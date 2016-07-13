Таджикистан приступил к реализации самого амбициозного проекта последних десятилетий. Дан старт строительству Рогунской ГЭС. Старт, надо сказать, вышел по таджикским меркам грандиозным. Президент страны Эмомали Рахмон, лично управляя бульдозером, полтора часа собственноручно перекрывал русло реки Вахш.

Prezident.tj Начало строительства

Гидроэлектростанцию пытаются построить еще с середины 70-х годов прошлого века. Но реализация проекта раз за разом сталкивалась с новыми и новыми препятствиями. Однако в июле 2016 года было объявлено о возобновлении строительства энергообъекта. Руководство республики подписало рамочное соглашение на $3,9 млрд с итальянской компанией Salini Impregilо о строительстве плотины ГЭС, которая, согласно проекту, должна стать самой высокой в мире и достигать 355 метров в высоту.

Рогунская ГЭС расположена в 110 км юго-востоку от таджикской столицы. Она станет девятой в каскаде гидроэлектростанций на реке Вахш с проектной мощностью 3600 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии в 13,1 млрд кВт/ч. Полный объем Рогунского водохранилища, которое образуется после возведения плотины, составит 13,3 км3, полезный объем — 10,3 км3. Использовать его таджикские власти обещают как в энергетических, так и в ирригационных целях.

Планируется установка шести радиально-осевых гидроагрегатов, мощностью по 600 МВт каждый. Согласно графику, первые два агрегата должны заработать уже во второй половине 2018 года, далее ГЭС будет строиться на выручку от продажи вырабатываемой ею электроэнергии.

Таджикистан жизненно заинтересован в создании новых энергетических мощностей. Зимой страна утопает во тьме — с октября по апрель вводится лимит на энергопотребление и жители получают электричество лишь по 12−14 часов в сутки. Так, в 2016 году ограничение на подачу электричества официально введено c 1 ноября, тогда как фактически в сельской местности отключения начались двумя неделями ранее.

Кроме того, из-за острого энергодефицита серьезно тормозится процесс создания промышленных мощностей, а, следовательно, и новых рабочих мест. В таких условиях говорить о возможном вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз явно преждевременно.

Жажда — ничто, имидж — все

По мнению некоторых наблюдателей, в условиях отсутствия в бюджете достаточных средств на строительство, Рогунская ГЭС — исключительно имиджевый проект действующего президента, так как «у политической верхушки безусловно было понимание того, что рейтинг президента падает, а постоянные перекладывания ответственности за неэффективное управление на гражданскую войну теряют всякую актуальность».

Будучи не в состоянии дать «хлеба», народу предлагаются «зрелища» — торжественное начало строительства плотины состоялось на следующий день после того как практически вся страна в полной мере ощутила каково это оставаться без дополнительных энергопроизводящих мощностей и провела без света три часа. Четких причин отключения власти все еще не назвали, лишь сослались на противоаварийную автоматическую систему, которая отключила агрегаты гидроэлектростанций.

После такого энергоапокалипсиса перепуганные таджикистанцы с большей радостью поддержали возведение плотины ГЭС, благодаря запуску которой, как обещают власти, света хватит всем.

На всякий случай, если вдруг граждане не заметили подвига своего лидера, бывший министр водного хозяйства и депутат Верховного Совета Таджикистана Хикматулло Насриддинов предложил назвать строящуюся плотину в честь президента. Он же, к слову, уже предлагал поставить памятник Лидеру нации и выдвинуть Эмомали Рахмона на соискание Нобелевской премии мира. А в ноябре 2015 года предлагал придать ему пожизненный статус президента. Что, по сути, уже произошло — через месяц Рахмону был присвоен статус «Основателя мира и национального единства — Лидера нации», а в апреле 2016 года вносятся поправки в Конституцию Таджикистана, снимающие ограничение на количество президентских сроков этого самого лидера.

Буквально на днях верхняя палата парламента страны закон «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации» признала конституционным.

Молчание — золото?

Однако есть в этой истории одна деталь — молчание. Блистает своим отсутствием реакция на начало возведения крупного объекта на притоке Амударьи со стороны руководства соседних стран, находящихся ниже по течению трансграничных рек. Узбекистан традиционно резко выступал против строительства Рогунской плотины. Каждое сообщение из Таджикистана о продвижении строительства неизменно влекло за собой негативную реакцию официального Ташкента.

С момента запуска строительства ГЭС в Таджикистане прошло почти две недели, однако узбекское руководство по-прежнему хранит молчание.

Причин тому может быть несколько. Во-первых, врио президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев сейчас сконцентрирован на подготовке к предстоящим выборам главы государства не рискует портить отношения с Душанбе, которые с приходом Мирзиёева к управлению страной взяли курс на потепление.

Эмомали Рахмон, конечно, отдельно подчеркнул, что Таджикистан намерен поддерживать добрососедские отношения и ни в коем случае не позволит соседям остаться без воды:

«С полной ответственностью заявляю, что мы, продолжая эту добрую традицию своих предков, никогда и никоим образом не оставим своих соседей без воды. Более того, повторно заявляю, что мы готовы путем привлечения отечественных и зарубежных инвестиций реализовать проект по обеспечению всех жителей стран Центральной Азии качественной питьевой водой из Сарезского озера, которой навеки хватит народам региона».

Таджикское руководство постаралось «не злить» Ташкент. Информационный портал «Центр-1» пишет о том, что редакторам таджикских изданий Минкультуры рекомендовало при освещении церемонии старта строительства плотины не выходить за рамки официальной информации, так как «тема очень деликатная, а отношения с Узбекистаном только налаживаются, и любая неосторожная информация может их опять портить».

Молчание узбекского исполняющего обязанности президента, которому наблюдатели предрекают место во главе страны, выглядит странным и оттого, что при Исламе Каримове, чьи политические традиции он, кстати, обещал поддерживать, именно премьер Мирзиёев выступал от лица своей страны против строительства Рогунской ГЭС.

«Настойчивость, с которой Правительство Таджикистана стремится любой ценой продолжить строительство Рогунской ГЭС, не может не вызывать чувство тревоги за возможные опасные и непоправимые последствия столь рискованных шагов, предпринимаемых таджикской стороной. У нас есть все основания считать, что руководство Таджикистана может решить непростые проблемы с энергообеспечением страны за счет строительства малых и средних ГЭС, используя для этого многочисленные реки и водные ресурсы на территории Таджикистана», — говорится в письме, которое премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев передал своему таджикскому коллеге Кохиру Расулзода в июле после сообщений в СМИ о подписании рамочного соглашения с итальянской компанией по строительству ГЭС.

Во-вторых, предположительно будущий президент Узбекистана не намерен провоцировать международный конфликт, который не нужен ни самому региону, ни России, на чью поддержку в будущем Мирзиёев явно рассчитывает.

Стабильная Средняя Азия, которая будет развиваться социально-экономически и повышать уровень жизни своих граждан, выгодна России. Это станет серьезным барьером для распространения идей радикального ислама. Возможно, лидеры стран Средней Азии осознали эту интенцию как России, так и Китая, и поэтому постараются решить старые проблемы, чтобы войти полноправными звеньями в новые экономические проекты России и КНР.

Кроме того, не стоит исключать и возможного скепсиса со стороны узбекского истеблишмента относительно вероятности завершения реализации проекта собственными силами и нет необходимости рушить нормализующийся диалог.

«Приступая к такому масштабному возведению ГЭС, нужно иметь деньги на все строительство, а не только на первое время. Возможно, что это политическая игра. Без внешнего финансирования Таджикистан не сможет реализовать такой объект. Пока это выглядит как политическая или экономическая декларация», — считает руководитель сектора экономического развития постсоветских стран Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина.

В любом случае строительство стартовало, и против него официально еще никто не выступил. Тут невольно вспоминается о том, как в начале июля глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода, выступая в Душанбинской соборной мечети на пятничной молитве, призвал прихожан молиться о своевременном завершении строительства Рогунской ГЭС и о том, чтобы никто этому строительству не препятствовал. Сработало?