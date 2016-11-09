



Иван Шилов ИА REGNUM Президент Трамп

Возможно, что Альбион не так давно сам испытал потрясение, которого не ожидал (тот самый референдум о выходе из ЕС, с которым «что-то пошло не так»). А может быть, британцы вспомнили, как «хромой уткой» по фамилии Обама была произнесена сколь эпохальная, столь же и оскорбительная фраза насчет того, что Лондон будет стоять в конце очереди на подписание торговых соглашений с Америкой.

«Путин направил поздравительную телеграмму Трампу с избранием того на пост президента. Российский лидер сказал, что его победа должна послужить диалогу Москвы и Вашингтона в интересах двух стран, — пишет The Daily Mitrror, не углубляясь в детали процесса, происходившего 8 ноября. — Обама фактически заморозил отношения США с Россией из-за сирийского конфликта. Путин в своей поздравительной телеграмме победителю выборов выразил надежду, что Трамп нормальные контакты с Москвой разморозит».

Таблоид, корреспонденты которого любят и умеют превращать малозаметные детали в громкие сенсации, не отказал себе в удовольствии пройтись в ходе освещения результатов американских выборов и по извечному сопернику Великобритании в Европе — Франции.

«Французский посол в США Жерар Аро написал в своем аккаунте Твиттера, что мир рушится: «Трамп побеждает. Сначала «брекзит», теперь — результаты американских выборов. Голова идет кругом. Ноги подкашиваются». Узнав об итоговых результатах выборов Жерар Аро стер этот свой твит».

По мнению авторов редакционной статьи, выборы еще не до конца завершились: «Глобальные финансовые рынки попадали. Инвесторы в панике, вкладываться в Америку вдруг стало небезопасным. По мнению некоторых аналитиков, активы должны сейчас начать бегство из страны. Приближается Апокалипсис, — обрисовывает ситуацию издание и предупреждает горячие головы, пребывающие в состоянии эйфории, — Трамп победил Клинтон в одном из самых спорных выборных боев».

«Хилари, кажется, сама не была уверена в том, что выиграет, — отмечает The Daily Express. — Избирательные участки еще только собирались открывать свои двери, а Клинтон уже бросилась подыскивать подходящие оправдания своей (неочевидной тогда) неудачи. Клинтон обвинила ФБР в том, что бюро стало сторонником России и Трампа».

Дальше уже пошло по накатанной дорожке, говорит издание: «Как только Хиллари увидела результаты во Флориде, ключевом штате, определяющем итог в значительной степени, она начала выдавать оправдательные перлы один за другим. Она билась в одиночку против 238 летней истории мужчин в Белом доме. И тут — ФБР, которое сильно навредило Клинтон, запустив за неделю до выборов дело об ее электронных письмах».

«Российский парламент буквально взорвался аплодисментами, когда член Комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов сообщил о том, что победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп, — сообщает The Independent, размещающая в подтверждение правдивости своих слов и видеосюжет из Думы. — Владимир Путин направил 70-летнему победителю телеграмму с поздравлениями, выразив в ней надежду на то, что они в паре смогут преодолеть кризис российско-американских отношений, которые будут строиться отныне на основе диалога, взаимопонимания, взаимоуважения и реального учета позиций каждой из сторон в интересах народов двух стран и всего мирового сообщества».

Издание с удовольствием цитирует высказывания Владимира Жириновского про «бабушку Хиллари, которая теперь может отдохнуть» и Сергея Миронова, сочувствующего Биллу Клинтону, «таскавшемуся за женой по всем штатам, как потертый рюкзак».

«Руководители ведущих европейских государств находятся в некотором замешательстве и не спешат с поздравлениями Трампу, — замечает издание. — Только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вполне оперативно откликнулся на событие, сказав, что «победа Дональда Трампа это хорошая новость, которая показывает, что демократия все еще жива». Г-н Орбан часто подвергается критике со стороны Соединенных Штатов, в исполнении Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем и считала, что его действия ослабляют демократическую систему сдержек и противовесов».

«Американские спецслужбы предупредили Кремль накануне выборов: не вмешивайтесь, иначе возникнут серьезные последствия, — пишет The Times. — Такая реакция говорит только об одном — Москва действительно пыталась оказать влияние на исход президентской гонки». «Все начиналось, как элементарное сведение счетов. Путин просто хотел досадить Клинтон. Никто в Кремле не предполагал, что Трамп вообще выйдет в финальную часть соревнований претендентов. Московские стратеги думали, что американская промышленная и политическая элита пожует миллиардера и выплюнет его, как отслужившую свое жвачку. Как в свое время Путин прожевал и выплюнул Березовского. Кремлю надо было просто запачкать и исковеркать демократический процесс, попутно отомстив Клинтон. Но после того, как Трамп стал реальным кандидатом от республиканцев, Кремль понял, что может не только поссорить «слонов» и «ослов» но и сорвать банк на этом, выиграв выборы».

По мнению журналиста Роджера Бойза, Трамп — тоже не подарок для Путина.

«Беспроблемным партнером он не будет. Хозяин Кремля уже справлялся на своем веку с такими непредсказуемыми фигурами, как Уго Чавес и Сильвио Берлускони. Но у тех не было под руками ядерной кнопки. Ясно, что Путин в скором времени предложит Трампу оливковую ветвь мира. Но на эту приманку разумный человек, знающий русского лидера, не клюнет».

«Система рухнула — вот что означает победа Трампа. Самая мощная держава мира выбрала себе в главкомы человека без опыта работы в правительстве. Самодеятельного диктатора, плюющего на союзников и не стремящегося разговаривать вежливо и дипломатично в обществе. Если он не исправится, не изменит манеру поведения, его победа будет расцениваться как вызов обществу и его демократическим ценностям», — прогнозирует The Financial Times.

«Скорее всего это все-таки была маска, — размышляют авторы редакционной статьи. — Ему нужно будет работать с Конгрессом, представители которого регулярно вступали с ним в стычки и противоречия. Значит, ему придется измениться. Его победа уже обвалила рынки — значит, он должен будет задуматься над тем, как вести себя, чтобы обеспечить стабильность».

В целом газета приходит к выводу, что «президент Трамп — второй разящий удар по международному либеральному порядку. Первым был «брекзит». Если Трамп продолжит в том же духе — для Запада это окажется катастрофой».