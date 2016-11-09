Победа на выборах в США республиканца Дональда Трампа является ни чем иным, как трагедией для страны, трагедией для Конституции США. Она стала победой сил национализма, авторитаризма, женоненавистничества и расизма как в США, так и за их пределами, пишет редактор The New Yorker Дэвид Ремник.

Скриншот страницы newyorker.com Дональд Трамп

Он отмечает, что шокирующая победа Трампа является «отвратительным поворотом событий в истории США и либеральной демократии». На смену честному человеку — первому афроамериканскому президенту США — в Белый дом придет «мошенник, который мало что сделал для подавления ксенофобии и белого расизма».

На новость о его победе, считает автор, можно реагировать только с большим беспокойством, поскольку США ожидает целый ряд несчастий: от реакционного Верховного суда, осмелевшего правого Конгресса до президента, который пренебрежительно относится женщинам, меньшинствам, гражданским свободам. Помимо хаоса на рынках, этот неотягощённый знаниями национальный лидер вселит страх в уязвимых, слабых и другие незащищенные группы населения.

СМИ в ближайшие дни попытаются нормализовать эту трагедию, по мнению автора, преуменьшая уровень национализма победителя. Они также найдут способ замять вопрос действий ФБР, разрушительного вмешательства России и того, как Трамп мог транслировать свои многочасовые митинги по кабельным каналам.

Граждан США призовут рассчитывать на стабильность американских институтов, склонности даже самых радикальных политиков быть более сдержанными, когда они занимают ответственный пост. Но нет оснований верить, что Трамп и его окружение будут руководить страной в рамках приличий. Так и начинается фашизм, говорится в редакционной статье The New Yorker.