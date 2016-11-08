И этот очерк мы начнем, отталкиваясь от письма Лермонтова Александру Раевскому, датированного «второй половиной ноября — началом декабря 1837 года из Тифлиса в Петрозаводск: «Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским».

Иван Шилов ИА REGNUM Лермонтов

Итак, на первое место, куда намеревался отправиться Лермонтов, поставлена Мекка. Это предполагает определение сразу двух взаимосвязанных позиций: знание поэтом ориентальных кодов, насыщенных историческими, этнографическими и политическими реалиями, а также способность их реализовать на практике, потому что представить себе Лермонтова в качестве путешественника-одиночки в этом очень тревожном и опасном регионе невозможно. Лермонтоведы констатируют динамику в ориентализме поэта. По выражению одного исследователя, он у Лермонтова «становится сложноустроенной системой», в которой четко просматривается знание основ мусульманской истории, культуры. Конечно, на уровне своего века.

Еще один вывод: в понимании исламского Востока поэту помогали приобретенные «кавказские знания» и «работа в поле» в конкретной ситуации, когда нужно было иметь четкое представление о том, является ли Кавказ, оказавшийся во владениях Российской империи в начале XIX века, продолжением Востока, или наоборот. В этом смысле у Лермонтова много общего с Пушкиным, который в «Подражаниях Корану» расширяет пространство восприятия на уровне Кавказ — Восток. В этой связи российский исследователь П.В. Алексеев на основе произведений Лермонтова обращает внимание на выстроенную поэтом восточную систему координат: сонный грузин, дремлющий «в дыму кальяна» Тегеран, «безглагольна, недвижима» мертвая пустыня Иерусалима, спящий мертвым сном Египет, успокоившийся араб, поющий песни «про дела отцов», как бы демонстрируя иллюзию внешней усталости древних цивилизации, лучшие дни и ведущая роль которых в истории, вроде бы давно прошли, но оживить их могут новые идеи, которые обозначат образ «вечно движущегося Востока». К этому подталкивал Лермонтова и внешний событийный ряд, который предопределял принятие им решений.

Но разобраться с этим непросто. Архивное наследие поэта очень ограничено. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с изданной в 1981 году Лермонтовской энциклопедией. Плоды, как правило, пожинают не геополитики или военные историки, а литературоведы, которые охотно комментируют оставленные поэтом тексты, определяя направление его творческих интересов через используемый язык и созданных образов или, как делала Анна Ахматова, «отбирая» какой-то жизненный материал, дрейфуя все же в сторону от онтологического смысла конкретной ситуации, которая вольно или невольно корректирует поведение поэта. На наш взгляд, более адекватным оказывается Николай Гумилев, который пытался «объяснять» Лермонтова, исходя из его любви к Кавказу, и выявленного поэтом «нелегкого поприща защитника Отечества».

Мы не намерены бросать камень в огород тех, кто на основе творчества Лермонтова выстраивает схему сопоставления различных литературно-эстетических и религиозно-философских взглядов, сложившихся в художественном пространстве России в первой четверти XIX века. Мы просто пытаемся осуществить историческую реконструкцию ситуации, в которой оказался поэт в Тифлисе в 1837 году. При этом очевидно, что любая реконструкция будет представлять собой лишь возможный вариант, а не его 100% копию, руководствуясь принципом «так могло бы быть». Это первый момент. Второй. Подробно знакомясь с русской и европейской периодикой первой половины XIX века, автор обратил внимание на заметное увеличение количества материалов, посвященных событиям на Кавказе и Ближнем Востоке. Это случайные корреспонденции представителей разных торговых компаний, записки путешественников, посещавших по тем или иным причинам регион, отчеты дипломатов и даже откровенные информационные «утечки». Все это должен был читать Лермонтов, серьезно занимавшийся проблемами Востока.

Две русско-иранские войны и одна русско-турецкая в начале XIX века резко изменили геополитическую ситуацию не только на Кавказе, но и на Ближнем Востоке. В особенно тяжелом положении оказывалась Османская империя. Череда проигранных войн ощутимо сократила территорию Блистательной Порты. Еще в начале XVIII века от нее фактически откололись Алжир и Тунис, бурлили Балканы, в 1821 году началась Греческая революция. Но главный удар по империи наносился с другой стороны. Шла битва за Мекку. В 1517 году Хиджаз, территория на западе Аравийского полуострова, где находятся священные города мусульман Мекка и Медина, захватил турецкий султан Салим I Явуз. Мекканские шарифы продолжали править на положении вассалов. В 1803 году Мекка была захвачена ваххабитами, представителями сформировавшегося в XVIII веке религиозно-политического движения в исламе, названного в честь Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703−1792). Эмир города Эд-Диръия — Мухаммад ибн Сауд ибн Мухаммад ибн Микрин аль-Мурайди в XVIII веке принял идеологию движения в качестве государственной, в результате чего Дирийский эмират за короткое время из небольшого государства превратился в обладателя почти всей территории Аравийского полуострова.

Потеря Мекки была воспринята султаном крайне болезненно, ведь османские владыки с начала XVI века носили титул «слуги двух Священных мечетей». Листаем периодику того времени. «Вестник Европы»: «Аравии назначено быть колыбелию Азиатских революций. Новый тамошний пророк, Абдул Вегаб хочет восстановить святую веру Аллиеву, истребить секту Омарову, отнять у Султана достоинство вышнего Калифа и присвоить его себе, называясь истинным потомком Магометовым. Слышно, что он имеет сообщение с Египетскими Беями; что Бассорский и Дамасский Паши готовы помогать ему, и что в войске его находятся иностранцы, которые всем управляют. Известие о сем мятеже сделало сильное впечатление в Константинополе. Внутреннее бессилие тамошнего правительства должно ускорить падение огромного Турецкого колосса. Оно кажется необходимым и близким; произведет важную революцию в мире, и будет иметь великие следствия для человечества. Турецкая История служит новым доказательством истины, что великие Империи, основанные на завоеваниях, должны или просветиться или беспрестанно побеждать: иначе падение их неминуемо».

Дальше, из того же источника: «Многие думают, что единственно выгодами Европейских Держав охраняется Турецкое господство в Европе, и что оне согласившись между собою легко прогнали бы Турков в Азию. Турецкая Империя состоит из прекраснейших областей в Азии и в Европе. Она при всем малолюдстве своем, ныне вмещает в себе более двадцати миллионов жителей (по счету некоторых 25, по другим 27, а иные полагают 28 миллионов), кои по исповеданиям веры разделяются на Магометан, Християн, Евреев и проч., а по происхождению, на турков, аравлян, албанцов (арнаутов), курдов, валурки и аравляне, которые составляют наибольшее число жителей в Империи. При покушении выгнать Турков из Европы, не только с их стороны встретились бы препятства, но еще и со стороны прочих Держав Европы. Франция и Англия имеют великую выгоду от торговых сношений с Турецкими провинциями как в Европе, так и в других частях света, и оба упомянутые Государства не замедлили бы употребить все средства к сохранению Турции.

Но не одне торговые выгоды заставили бы Англию и Францию помогать Туркам, а еще и политические: кому достанется Константинополь, тот получит во власть свою бесчисленные источники могущества; при обладании богатейшими странами в свете, он не замедлил бы сделать полным властелином морей Черного и Средиземного. Мысль о политическом равновесии явно и тайно управляет всеми предприятиями Держав Европейских. По сему-то вероятно Турки на долго еще останутся обладателями Европейских провинций, и если бы все Государства согласились разделить их Империю, то при самом начале встретились бы великие препятства. Гораздо большая опасность угрожает Туркам со стороны Вехабитов. Ежели когда-либо и удается Турецкому Паше одержать верх над отрядом Вехабитов, то следствия победы обыкновенно бывают весьма непродолжительны; ибо Вехабиты, собравшись в большем прежнего числе, возобновляют нападение, и тогда уже нет к миру другого средства, кроме обращения или смерти. Разве только посредством соединения всех сил Турецкой Империи можно бы поддержать господство ее в Азии; но совершенно воспрепятствовать успехам Вехабитов кажется совсем невозможно».

Для восстановления контроля над Аравией турецкий султан Махмуд II, обратился к хедиву Египта Мухаммеду Мухаммаду Али, который в 1813 году освободил Мекку. Но это резко изменило ситуацию. На Ближнем Востоке наряду с первым «центром» силы и вторым — в лице ваххабитов — сформировался еще один, уже египетский. В 1821 году родственник казненного эмира Турки ибн Абдаллах поднял восстание против османов, избрав в качестве новой столицы город Эр-Рияд. В 1824 году было образовано Второе Саудовское государство. Битва за Мекку шла с переменным успехом, наряду тем, что хедив Египта Мухаммад Али стал выставлять перед Константинополем, Европой и Россией требования о признании своей независимости. В октябре 1831 года армия Ибрагима-паши, сына египетского правителя, вошла в Сирию. Были взяты Иерусалим и Газа. Только после этого султан Махмуд II решил объявить Мухаммеда Али и его сына Ибрагима-пашу мятежниками. 24 ноября 1832 года русскому посланнику в Стамбуле А. П. Бутеневу было отправлено императорское предписание, в котором указывалось, что в том случае, если турки обратятся за помощью к России, посланник может требовать немедленно выслать эскадру к столице Оттоманской Порты.

Мятеж египетского паши, как свидетельствуют современники, не был стихийным и случайно вспыхнувшим — за ним стояла Франция, имевшая весьма сильные позиции в Египте. Париж подталкивал Египетского пашу к продолжению войны вплоть до захвата Константинополя очень активно, обещая и военную помощь и признание независимости. Министр иностранных дел Российской империи граф Нессельроде сообщал генералу Муравьеву: «Нашествие Египетского паши грозило падением Турецкой империи, коей слабое и разоренное состояние было самым лучшим поручительством спокойствия наших южных границ». И «завоевание Турции Мегмед-Али-пашою… могло бы возродить новые силы в сем упадающем царстве и отвлечь внимание и силы наши от дел Европы, а потому государя особенно занимало удержание султана на колеблющемся престоле его», поскольку с его падением мы «приобретали именно то, чего опасались, т. е. , вместо султана, соседа сильного и беспокойного». Для России победа паши не сулила ничего хорошего, означая прежде всего отказ новых властей от выгодного россиянам Адрианопольского мирного договора 1829 года.

21 января 1833 года официальные турецкие власти обратились к России с просьбой о помощи: прислать в Стамбул не только эскадру, но и экспедиционный отряд в 3−5 тыс. человек, тогда, как Ибрагим-паша уже шел к Константинополю. 31 марта 1833 года военный министр Чернышев выдал предписание осуществлявшему общее командование сухопутными экспедиционными силами генерал-лейтенанту Муравьеву занять оборонительные позиции с обеих сторон Босфора и укрепить их. Значительный контингент был выделен на защиту собственно Стамбула совместно с турецкими войсками. 24 апреля 1833 года в Кутайе между султаном и его мятежным пашой был заключен мир — Мухаммеду Али отдали Сирию. Затем последовали сложные и долгие переговоры со специальным посланником императора А. Ф. Орловым, которые привели к подписанию 26 июня 1833 года оборонительного договора между обеими империями, получившего название Ункяр-Искелесийского — так называлась база, где стояла русская эскадра. Была специальная секретная статья, по которым Османская империя обязывалась не пускать в Черное море военные корабли какой-либо третьей державы.

Ибрагим-паша остановил движение к Константинополю, а император Николай I выставил перед пашой требование покинуть Малую Азию. Англия и Франция отказались признать Ункиар-Искелессийский договор. Так назревал еще один острый кризис. Судя по тому, что Лермонтов готовился к поездке в Мекку, можно предполагать, что он располагал сведениями о подготовке российским Генеральным штабом совместного с Османской империей, либо в одиночном варианте военного похода в Саудовскую Аравию. «Один из пашалыков Турецкой империи, Египет — кто бы это подумал лет десять тому назад! — составляет теперь важнейший предмет политических соображений Европы, — писал один из российских журналов в редакционной статье «Египет в 1833 году». — Только великодушие России спасло Оттоманскую державу от честолюбия властелина, утвердившего в Египте свое владычество, и Европу от неминуемого и опасного потрясения. Кто из русских не пожелает узнать покороче характер и средства человека, дерзнувшего так недавно спорить о престоле Востока со своим законным государем и доставившего нам случай присовокупить к отечественной истории одну из прекраснейших черт прямоты и бескорыстия, одно из лестнейших доказательств славы российского оружия, когда присутствия 15 000 наших воинов было достаточно, чтоб остановить стремление завоевателя, страшнейшего, нежели как обыкновенно полагают?». Необходимо было вернуть Мекку под контроль Константинополя, что и произошло в 1840 году, когда османская армия вновь вступила в Сирию. Однако это были уже другие османы, прошедшие через реформы Махмуда II и начало Танзимата. Как писал российский консул в Бейруте, турки, изгнанные из Сирии «в чалмах и туфлях», через восемь лет возвратились в «в фесках, в узких куртках, в лакированных сапогах».

Продолжение следует.