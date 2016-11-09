



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Испанские СМИ

Из испанских газет, не особенно напрягаясь, можно было почерпнуть достаточное количества материала, чтобы прийти к выводу, что злейшим врагом человечества №2 является Дональд Трамп (после Путина).

Утренняя пресса Испании выглядит человеком, у которого от удивления отпала челюсть, но он не может вернуть ее на место руками, потому что они заняты лихорадочными поисками чего-то. Оправданий поражения той, на которую ставили, лихорадочным сбором подходящих аргументов в пользу того, что теперь у нас впереди Армагеддон, за углом ждет Апокалипсис, а назад пути просто нет.

«Победа Трампа — это Апокалипсис мировой дипломатии», — АВС, не церемонясь, берет быка за рога с заголовка.

«Поражение Хиллари — это удар по истеблишменту и тормоз на пути реформ, разработанных и начатых Обамой. Регуляризация потока иммигрантов и оттепель с Кубой повисли в воздухе», — сообщает читателю корреспондент Мануэль Трильо, которому, судя по выкладываемым им строчкам, доставляет истинное наслаждение рисование картины общемирового краха, который непременно случится, потому что в «единственной супердержаве мира» миллиардер в схватке за пост главы государства победил миллионершу. Мужчина женщину. «Гендерное насилие, ущемление политики поддержки прав и свобод сексуальных меньшинств и т.д. — все это войдет в Овальный кабинет в ногу с Трампом».

«45-м президентом Штатов будет мужчина. Хиллари не удалось придать Белому дому женский акцент. Желающим увидеть женщину во главе государства придется в очередной раз подождать», — констатирует автор. Убежденный в том, что экс-первая леди США была, бесспорно, лучшим кандидатом на пост из имевшихся. Потому что: «Худо-бедно, Клинтон провела три десятилетия в политике либо в качестве жены губернатора, жены сенатора и жены президента, либо в качестве госсекретаря. В сочетании с хорошими отношениями с миром большого бизнеса на Уолл-стрит это делало ее предпочтительной и фундаментальной фигурой. Такой, от которой внутренние соперники, вроде Сандерса, просто отскакивали, а внешние (Трамп) вынуждены были атаковать, но с осторожностью, ожидая ответки».

«Клинтон была ближе к России, она считала, что президент Владимир Путин пытается укрепить свои позиции, помогая Асаду, и намеревалась заставить его поумерить свои амбиции, не используя при этом американские сухопутные войска, как, впрочем, и войска союзников. Трамп настроен как раз противоположно, он хочет увеличить присутствие войск в Сирии», — еще один посыл журналиста, которые не утруждает себя попытками объяснить, в чем же все-таки Клинтон была близка к России. Впрочем, петух, кукарекая, отвечает только за то, что наступит рассвет, а чем обусловлено это физическое явление, не объясняет.

Несколькими штрихами, касающимися вопросов иммиграции, корреспондент усиливает общее гнетущее впечатление от нарисованного им полотна: «Миллионы нелегалов теперь потеряют надежду стать американцами. Республиканское большинство в Конгрессе уже отклонило проект всеобъемлющей реформы в этой сфере, а президент, настроенный негативно к пришельцам, тем более заставит их дрожать в ожидании депортации вместо того, чтобы легализовать их».

El Mundo в анализе происходящего более спокойна и взвешена, чем АВС, но не менее пессимистична.

«Победа Трампа — это подтверждение верности теории молчаливого большинства, согласно которой очень большое количество людей поддерживали этого кандидата, но им было стыдно или некомфортно признаваться в этом. Нечто похожее было уже при референдуме по «брекзиту» в Великобритании, результат которого тоже оказался сюрпризом, — пишет спецкор газеты Ирене Веласко. — Идеология Трампа для всех является тайной, как и его программа. Единственное, что ясно: он хочет покончить с внешней политикой альянсов и либерализацией торговли, принципами, которым Штаты следовали с момента окончания Второй мировой. Трамп обещал пересмотреть договоры о торговле с основными партнерами, отказался от выполнения обязательств НАТО по поддержке Прибалтики, если ее захватит Россия. Он обещал также построить на границе с Мексикой стену, чтобы перекрыть поток иммигрантов, но в своей победной речи в среду утром ни словом не обмолвился об этой стене».

«Трамп говорит о том, что он будет президентом всех американцев. Что все забытые и заброшенные отныне не будут забыты и заброшены. Он собирается реконструировать Америку», — делает реверанс в сторону нового президента США издание, аналитики которого прекрасно понимают, что «при всем богатстве выбора другой альтернативы нет», и Испании придется переступить через имеющуюся у нее неприязнь к новому хозяину Белого дома и начать с ним работать.

Руководство пиренейского королевства, кстати, с поздравлениями новому президенту США не спешило. Во всяком случае, никаких официальных congratulations из дворца Монклоа (резиденции правительства Испании — прим. ИА REGNUM ) по состоянию на 12.00 местного времени не озвучивалось. Впрочем, вся Европа тоже «набрала в рот воды».

«Сотни американцев, находящихся в Мадриде, провели ночь в дискотеке, чтобы с первыми лучами солнца узнать точные результаты выборов (Вашингтон «отстает» по времени от Мадрида на 6 часов). Ушли они разочарованными, — пишет El Confidencial. — Общее настроение выражалось многократно повторенной фразой «Гитлер вернулся».

«А все так хорошо начиналось, — с тщательно камуфлируемым сарказмом излагает автор, скрывшийся за инициалами M.Z. — Поздно вечером, в 23.00 за несколько часов до начала подсчета голосов в Штатах двести человек-сторонников Хиллари Клинтон собрались перед национальной библиотекой на улице Вилья-Нуэва. Люди были возбуждены и радостны, никто не верил, что случится что-то страшное. В 5.45 утра они же с портретом Клинтон в полный рост продефилировали по улице Калье-дель-Сид, скандируя: «Они берут верх, Хиллари! Вернись! Вернись!».

Похоже, что Хиллари их не услышала. Во всяком случае, возвращение ее не состоялось. А демонстрантам пришлось пережить несколько неприятных минут объяснений с полицией и принесения извинений за нарушение общественного порядка (правило соблюдения тишины с 23 до 7 утра даже в таком фестивалящем городе как Мадрид никто не отменял).

«Люди сидели в ночном клубе, окружив себя фотографиями Клинтон, как иконами, помещали ее снимки в маленькие импровизированные алтари и молились за ее победу. После того, как стало ясно, что виктории не будет, некоторые из них стали заявлять о том, что будут искать политическое убежище в какой-то из европейских стран. Трамп им кажется чудовищем, которое разрушит Америку и будет преследовать всех инакомыслящих».

«Реакция в Брюсселе очень сдержанная, — пишет El País. — В правительстве Евросоюза понимают и признают, что работать с Трампом будет очень трудно. Хотя Туск и Юнкер уже выразили надежду, что ЕС и США будут держаться друг друга в вопросах борьбы с ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ), а также по ситуации в Сирии и на Украине. Шеф НАТО Столтенберг подчеркнул, что сегодня лидерство Америки в альянсе необходимо, как никогда ранее».

«Трамп эксцентричен, непредсказуем, настроен на подрыв сложившихся отношений с Европой и даже готов изменить роль США в НАТО, — напоминает газета. — Наступает период катастрофической неопределенности в мире».

Издание цитирует ведущих политиков Старого Света, никто из которых не проявляет радости или хотя бы удовлетворения итогами выборов в США: «В репликах Меркель, Олланда и других чаше всего идет речь о трудном сотрудничестве, которое предстоит. Только главе Венгрии Виктор Орбан на своей страничке Facebook написал поздравления Трампу с избранием: «Отличная новость! Демократия продолжает жить!». Это неудивительно — Орбан националист и консерватор».

«Владимир Путин надеется совместно с Дональдом Трампом решать мировые проблемы, в то время как ЕС опасается возникновения дуэта Путин-Трамп, — рассказывает электронное издание 20 minutos. — Глава Европарламента Мартин Шульц не скрывает своего разочарования выбором Америки, а шеф НАТО, много критиковавший будущего президента США во время предвыборной кампании, теперь озабочен проблемами безопасности, которые это избрание может принести».

«Путин был первым из глав крупных держав, поздравившим Трампа, — подчеркивает портал. — Пока остальные раздумывали, как им быть в сложившейся ситуации, российский лидер успел заверить нового американского лидера, что надеется, взаимодействуя с ним, спасти российско-американские отношения, вытащив их из кризиса, в котором они находятся. По мнению Путина, диалог Москвы и Вашингтона будет иметь решающее значение для мировой безопасности».

«Хочет Европа или нет, а ей придется налаживать тесные отношения с Россией в свете того, что случилось в Америке», — такой вывод завершает публикацию.