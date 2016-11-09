



Александр Горбаруков ИА REGNUM Уходи, Барак, уходи

Что главное в этих выборах? То, что они показали, что система заложенная отцами-основателями действительно очень продуманная и работает на благо и во имя единства страны! И никаким ТНК не удастся подорвать ее целостность.

«Итак, эра надежд и перемен Обамы действительно заканчивается. Мир перевернулся с ног на голову, и президенту Обаме теперь нужно передать эстафету Дональду Трампу. Это будет адская инаугурация», — предупреждает Майкл Гудвин на страницах New York Post.

«Трамп выглядит сегодня как величайший разрушитель современной политики… Многие миллионы рядовых американцев нашли в нем скелет, опору, которую они отчаянно искали.

Их выбор стал неожиданностью еще во время праймериз, так как по идее избиратели должны были отвернуться от него, предпочитая других республиканских (якобы лучше квалифицированных) кандидатов, никто не верил, что они поставят на телевизионную знаменитость с забавными волосами, как на таран против высокомерного истеблишмента.

Их движение росло и ширилось до тех пор, пока рано утром 9 ноября ключевые колеблющиеся штаты не окрасились в красный цвет один за другим на телевизионных картах, и не посыпалась последняя стена сопротивления. Это был «момент-аллилуйя», который в конечном итоге привел обиженные и оскорбленные массы к триумфу. Избирателей Трампа регулярно оскорбляли, истеблишмент унижал их пассионарность.

Но они сносили эти оскорбления, считая их медалями «за отвагу», гордо называет себя «мусором» (deplorables и irredeemables). Но они не сдерживали себя, и сегодня они вернули себе свою страну. Победа Трампа — их победа. Это победа для демократии и для обычных мужчин и женщин Америки.

Фабричные рабочие, ветераны, полицейские, кухонные работники, люди, которые пашут на полях, делают поезда, собирают мусор и еще при этом как-то держат страну вместе и как-то заставляют ее двигаться — все они теперь победители. Все, как один, эти винтики нашей повседневной жизни выросли в машину мирной революции, их единственное оружие — урна для голосования и вера в будущее.

Это самая великая нация из когда-либо задуманных на Земле, еще раз доказала, что Америка исключительна, потому что американцы исключительны. Избиратели Трампа имели смелость идти против всех этих мелких царьков политики и промышленности — прежде всего против торгашей-мошенников и национальных либеральных СМИ.

И кто на этом этапе посмеет сказать, что Трамп не достоин победы и триумфа своих соотечественников? Он сделал то, во что никто не верил, преодолев сомнения и издевки на каждом шаге своего пути.

Ни один из кандидатов в наше время и, возможно, никогда не испытывал на себе такое злоупотребление орудиями доминирующей культуры. Практически каждый день почти все передовицы и все вещательные компании во всей стране поносили и унижали его.

Комиксы высмеивали его, изображая его с мусоро-прицепами, Уолл-стрит рассматривал его как угрозу, Голливуд смотрел на него сверху вниз и даже Папа вставил свои «два цента» презрения.

Это был грязный бассейн, в котором тонула справедливость и порядочность, но даже не это было самой большой ошибкой будущих убийц. Они были не в состоянии уничтожить Трампа еще и потому, что элиты недооценили презрение к себе его сторонников.

Эффект стал ровно противоположен тому, что было задумано. Вместо того чтобы деморализовать трампистов, атаки закалили их и сделали более уверенными, они твердо решили закончить то, что начали.

Теперь у Америки, наконец, появилось культурное противоядие. Конечно, это не консервативное противостояние либеральному истеблишменту, а скорее бесстрашный популизм, который склонен смешивать то и другое и в итоге поступать по-своему…

Конечно, Трамп раним, он может быть и хулиганом, он так и выглядел много раз, когда поддавался на провокации в дурацких схватках. Но за последний месяц он был образцом сдержанности и решительно придерживался принципиальных позиций, показывая, что он хочет стать президентом больше, чем нырять в дыры за кроликами.

Конечно, новые и более сложные задачи ждут его впереди, задача управлять такой большой и сложной страной заставит сократить график его обучения. Но первый шаг в управлении — получить одобрение народа, и нет никаких сомнений в том, что Трамп воплощает в себе настроения для этих изменений, такие же, какие были у Обамы восемь лет назад. Когда-то я говорил, что маятник качается иногда дальше, чем мы думаем; что это произойдет, и теперь мы это наблюдаем. Обама породил Трампа.

Месяц назад все выглядело так, будто Обама ставит своего преемника, а Трамп почит в оползне унижения. Тем не менее, сегодня Трамп избранный президент, а наследие Обамы находится в упадке.

Что касается Хиллари Клинтон, она не заслуживает того, чтобы быть президентом, несмотря на то, что желает этого больше жизни. У нее не было никаких оснований баллотироваться, она нечестная и не подходит этически; для меня, это было бы полной моральной капитуляцией, если бы она стала президентом.

Она бы попала в историю и разрушила страну. Это была слишком высокая цена за разбитый стеклянный потолок. Клинтон, Обама и Джордж Сорос, Голливуд и СМИ — все это проигравшие, включая всю эту политкорректность — болезнь духа, которая подрывала веру в своих собственных ценности и значение.

Самое главное, Трамп пообещал сделать Америку снова великой, и если он это сделает, он будет иметь успех», — пишет Майкл Гудвин.