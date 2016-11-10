Все граждане США, которые испытывают разочарование, злость и тревогу относительно того, что президентом США стал республиканец Дональд Трамп, должны научиться отделять вину от ответственности, пишет Э. Дж. Дионн — младший в статье для Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он признает, что в его длинный список виновных в таком повороте событий входят президент России Владимир Путин, «бесстыдно вмешавшийся во внутренние дела США», директор ФБР Джеймс Коми, поддавшийся давлению сто стороны политизированных агентов своего ведомства. Тем самым Коми, изменив траекторию предвыборной гонки, помог «бывшему оперативнику КГБ» сделать то, что тот бы сам не смог.

Он также возлагает вину за произошедшее на республиканцев, которые вопреки своему рассудку поддержали Трампа, на СМИ, сравнившие грехи Клинтон с коррумпированностью Трампа, на глупую и устаревшую избирательную систему, которая во второй раз за 16 лет помогла прийти к власти человеку, которого не поддержало большинство граждан страны.

Наконец, он винит людей своего пола, расы и класса — образованных белых мужчин — за то, что они обеспечили ему нужный перевес. Да, считает он, классовое восстание менее образованных белых граждан США было ключевым фактором в победе Трампа. Нельзя все же забывать, что за опасного женоненавистника, демонизирующего мигрантов и представителей небелой расы, проголосовало значительное большинство состоятельных белых мужчин.

Еще не успели зажить раны, но уже пошли обвинения в адрес самой Клинтон и тех в Демократической партии, кто её поддерживал. Левые внутри партии утверждают, что бывшая первая леди должна была прислушаться к предупреждениям Берни Сандерса и активнее затрагивать тему социального неравенства в США.

Возложение вины может быть полезным занятием, если оно приводит к анализу и действиям, оно тем не менее может привести и к параличу тогда, когда как враги, так и сторонники Трампа должны взять на себя ответственность. Прежде всего такой ответственностью должно быть то, чтобы не дать Трампу подорвать свободы США и лишить граждан возможности противодействовать ему. Истеблишмент не должен помогать Трампу в ограничении свободы в противодействие ему.

Левые и центристские силы не должны позволить этой катастрофе привести к всеобъемлющей идеологической войне. Республиканцы теперь контролируют две ветви правительства, а также могут получить под свой контроль и судебную власть. Уже идут разговоры, что, обладая такой властью, республиканцы смогут провести реакционную программу налоговых и бюджетных сокращений, что пойдет вразрез с обещаниями Трампа перестроить американскую инфраструктуру.

Критикам такого радикализма предстоит продемонстрировать то, как эти планы станут предательством по отношению к тем, кто поддержал Трампа. Более того, они должны защищать альтернативное видение, которое может сплотить граждан страны для создания инклюзивного процветания и общества, где никто не будет чувствовать себя оставленным за бортом.

В заключение автор признает, что опасается за будущее страны, находя сложным поверить в то, что столько его сограждан решили поддержать Трампа. Граждане США не могут позволить страху и злости замутнить их сознание, поскольку именно сейчас нации требуется решительная, вдумчивая и творческая оппозиция.