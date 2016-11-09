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Индийским СМИ стало известно, что министерство обороны Индии одобрило закупку 464 новейших российских танков Т-90МС. Дели стал первым покупателем самой новой модификации одного из самых коммерчески успешных танков мира — Т-90. Стоимость контракта на лицензионное производство машин в Индии составляет примерно $2 млрд. Посмотрим, что же это значит для военно-промышленного комплекса (ВПК) России и индийской армии.

В танковом парке Индии будет более 2000 танков Т-90: больше, чем у всех других армий, вместе взятых

Индия уже довольно давно является крупнейшим импортёром российских танков Т-90. Первые поставки этих машин начались в 2001 году. Стартовые партии танков производились на «Уралвагонзаводе», а позже в Индии было налажено лицензионное производство из комплектующих, поставляемых из России. В общей сложности по имевшимся контрактам индийская армия должна была получить на вооружение 1657 единиц Т-90С к 2020 году. Теперь же, с учетом поставок новейших Т-90МС, в танковом парке Индии будет 2121 машина данного типа. При этом в российской армии имеется около 550 танков Т-90 (из них 200 на хранении), а в сумме с другими странами, которые закупали этим машины (кроме Индии), их количество составляет 1000 единиц. Таким образом, в последние годы Индия обеспечила танковые производственные мощности «Уралвагонзавода» на две трети.

Интересно и то, что выбор индийский военных пал на российский танк, хотя долгое время шли разговоры о том, что могут быть закуплены около 500 машин индийского производства «Арджун». Это лишний раз указывает на провальность работ индийских разработчиков — танк получился тяжелым, с капризной ходовой и, соответственно, непригодным для большей части сложного индийского ландшафта. При этом стоимость $6−8 млн (по разным данным) превышает таковую у Т-90МС в 1,5−2 раза и равна стоимости лучших западных образцов (Leopard 2, M1A2 Abrams и т.п.).

Закупка Индией Т-90МС открывает хорошие экспортные перспективы и в других странах

Модификация танка Т-90МС во многом отличается от предыдущего Т-90С. Сильно улучшены возможности системы управления огнем (СУО) за счет установки новейшей СУО «Калина», соответствующей по своим возможностям большинству западных танков. Повышена и защищенность — теперь на Т-90 устанавливают более современную динамическую защиту «Реликт», вместо довольно неудачной и устаревшей «Контакт-5». Сделана попытка частично решить и главный минус компоновки танков линейки Т-64, Т-72 (именно его наследником является Т-90) и Т-80 — автомат заряжания пушки защищен дополнительной броней, а часть боекомплекта, находившуюся в башне рядом с экипажем, поместили в кормовой нише башни, снабдив ее вышибными панелями по примеру западных танков. Такой подход позволит понизить вероятность детонации боекомплекта при пробитии брони и оставить большие шансы для выживания экипажа. С учетом этих изменений стоимость танка, конечно, возросла — теперь его экспортная стоимость составляет примерно $4,3 млн — сумма немаленькая, тем не менее она ниже, чем у любого из западных конкурентов, — там цены начинаются с $6 млн.

Крупносерийное производство Т-90МС может поспособствовать снижению стоимости танка, а опыт закупок и применения в Индии сделает машине хорошую рекламу. Интерес к Т-90МС уже проявляли ближневосточные монархии, теперь вероятность подписания реальных контрактов увеличилась, так как никто не хочет рисковать и покупать новинку первым.

Заказы на Т-90МС позволят «Уралвагонзаводу» работать до того, как начнется крупносерийное производство танков Т-14 «Армата»

Важный факт — «Уралвагонзаводу» необходимо загружать свои производственные мощности до того момента, как появится крупный российский заказ на танки нового поколения Т-14 «Армата», а позже и экспортные контракты на данную машину (разрешение на зарубежные поставки, вероятно, будет выдано в середине 2020-х годов). Новый крупный заказ на Т-90 позволит нижнетагильскому гиганту работать и зарабатывать еще по меньшей мере 5−6 лет. Как раз столько, сколько и необходимо для доводки Т-14. Полученные же дополнительные средства могут пойти на модернизацию производства.