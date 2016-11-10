Приватизация

Viktor yanukovich

В ходе официального визита президента Украины Петра Порошенко в Словению он пригласил словенский бизнес принять участие в приватизации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Следует отметить, что Порошенко весьма активно зазывает иностранные компании при каждом удобном случае. Ранее он уже приглашал участвовать в покупке украинских активов турецкий и французский бизнес, а также компании из США.

В Минфине в очередной раз анонсировали «большую приватизацию» на Украине, в этот раз в 2017 году: «В следующем году, я так надеюсь, у нас начнется серьезная приватизация, которая позволит не только привлечь средства в бюджет, а просто даже те предприятия, которые сейчас работают слабо, смогут заработать эффективно в частном секторе, который создаст новые рабочие места, и это очень важно», — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на внеочередном заседании правительства. Как известно, впервые такие надежды высказывались ещё в 2015-м, а затем и в 2016 году. В обоих случаях «большая приватизация» окончилась продажей нескольких активов на сумму чуть более 100 млн долл.

Имеет претензии к скорости продажи государственного имущества и советник президента Украины, «шоковый терапевт» польской экономики Лешек Бальцерович:

«Ничего не делается по приватизации. За последние 11 лет в Украине почти не было приватизации, включая последние 3 года. Надо ставить вопрос, что делают люди, которые за это отвечают. Господин Билоус, Фонд госимущества и так далее… Это большой скандал. Приватизация — это сокращение коррупции», — высказался он в эфире телеканала «Эспрессо.TV».

Это заявление вызывает как минимум два неудобных вопроса к его автору. Во-первых, о знании украинских реалий последних пяти лет. Дело в том, что в названный отрезок времени приватизация на Украине проходила — при президенте Януковиче было реализовано государственных активов на сумму 20,8 млрд грн (ок 2,6 млрд долл по тогдашнему курсу, в том числе был продан крупнейший актив «Укртелеком»). Во-вторых, что же это получается: Янукович боролся с коррупцией более активно, чем нынешняя украинская власть?

Впрочем, первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков в своей колонке для «ЛИГА.net» утверждает, что скорость — совсем не показатель эффективности. В доказательство своих слов он приводит ряд примеров продажи государственных активов в США, Восточной Германии, Польше, где-либо спешка приводила к серьёзным убыткам, либо даже продажа востребованных и беспроблемных активов отнимала около десятка лет (приватизация каучуковых заводов в США после Второй мировой войны). Приватизация не должна совершаться «лишь бы быстро» и «любой ценой». В случае с ОПЗ предприятие выставляется на продажу по цене ниже выставленной оценщиком, а окончательная стартовая цена в 2,5 раза ниже той, которая была назначена на первом конкурсе. Это уже подрывает одну из целей приватизации — получение средств для пополнения госбюджета».

Правительство Украины со своей стороны всё же пытается (или делает вид, что пытается) ускорить процесс. Так, поручением Фонду государственного имущества предписано создать единый реестр недвижимого имущества государственных предприятий, а также сопутствующей информации (например, если имущество передано в аренду, то условия договора и т.п.). Предполагается, что это должно повысить привлекательность государственных активов за счёт большей прозрачности. Срок реализации поручения — конец 2018 года.

Украинский адвокат Татьяна Монтян, специализирующаяся, в частности, на проблемах создания реестров и открытости информации о собственности, в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM выразила сомнение в необходимости и эффективности правительственного поручения: «Общего реестра, если довести его до ума, вполне достаточно», — считает она. — Однако лишь при условии, что он будет наполняться. Если так уже хочется, в общем кадастре для государственных предприятий можно было бы выделить отдельную метку, образовав отдельный информационный слой. Однако нет никакого смысла делать отдельный реестр. Сегодня предприятие государственное, завтра его продали — и что, удалять о нём информацию? У меня есть лишь одна версия, зачем это нужно — распил финансирования на якобы необходимом проекте. Регистрация чего угодно имеет смысл только в том случае, когда она тотальна, спорадическая регистрация бесполезна. У нас же единый реестр до сих пор заполнен на 11%, причём этот показатель был достигнут ещё во времена Януковича и никак с той поры не продвинулся».

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус рассказал, на какие ещё уступки, кроме сенсационного снижения цены, пошло его ведомство, чтобы максимально заинтересовать потенциальных покупателей Одесского припортового завода (крупнейшее химическое предприятие страны, конечный пункт аммиакопровода Тольятти — Одесса, собственный терминал перевалки аммиака). По его словам, участникам торгов снизили залог, который необходимо внести (с 20% до 5% от стоимости актива), кроме того, теперь необязательно вносить его в украинский банк, можно предоставить банковскую гарантию любого международного банка. В случае же конфликтных ситуаций оспорить решение властей Украины также можно в международном суде.

В украинских СМИ всё чаще возникает тема необходимости продажи «Укргаздобычи» (компания, управляющая добычей природного газа на месторождениях, подконтрольных государству). Причём такие заявления звучат от представителей президентской фракции в парламенте: «Однозначно, что такая компания, как «Укргаздобыча», в частных руках была бы намного эффективнее. И к ней было бы гораздо меньше вопросов, которые сегодня возникают, в том числе к топ-менеджменту этой компании. Действительно, сегодня нужно увеличивать добычу углеводородов именно на территории Украины. Это может привести к удешевлению газа и для населения, и для промышленного производства. Поэтому это положительный месседж», — такое мнение высказал журналисту «ПрессОрг24» народный депутат Иван Рыбак. Это похоже на зондаж почвы, продажа такого объекта была бы крайне интересна инвесторам, в особенности после повышения стоимости газа для населения с 1200 до 9600 грн за тыс. кубометров.

Валюта

По состоянию на 9 ноября курсы основных валют укрепились относительно гривны и отличались разнонаправленностью. Нацбанк Украины установил для доллара курс 25,56 грн (+0,05 грн с прошлой недели), для евро — 28,21 грн (+0,29 грн). Российский рубль снова подешевел, хоть и незначительно, — на 0,002 грн. (0,401 грн/руб). Впрочем, как раз 9 ноября у рубля наметился осторожный рост.

Если курс НБУ к прошлой неделе повысился, то на межбанке доллар, наоборот, потерял 0,03−0,05 грн в покупке и продаже (25,55−25,57 грн/долл). На чёрном рынке, наоборот, доллар рванул вверх сразу на 0,3 грн в покупке и продаже (26,42−26,48 грн/долл). Вероятная причина такого разрыва с официальным курсом, а тем более с тенденциями на межбанковском рынке — опасения менял, связанные с итогами выборов в США, поэтому, скорее всего, в течение пары дней неофициальный курс вернётся к привычным значениям.

По крайней мере так считают в Нацбанке Украины: «Ситуация на внешних рынках, сложившаяся после обнародования результатов выборов в США, может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка. Мы ожидаем, что приток валютной выручки от экспорта зерна и подсолнечного масла останется ключевым фактором, определяющим состояние межбанковского валютного рынка Украины к концу года», — цитирует пресс-служба банка слова замглавы НБУ Олега Чурия.

В планах Украины на будущий год — привлечь 7,7 млрд долл. заимствований, в том числе для поддержания курса национальной валюты. При этом в правительстве рассчитывают получить от МВФ большую часть этой суммы — до 5,4 млрд долл. Ещё 600 млн — помощь от ЕС (та самая, для получения которой Украине вначале придётся отменить мораторий на экспорт древесины), а также 1 млрд под кредитные гарантии США. Ещё 600−700 млн долл. в сумме приходится на иные источники.

Победа Трампа на выборах негативно сказалась на еврооблигациях Украины. По данным агентства Bloomberg, сразу же после объявления результатов котировки просели на 2,65 п.п. (95,35% от номинала). С другой стороны, это совсем не плохой результат для страны, которая всего год назад пережила реструктуризацию долгов, а большая часть золотовалютных резервов которой состоит из кредитов МВФ.

«Реальный спрос на иностранную валюту в ноябре — декабре может сократиться из-за увеличения расходов населения на услуги ЖКХ и стабилизации курса гривны», — утверждает эксперт Андрей Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB на Украине.

«Высокие тарифы с началом отопительного сезона «съедают» наличные ресурсы у населения, которые могли бы быть направлены на покупку иностранной валюты. В то же время стабилизация курса после получения третьего транша кредита МВФ и размещения еврооблигаций под гарантии США способствуют снижению спекулятивных и девальвационных настроений в обществе. Согласно данным Gfk Ukraine, индекс девальвационных настроений в сентябре достиг максимального с февраля 2016 года уровня — 161 пункт, и в октябре — ноябре ожидается его сокращение. Кроме того, в этот период спрос снижается на фоне стабилизации деловой активности и сокращения импортных операций, в то время как в декабре увеличивается предложение валюты в преддверии новогодних и рождественских праздников. Также давление на спрос оказывает снижение мобильности депозитного ресурса ввиду перевода большей части депозитов в срочные без возможности досрочного снятия. Таким образом, отсутствует возможность мобилизации значительного гривневого ресурса для покупки валюты в короткий срок. Спрос на валюту может резко увеличиться только в случае социально-политической или военной дестабилизации в стране, что сопровождается в том числе резким падением предложения. При этом, если потенциал роста существенный, на покупку валюты могут быть направлены и заемные ресурсы», — отмечает эксперт.

Статистика следующая — спрос на иностранную валюту в октябре 2016 года минимально сократился: население через банки приобрело валюты на 0,5% больше, чем в сентябре, тогда как продажи упали на 48,7%. По сравнению со среднемесячными значениями в 2015—2016 годах, население продало валюты на 25% меньше, а приобрело на 18,6% больше.

МВФ

Мониторинговая миссия МВФ всё-таки прибыла на Украину в начале ноября, о чём сообщила пресс-служба НБУ. Как следует из заявления, задача миссии — отслеживание соблюдения Украиной заключённого ранее меморандума.

Судя по заявлениям премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, пока что правительство Украины не собирается соответствовать прогнозам ряда экспертов и разрывать сотрудничество с МВФ: «Правительство Украины и я как премьер-министр считаем приоритетным наше сотрудничество с Международным валютным фондом, выполнение нашей общей задачей, в первую очередь для того, чтобы ситуация в нашей стране менялась, а мы могли обеспечить необходимые структурные реформы», — заявил Гройсман во время встреч с представителями мониторинговой миссии МВФ. Также глава правительства пообещал не затягивать с проектом бюджета и даже заверил, что «…едва ли не впервые проект бюджета будет принят в установленные законом сроки». Однако, похоже, даже проект бюджета не поможет Украине получить 4-й транш МВФ в этом году. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, торможение принятия необходимых законов в Верховной раде препятствует этому, цитирует её слова пресс-служба банка.

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, растут четвёртую неделю подряд. И снова-таки резких скачков больше не наблюдается Так, А-95 за неделю прибавил по 0,04 грн (23,01 грн/л), А-92 — 0,02 грн (22,32 грн/л). Зато резко выросла цена дизельного топлива — на 0,47 грн (20,52 грн/л). Таким образом, за последний месяц бензины прибавили в цене 0,53−0,55 грн, а дизтопливо — 1,07 грн.

Впрочем, это цены средние, можно купить дешевле. Один из способов — карты лояльности АЗС, позволяющие экономить 1−1,5 грн на каждом литре. И, по словам замдиректора НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, динамика цен по картам даёт надежду на откат цен. «По картам лояльности сетей АЗС увеличились скидки — это реакция на снижение стоимости нефтепродуктов. Если не будет существенных изменений курса валют, стоимости нефти в дальнейшем, то и бензин будет оставаться стабильным… На протяжении недели уменьшается стоимость нефтепродуктов, до этого было повышение. Когда топливо подорожало в Украине на гривню, это была реакция на удорожание нефти в середине октября. Снижение было примерно на уровне 3% процентов. Это означает, что появился потенциал для снижения цен где-то на 30 копеек», — отмечает аналитик.

Обыски в офисах и на АЗС компании БРСМ, о которых сообщалось на прошлой неделе, спровоцировали своего рода войну экспертов в СМИ. Так, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко предупреждает о возможности увеличения рынка теневого топлива: «Вынуждены констатировать, что нынешнее решение АМКУ [речь о штрафе, который Антимонопольный комитет на прошлой неделе наложил на 7 сетей АЗС — Ред.] не приведет к снижению цены на качественное топливо, однако будет способствовать развитию теневого рынка и увеличению доли рынка фальсифицированных нефтепродуктов». При этом он явно намекает на то, что штраф от АМКУ был наложен не в последнюю очередь из-за существования на рынке компании БРСМ, структура себестоимости топлива у которой сильно отличается от средней по рынку.

«Виновата система контроля, существующая на Украине, — продолжает Назаренко. — АМКУ почему-то не принимает во внимание заправки, работающие вне закона. Это — «пиратские» заправки, и никто не знают, где они берут бензин, дизтопливо или газ, где это «бодяжится». Ситуацию изменить можно только контролем. Мы по автоимпорту подписали с фискалами меморандум, они теперь не контролируют прямые заводские поставки. Зато мы всегда готовы сделать постаудит. Такая же система должна быть внедрена и в отношении импортного топлива».

Однако Олегу Назаренко возражает заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик: «Ценовая политика компании «БРСМ-Нафта» была своеобразным сдерживающим фактором для остальных игроков рынка, действия которых уже сегодня оценены Антимонопольным комитетом Украины в виде многомиллионного штрафа. Если работа этой сети не будет разблокирована, часть украинских потребителей будет поставлена перед сложным выбором: выкладывать последние гроши участникам картельного сговора, покупая качественное топливо по необоснованно завышенной цене, либо перейти на доступную по цене бодягу».

Нынешняя ситуация вокруг компании БРСМ — вероятнее всего, продолжение прошлогодней истории. Напомним, тогда у компании загадочным образом сгорели две АЗС и нефтебаза (последнюю не могли потушить неделю). Тогда в компании связывали эти случаи с попыткой рейдерского захвата: часть АЗС компании находятся в Киевской области, через которую проходит большинство международных транспортных коридоров. За счёт выгодных для дальнобойщиков цен компании удавалось реализовывать внушительные объёмы топлива и оставаться в прибыли даже при том, что компания торговала в среднем на 1 грн/л дешевле рынка. Если ситуация обострится, возможно, АМКУ получит от сетей АЗС прямое обвинение в сговоре с БРСМ, пока Назаренко лишь намекнул на это.

Разное

Европейский банк реконструкции и развития изменил прогноз ВВП Украины на 2016 год. Согласно информации в пресс-релизе ЕБРР, он составит 1,5%, а не 2%, как предполагалось банкирами ранее. Напомним, ранее с 3% до 2,5% снизил аналогичный прогноз Нацбанк Украины.

По оценкам Национального банка Украины, рост ВВП в третьем квартале текущего года в годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, составил 1,6%. НБУ напомнил, что прогнозирует экономический рост по итогам 2016 г. на уровне 1,1%.

Украинцы жалуются на хитрый метод украинских чиновников по экономии бюджетных средств. Людям в предпенсионном возрасте намеренно затягивают выход на пенсию бюрократизмом и волокитой. «Когда в первый раз пришла в райуправление, мне сказали, что я уже семь месяцев как должна получать пенсию. Отправили по предыдущему месту работы за справкой — о том, что садик относится к Минобразования (иначе 5-летний стаж работы там просто не учли бы). Потом погнали за еще одной справкой, уже на нынешнее место — в школу-сад: сказали, этот стаж мне тоже не могут подсчитать. Не могут толком рассчитать ни дату, ни требуемый возраст», — жалуется 55-летняя воспитатель детсада Антонина Усенко журналисту издания «Вести-Украина». В профсоюзах проблему подтверждают: «Как случайно выяснилось, права на пенсию по выслуге лишились те, у кого к 1 апреля 2015-го не было 25 лет стажа. Была масса обращений — людям не хватало буквально месяца. Вместо того чтобы выйти на пенсию сейчас, будут ждать еще 10−15 лет [реформа пенсионного законодательства — одно из условий МВФ, на котором Фонда как бы не настаивает, но реформа идёт — Ред.]. Граждане оказались в заложниках: для назначения пенсии по выслуге лет теперь одного спецстажа недостаточно — необходим определенный возраст, разный для всех».

Индекс потребительских цен на Украине в октябре вырос сразу на 2,8%, тогда как за январь — октябрь — всего на 9,4%. Такие данные предоставляет Госстат Украины. Указывается, что основным драйвером роста стала стоимость коммунальных услуг.

Кабинет министров Украины повысил минимальную розничную цену на водку до 69,78 грн с 55 грн. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 ноября. Как заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, такое решение базируется на экспертных расчетах и прошло все необходимые процедуры согласования в стенах правительства. «Необходимость корректировки минимальных цен обусловлена тем, что действующий уровень, введенный в сентябре 2015 года, не соответствует затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков», — подчеркнул глава ведомства.

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