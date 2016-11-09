



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На этих выборах соревновались бизнесмен, сделавший свой капитал не вполне чистым путем, и ветеран политических боев с руками по локоть в коррупционных интригах. Не до конца воспитанный мужчина и женщина, активное участвовавшая в развязывании нескольких гражданских войн на чужой территории. Бодрый моложавый старикан и дама с припадками тряски и странного смеха, за которой ходит некто со шприцем.

От первого требовали извинений за неприличные фразы 15-летней давности. Вторую тщательно охраняли от вопросов о сотне смертей и «самоубийств» бывших соратников. Первому задавали неприятные вопросы, и он пытался на них отвечать. Вторая так и не сказала ни одной не общей и не пропагандистской фразы.

Все эти и многие другие примеры говорят об одном: Дональд Трамп — это живой человек, хотя и весьма далекий от идеала, а вот Хиллари — не вполне человек. Что-то вроде бодрийяровского симулякра, копии, не имеющей оригинала. Манекен со встроенной машинкой, которым неизвестно кто и неизвестно как управляет.

Как проходила предвыборная кампания? Дональд Трамп действовал то по законам жанра, то по наитию, вследствие чего бросался от почти протокольных фраз к неожиданным резкостям. Хиллари, в свою очередь, как наклеила (весной этого года) улыбку, так с этой улыбкой и ходила, что бы ни происходило вокруг.

Соратники и сторонники Трампа пытались вести дискуссию по актуальным для Америки и мира темам. Задавать вопросы. Критиковать администрацию. Предлагать другие решения. Соратники и сторонники Хиллари с самого начала выдавали за некую данность а) то, что она — единственный возможный выбор, и б) то, что она победит, а вопрос только в том, насколько уверенно. Еще в понедельник разговор шел именно в этом ключе. Такой пропагандой занимались, в числе прочих, Google и Facebook, тем самым документально подтвердив, что им наплевать и на права, и на свободы, и на демократию.

Республиканцы вели борьбу. Демократы сделали ставку на пропагандистский гипноз. И проиграли, потому что оказались слишком самоуверенными.

Кто принимает решения Дональда Трампа? Понятно, что у любого политика есть советники, но все-таки свои решения принимает в конечном итоге он сам. А кто принимает решения Хиллари? Длинный свиток со списком фондов и советников падает на пол и еще долго разворачивается. Стань она президентом, мы бы понятия не имели, кто и почему принимает решения. Потому истеблишмент и сделал ставку на столь слабого кандидата: приятно управлять всем миром, но еще приятней и, главное, безопасней делать это из-за кулис.

Откуда деньги у Дональда Трампа? Свою кампанию он в некоторые ее моменты финансировал в одиночку. Уклонялся он от уплаты налогов или не уклонялся, но, ввиду отсутствия судебных решений, мы говорим о его собственных деньгах. А откуда деньги у Хиллари? На пол падает, разворачиваясь, еще один свиток, в котором спонсорская помощь помилованных мужем-президентом граждан чередуется с ближневосточными фондами, которые не просто связаны с основными террористическими организациями, но, возможно, являются их создателями.

И снова — выбор между не вполне предсказуемым живым человеком и ширмой, за которой кто-то стоит. Между известно кем и неизвестно чем. Между реальностью, которую можно критиковать, и симулякром, который критиковать нельзя, потому что канонов «демократии» он не нарушает, а подлинным существованием не обладает.

О штабе Хиллари были известны только две вещи: то, что их слова не связаны с их делами, и то, что мнения сограждан им безразличны: они хотят не переубедить колеблющихся, а заставить поверить, что колебаний нет и не может быть.

Самым показательным был эпизод с перепиской Хиллари, рассекреченной Wikileaks. Из этих писем мир узнал, что возможный будущий президент США лжет и затевает войны, а ее соратники делают ставку на масштабные политические провокации. Но многие «независимые» медиа не обсуждали тему преступлений Клинтон. Они обсуждали тему нанятых Кремлем русских хакеров, которые не должны вмешиваться в американские дела.

Оболочка пыталась подменить собой содержание. Какое-то содержание у штаба Хиллари есть, но никто не знает, какое. Снаружи — лакированная фальшь про демократические ценности и толерантность. Внутри — неизвестно что. Скорее всего, опять что-то про маленькие победоносные гражданские войны в чужих странах и про пирамиду госдолга. А может быть, что-то другое.

Вот это и не понравилось гражданам. Их держали за дурачков, которыми легко манипулировать. Хотели переключать их внимание с преступлений кандидата от демократов — на неприличные фразы Трампа, с развязывания демократами войн — на «агрессию Путина», с вопросов о сомнительном здоровье — опять на Путина. Но люди все видят. Как сказал по другому поводу классик, «это ошибка думать, что они слепые».

Победа граждан над альянсом бюрократов и теневых корпораций, победа человека над симулякром — это повод для радости, но никак не для самоуспокоения. Человек будет умнее машины, только если продолжит совершенствоваться, — ведь прогресс машины остановить невозможно. Когда-то шахматисты выигрывали у суперкомпьютеров, а потом начали проигрывать. Граждане, добившиеся через Brexit и выборы в США побед над корпоративной бюрократией, которая их презирает и которая пытается навязать им «правильное мнение», не должны забывать, что следующий раунд не будет легче.

В России победу Трампа восприняли, как свою собственную. Причин у этого много. Хватило бы и того, что Хиллари говорила о России. К тому же в России склонны любить адекватность, не любить лицемерие и не бояться неизведанного.

Сейчас победитель воспринимается чуть ли не нашим сторонником. Но нельзя исключать, что Трамп, которому Россия вполне безразлична, через какое-то время станет ее оппонентом. Сегодня это кажется маловероятным, потому что с человеком, который принимает решения сам и принимает их рационально, почти всегда можно договориться.

Но даже если случится разлад, это не отменит сказанного. Американские граждане не позволили пустословию, формирующей социологии и коррупционной корпоративности одержать победу. Человек выиграл у симулякра. Остальные проблемы следует решать по мере их поступления.