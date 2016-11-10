После победы на выборах США кандидата-республиканца Дональда Трампа под сомнением оказалось будущее соглашения по иранской ядерной программе, поскольку новая администрация может пойти на шаги, из-за которых Тегеран откажется от своих обязательств, пишет Кэрол Морелло в статье для Washington Post.

Un.org Общий вид заседания Совета Безопасности ООН по иранскому вопросу

Многие назвали страшным предзнаменованием победу республиканца для сделки, с помощью которой было ограничено развитие ядерной программы исламской республики, а также возможность создания Тегераном ядерного оружия.

Несмотря на то что целый ряд стран положительно воспринял заключение сделки, она столкнулась с волной критики в американском Конгрессе, где прежде всего республиканцы заявили, что сделкой США поощряют захват заложников из числа граждан США, а также что она поспособствовала вмешательству Тегерана в конфликты в Сирии и Йемене.

«Одним из моих приоритетов будет демонтаж катастрофической сделки с Ираном», — отмечал на одном из митингов Трамп, который позднее указывал, что он попытается договориться о других условиях соглашения и повысить санкции против Ирана.

Тегеран в такой мере озабочен тем, на что может пойти Трамп, что высокопоставленные официальные лица исламской республики призывали Вашингтон придерживаться взятых на себя обязательств. Так, президент страны Хасан Рухани заявил, что республиканец не может изменить условия соглашения. Глава МИД Джавад Зариф, в свою очередь, отметил, что сделка была достигнута не с каким-либо государством или правительством, но с Советом Безопасности ООН, поэтому США не могут вносить свои изменения в договор.

По словам главы Фонда защиты демократий Марка Дубовитса, который неоднократно выступал в Конгрессе против сделки, неуверенность, царящая в Тегеране, необязательно является чем-то плохим.

«Я считаю вполне возможным, что администрация Трампа начнет угрожать применением военной силы, и иранцы будут вынуждены выбирать между тем, чтобы против них были введены более жесткие санкции и начаты военные действия, и тем, чтобы вернуться за стол переговоров для заключения новых условий сделки», — отметил он.

«Всегда существует риск того, что США останутся в одиночестве, тогда как европейцы, русские и китайцы заключат сторонние сделки с иранцами. Не стоит недооценивать мощи вторичных санкций США и того страха, который они создают на рынке, — страха, который только усилился в результате избрания президента Трампа», — добавил он.

С другой стороны, заместитель директора внешнеполитической программы Брукинского института Сюзанн Мэлони считает, что вероятность такого шага Трампа невелика, но ситуация прояснится, после того как новый глава Белого дома назовет членов своей внешнеполитической команды.