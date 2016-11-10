На повестке дня в Турции снова выборы и референдум. Поводом для этого послужили как оппозиция, так и власть. Оппозиция в Турции проявляет слабость политической воли, будучи неспособной слышать требования своих избирателей, и постоянно подвергается манипулированию со стороны власти. Однако наиболее заинтересованной в проведении выборов является, безусловно, власть. Эрдоган — это не тот президент, которого нам описывает Конституция, действующая по сей день. В действительности он глава Партии справедливости и развития (ПСР), хотя и стремится легализовать полномочия, относящиеся к компетенции премьер-министра, которые он себе присвоил, а точнее, заполучил силой, а также все полномочия ВНСТ, исполнительной, законодательной и судебной систем.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В стране кроме Эрдогана нет других политических деятелей. Он один компетентен и сведущ во всех областях — от экономики, внешней политики, до религии и образования. Поэтому выступает один лишь Эрдоган. Во время его выступлений минимум 10 новостных каналов ведут прямые трансляции, 10 газет выходят с одинаковыми заголовками. Нет такого поручения, которое не было бы исполнено по желанию Эрдогана.

В одном из своих выступлений он заявил: «Система управления в Турции в этом смысле изменилась. Сейчас необходимо утвердить эту реальную ситуацию новой Конституцией». То есть Эрдоган осознает свое незаконное положение. По этой причине, а также с целью очищения от правовых преступлений прошлого он обязан стать легальным руководителем.

Представьте, что к вам домой пришел гость с 5 чемоданами и 10 сумками, расположился в зале и расставляет в комнате вещи по своему усмотрению. Что это может означать? Всем будет ясно одно — этот гость уходить не собирается.

Эрдоган стал президентом, однако ему не понравился Дворец в Чанкая, который на протяжении всей истории существования республики служил резиденцией для президентов. Он построил самый величественный в мире дворец, потратив на него миллиарды выделенных денег, лично контролируя каждый угол. Белый дом президента Обамы на его фоне кажется миниатюрным. Импортные кресла за 50 тысяч долларов, мебель из Франции за 500 тысяч долларов, сотни ковров из 400 тысяч петель на квадратный метр по 1 миллиону за штуку, сервизы из сусального золота… В новом дворце расположено 1 100 комнат, занято 2700 человек обслуживающего персонала. Чуть позже он построил и мини-дворец для членов семьи. Наверное, в скором времени заселятся и другие родственники…

Если принять во внимание эти данные, перед вами откроется следующая картина: Эрдоган и ПСР уходить не собираются. Все планы направлены на долгосрочную перспективу. Нельзя не вспомнить выражение: все мы смертны, даже султаны.

Неужели кадровый состав ПСР захочет потерять свои позиции, когда перед ними открыты все двери для заработка и все государственные источники доходов находятся у их ног? Не захочет. Давайте вспомним случай, когда, со слов некогда самого верного друга, а ныне не способного и головы поднять ввиду причисления к рядам врагов бывшего вице-премьера Бюлента Арынча, мэр Анкары, сторонник ПСР Мелих Гёкчек, продавший каждую сотку Анкары, несмотря на очевидную победу на выборах кандидата от Республиканской народной партии (РНП), вернул себе этот пост посредством министра внутренних дел от ПСР.

Следовательно, ни кадровый состав ПСР, со своей мафиозной структурой завладевший государством, не покинет свой пост, ни Эрдоган не вернется в старый бедный отцовский дом, оставив дворец, который ежедневно достраивает.

Предположим, что на выборах оппозиция показала оглушительный успех. Что, по-вашему, произойдет?

А будет следующее: партия, открыто вооружающая электорат и не скрывающая этого, испробует все пути для того, чтобы не отдать победу. Так же, как и Мелих Гёкчек был избран на должность мэра без учета голосов избирателей. В тот период выборы на пост мэра Анкары были пилотным проектом. ПСР поняла, что ей легко удалось победить на выборах посредством силы, угроз и давления. Сейчас дело приняло более масштабный формат, распространившись на всю страну. И в настоящий момент самой большой проблемой Турции выступают ополченцы от ПСР, обладающие потенциалом для развязывания гражданской войны, в спешном порядке вооружающиеся. Вспомним охранные войска САДАТ, созданные Дворцом, мощь которых неуклонно растет.

Гитлер обучил своих ополченцев, затем вооружил и после принесения ими воинской присяги отправил их на улицы. Членами Национальной фашистской партии в период правления Муссолини были переодетые в униформу вооруженные гражданские лица. К сожалению, кажется, история повторяется, только с другими действующими лицами.

Председатель Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ, комментируя задержание мэра г. Диярбакыр Гюльтен Кышанак и членов партии, а также аннулирование полномочий и паспортов депутатов от ДПН, захват государством газеты «Джумхурийет» и другие противоправные действия, отметил, что Тайип Эрдоган и ПСР путем шантажа относительно необходимости в единоличном руководителе государства намерены создать единоличный режим правления.

Относительно операции, предпринятой против руководства газеты «Джумхурийет», Демирташ заявил также, что «это одна из операций, направленных на достижение основной цели, на поэтапное достижение цели по установлению диктатуры. Операция в отношении газеты «Джумхурийет» также проведена в этих целях. Мы столкнулись с новым этапом череды давлений, координируемых центром ПСР, для того чтобы не осталось ни одного очага оппозиции. Очевидно, что путем угроз и шантажа они будут стараться установить единоличный режим власти, под эгидой предводительства. Они не стремятся к созданию в нашей стране определенной системы демократическим путем. То, с чем мы сейчас столкнулись, и есть именно то, что они называют предводителем. После закрепления конституционных гарантий за системой единоличного правления, которую они именуют предводительством, они скажут, что «в этой стране отныне не будет места для инакомыслящих». Мы обладаем властью для предотвращения этого. Мы смогли это сделать в прошлом, сможем и сейчас. Нас лишили депутатской неприкосновенности. Их цель — посадить за решетку депутатов. Цель — достигнуть показатель в 400 депутатов путем выведения из строя ДПН на предстоящих выборах, оставив её за минимальным порогом на выборах. На сегодняшний день единственной помехой на пути к диктатуре выступает ДПН. Как только будет отстранена ДНП, все погрузятся в кошмар, который продлится не одно десятилетие».

Председатель Партии европейских социалистов Сергей Станишев три раза за этот год посетил Турцию. В своем последнем обращении он выразил обеспокоенность относительно независимости судебной системы и свободы прессы. Станишев расценил арест трех представителей ДНП как систематическое явление: «Мы сильно обеспокоены происходящим в Турции. Мэр Диярбакыра и мэры других городов были заключены под стражу. Это систематическая ситуация. Более чем в 20 муниципалитетах на юго-востоке страны ситуация схожа. Мэры были отправлены в отставку, на их места были назначены временные управляющие. Мы переживаем за членов парламента от муниципалитетов и обеспокоены вопросами юридического давления и независимости судебной системы. Мы видим, как создается давление в отношении любых оппозиционных голосов. Вызывают беспокойство вопросы свободы самовыражения и давление, оказываемое на прессу в Турции. На прошлой неделе в Европейском парламенте на повестке дня мы обсуждали арестованных журналистов в Турции. Такая ситуация недопустима. За последние дни к ранее закрытым добавилось еще 15 органов СМИ. Более 10 тысяч государственных служащих были сняты с должностей. Был произведен захват самой старой газеты в стране «Джумхурийет». Безусловно, мы крайне обеспокоены происходящими событиями».

В последние дни ПСР выкинула очередной номер. Правительство, запретившее деятелям науки выезд за границу, решением в рамках чрезвычайного положения в стране лишило профессорско-преподавательский состав права избрания ректора в своих учебных заведениях. Ректоров отныне будет назначать самый компетентный во всех сферах Эрдоган… Была бы возможность, закрыли бы и университеты. Вполне возможно, что спустя какое-то время он захочет закрыть университеты, заявив, что «университеты не нужны». Достаточно будет одного университета, университета Реджепа Тайипа Эрдогана. Я говорю это абсолютно без преувеличения, ибо такова его логика. Этого требует абсолютная власть.

Однако поверьте, Турция могущественнее Эрдогана. Турцию, словно одурманив опиумом, погрузил в хаос человек, которому все доверяли и верили… Народ и интеллигенция придут в себя. Сойдет на нет подход притеснения Партии справедливости и развития. Все, что сможет сделать Эрдоган, — это продлить на некоторое время свою власть, основанную на грубой силе. Будущее будет за Турцией и ее народом. За народом, верящим в просвещение, свободу, справедливость, мир и братство. Я верю, что, взявшись за руки, мы сможем преодолеть это давление.