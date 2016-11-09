



Иван Шилов ИА REGNUM Благодарность Трампа

— Расистское чудовище побеждает в Аризоне.

— Враг демократии занял первое место в Мичигане!

— Агент Путина выиграл в Пенсильвании.

— Дональд лидирует в Техасе.

— Трамп близок к победе во Флориде!

— Уважаемый президент Дональд Трамп ожидается сегодня в своем верном Вашингтоне, — гласит свежий анекдот, который стал реальностью.

Главный вопрос российского читателя — и я его абсолютно понимаю — что это в первую очередь значит для России? Для России это значит, если не мгновенную отмену санкций, то возможное их облегчение в будущем; если не мгновенное окончание расширения НАТО на Восток, то начало диалога в этом направлении; если не нормализацию ситуации на Украине, то возможность сесть за стол переговоров с адекватным визави. Но, как говорится, ожидай меньшего и не будешь разочарован.

Британцы уже озаглавили свои передовицы «Брексит по-американски». Этот демарш США действительно означает выход из налаженной машины глобализма. Трамп обещал исключить влияние иностранных интересов на политику США. Он обещал введение пятилетнего запрета, препятствующего бывшим чиновникам Белого дома и Конгресса становится лоббистами после того, как они покинут государственную службу и пожизненный запрет для чиновников Белого дома на лоббирование от имени иностранного правительства. Полный запрет для иностранных лоббистов на сбор денег. Трамп предлагает еще и отменить миллиардные платежи, предназначенные для программ в области изменения климата и для программ ООН. Известны слова Трампа и по поводу Северного альянса: «нам не нужен НАТО в его нынешнем виде. НАТО устарел, и мы тратим на альянс непропорционально много».

Если он действительно сдержит все свои обещания, то очень скоро останется один — без поддержки «прогрессивного мирового сообщества». «Он хвалит диктаторов, таких как Владимир Путин, и нападает на наших друзей: на премьер-министра Великобритании, мэра Лондона, канцлера Германии, президента Мексики и папу», — упрекала его Клинтон. Трамп сравнивал Обаму с президентом России Владимиром Путиным: «С точки зрения руководства, он получает оценку 5, а наш президент сильно отстает».

О премьер-министре Великобритании Дэвиде Кэмероне, после того как тот раскритиковал предложенный Трампом запрет по поводу мусульман, он сказал: «Похоже, у нас будут не очень хорошие отношения». На аналогичную критику со стороны мэра Лондона Садика Хана Трамп ответил таким образом: «Я думаю, что это очень грубые высказывания, и, честно говоря, я их запомню». Трамп также критически настроен к канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что она пустила мусульманских беженцев в страну: «Все думали, что она действительно великий лидер, но теперь ясно, что это катастрофа».

После того, как президент Мексики Пенья Ньето заявил, что Трамп использует такой же язык, который привел к власти Гитлера и Муссолини, Трамп сказал в интервью АВС: «Я не рад этому, конечно. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Гитлером, но мы должны быть сильными».

Когда папа римский Франциск посетил мексиканскую границу, чтобы помолиться с мигрантами, он сказал: «Я не думаю, что он понимает опасность открытой границы с Мексикой. Я думаю, что Мексика попросила его сделать это, потому что хочет, чтобы граница оставалась такой, как есть. Они делают на этом целое состояние, а мы теряем».

Не боится он испортить отношения и с Канадой, и Мексикой, и с Китаем, указывая на ревизию и возможное перезаключение соглашения о свободной торговле NAFTA, а также выход из него, если стороны не согласятся с новыми условиями США; выход из Трансатлантического и Транстихоокеанского торгового партнерства; и официальное признание КНР валютным махинатором.

Но пока Трамп испытывает только бесконечную благодарность к своему народу. Интересно, кто-то уже посчитал сколько раз он произнес слово «спасибо» в своей первой речи?

«Спасибо. Большое спасибо, всем. Извините, что заставил вас ждать. Сложное дело, сложное. Большое спасибо. Я только что получил звонок от секретаря Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой, и я поздравил ее и ее семью с очень, очень упорной кампанией. Я имею в виду то, что она очень сильно боролась. Хиллари работала очень долго и очень тяжело в течение длительного периода времени, и мы обязаны быть ей признательны за ее служение нашей стране.

Я именно это имею в виду, искренне. Теперь настало время для Америки завязать раны разделения, мы должны собраться вместе: все республиканцы и демократы и независимые кандидаты по всей этой стране… настало время нас собраться вместе, как один единый народ.

Время пришло. Я обещаю каждому жителю на нашей земле, на которой я буду президентом всех американцев, это очень важно для меня. Те, кто решил не поддерживать меня — их-то было всего несколько человек — [шутит Трамп] — я обращаюсь к вам за вашей помощью, чтобы мы могли работать вместе и объединить нашу великую страну. Как я уже говорил с самого начала, у нас была не кампания, а скорее невероятное и великое движение, состоящее из миллионов трудолюбивых мужчин и женщин, которые любят свою страну и хотят лучшего, более светлого будущего для себя и для своей семьи. Это движение состоит из американцев всех рас, религий, традиций и верований, которые хотят и ожидают, что наше правительство будет служить людям и своему народу.

Работая вместе, мы начнем работу над срочной задачей восстановления нашей нации и обновления американской мечты. Я провел всю свою жизнь в бизнесе, глядя на нереализованный потенциал людей во всем мире. То есть сейчас — что я хочу сделать для нашей страны — так это реализовать ее огромный потенциал. Я познакомился с нашей страной очень хорошо. Это будет прекрасная вещь. Каждый американец будет иметь возможность реализовать свой потенциал. Мужчины и женщины нашей страны не будут забыты никогда.

Мы собираемся исправить ситуацию в наших внутренних гетто и восстановить наши магистрали, мосты, туннели, аэропорты, школы, больницы. Мы собираемся восстановить нашу инфраструктуру и мы обеспечим миллионы наших людей работой, чтобы восстановить ее. Мы также, наконец, позаботимся о наших великих ветеранах… Наши ветераны невероятные люди. Мы приступим к проекту национального роста и обновления. Я буду использовать творческие таланты наших людей, и мы будем призывать лучших и самых ярких из них использовать свой огромный талант на благо всех нас. Это произойдет. У нас есть большой экономический план. Мы удвоим рост и у нас будет самая сильная экономика по сравнению с любой страной в мире. В то же время мы будем ладить со всеми другими странами, которые захотят ладить с нами. Мы будем иметь прекрасные отношения. Мы ожидаем больших и хороших отношений. Ни одна мечта не бывает слишком большой, ни одна проблема не может быть слишком велика. Нет такой вещи, касающейся нашего будущего, которая находилась бы за пределами досягаемости.

Америка больше не будет соглашаться на меньшее, только на самое лучшее. Мы должны вернуть себе судьбу нашей страны и мечтать о большом, смелом и дерзком. Мы должны сделать это. Мы еще раз помечтаем для нашей страны — о красивых и лучших вещах и об удаче.

Я хочу сказать мировому сообществу, что в то время как мы всегда будем ставить интересы Америки на первое место, мы будем справедливы со всеми, со всеми. Всеми странами, всеми другими народами. Мы будем искать точки соприкосновения, а не враждебности, сотрудничества, а не конфликта. А теперь я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить некоторых людей, которые действительно помогли мне с этим, с этой исторической победой.

Прежде всего, я хочу поблагодарить моих родителей, которые, я знаю, смотрят вниз на меня прямо сейчас. Великие люди. Я так много узнал от них. Они были прекрасны во всех отношениях. По-настоящему великие родители. Я также хочу поблагодарить моих сестер: Марианну и Элизабет, которые здесь с нами сегодня вечером. Где они? Они очень застенчивы на самом деле…

И мой брат Роберт, мой большой друг. Фантастическая семья. Мне очень повезло. Великие братья, сестры, великие невероятные родители. Мелания и Дона и Иванка и Эрик и Тиффани и Бэррон, я люблю вас, и я благодарю вас, особенно за то, что выдержали все это время. Это было непросто. Эта политическая грязь… Поэтому я хочу поблагодарить мою семью. Действительно, фантастика. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем. Лара, невероятная работа. Невероятно. Ванесса, спасибо. Большое спасибо…

Вы все оказали мне такую невероятную поддержку, и я скажу вам, что у нас есть большая группа людей. Вы знаете, они все говорят, что у нас небольшой штат сотрудников. Не так уж он и мал. Посмотрите на всех людей, которые у нас есть. Посмотрите на всех этих людей. Они чрезвычайно талантливы, и я хочу вам сказать, что это они очень, очень особенные.

Я хочу высказать особую благодарность нашему бывшему мэру Руди Джулиани. Он невероятен. Он путешествовал с нами, и прошел через все эти встречи, и Руди никогда не меняется…

Секретная служба. Они жесткие, и они умные, у них острый ум… Я хочу поприветствовать большую группу людей, и они стояли за меня, они фантастические люди, так что я хочу поблагодарить секретную службу. И правоохранительные органы Нью-Йорка, они здесь сегодня вечером…

Для того чтобы это стало тем, что называют «историческим событием», мы должны проделать большую работу, и я обещаю вам, что я вас не подведу. Мы проделаем большую работу. Я с нетерпением жду момента, чтобы стать вашим президентом и, надеюсь, в конце двух или трех лет (или четырех или даже восьми) вы сможете сказать, что все мы работали и на самом деле очень горды тем, что сделали все, что могли. Большое спасибо.

И я могу только сказать, что кампания закончилась, но наша работа и наше движение сейчас только начинается. Во имя американского народа мы собираемся приступить к работе немедленно, и мы будем делать свою работу, которой, надеюсь, вы будете гордиться, как будете гордиться и своим президентом… Это удивительный вечер. Это были удивительные два года, и я люблю эту страну. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо Майк Пенс», — закончил свою речь 45 президент США Дональд Трамп.