министерства обороны, вряд ли займет этот пост из-за требований закона. Он может все же занять одну из должностей в администрации Трампа, например, советника по национальной безопасности.

Главой Генеральной прокуратуры может стать один из ведущих сторонников Трампа бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. По словам приближенных к Трампу, он является ведущим кандидатом. На пост также претендует ярый сторонник республиканца Крис Кристи, но этими двумя именами список не ограничивается.

Возглавить МВД может 74-летний Форрест Лукас, основатель компании Lucas Oil. В команде Трампа также рассматривают возможность назначения на этот пост Роберта Грейди. Сын Трампа Дональд-младший, как сообщается, также заинтересован в этой работе. Не исключают возможности, что дела МВД возглавит и Сара Пейлин, не скрывающая свой интерес к такой должности.

Министерство сельского хозяйства может возглавить кто-то из целого ряда помощников Трампа, в частности, Сид Миллер, занимающий пост главы Минсельхоза штата Техас, губернатор штата Канзас Сэм Браунбэк, Чарльз Хербстер и другие.

На пост главы Минтруда рассматривается кандидатура Виктории Липник, занимавшей с 2002 по 2009 год должность помощника секретаря США по стандартам труда.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения на себя могут взять губернатор штата Флорида Рик Скотт, Гингрич и бывший кандидат от республиканцев Бен Карсон, которого Трамп особенно высоко оценил на одном из митингов. Не исключается и кандидатура Рича Баггера.

Энергетикой могут заняться Харольд Хамм, исполнительный директор Continental Resources, или Роберт Грейди. Ответственность за образование может лечь на плечи Бена Карсона или Уильям Эверса.

На пост министра по делам ветеранов рассматривается кандидатура Джеффа Миллера, занимающего пост председателя комитета по делам ветеранов палаты представителей.

Должность главы Службы национальной безопасности может достаться Дэвиду Кларку, консервативному шерифу округа Милуоки штат Висконсин. Кроме него, должность может занять Кристи.

Вопросами окружающей среды, скорее всего, займется либо Мирон Эбелл, либо Роберт Грейди. Не стоит исключать и ряд других потенциальных претендентов.