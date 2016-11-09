Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили малогабаритные коммерческие беспилотники в летающие взрывные устройства, и в ответ на это вооруженные силы США направили на Ближний Восток неуказанное число воздушных систем электронного противодействия. В октябре этим самолетам, противодействующим БПЛА, удалось поразить свою первую цель, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

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Автор отмечает, что радикалы из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, позаимствовали эту тактику у бойцов шиитской группировки «Хезболла», в августе применившей коммерческий БПЛА, для того чтобы сбросить небольшое взрывное устройство на боевиков в Сирии.

Так, в начале октября 2016 года курдские силы, выступающие на стороне США, сбили в северном Ираке БПЛА ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При его разборке произошел взрыв, в результате которого погибло два бойца. В США со все большей обеспокоенностью относятся к возможности применения вооруженных или заминированных беспилотных авиационных систем (БАС) в качестве оружия террористов.

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Пентагон принял ряд мер для разработки систем противодействия БПЛА. Корпус морской пехоты США разрабатывает вооруженный лазером грузовик, способный сбивать малые по размеру летающие объекты. В апреле 2016 года ВВС США обратились к оборонной промышленности с просьбой создать переносной набор уничтожения БАС. ВВС указывали, что система должна либо нарушать, либо перехватывать связь между БАС и тем, кто им управляет.

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Командование вооруженных сил США передало выполнение задачи в Объединённую организацию по борьбе с самодельными взрывными устройствами, основной целью которой является разработка технологий борьбы с радиоуправляемыми фугасами.

По меньшей мере одна система уже развернута на Ближнем Востоке. Так, 24 октября министр ВВС США Дебора Ли Джеймс заявила, что её подчиненным удалось успешно сбить БАС ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при помощи электронных мер. В ВВС тем не менее не стали разглашать характер систем подавления.

Скорее всего, подчеркивает автор, в системах используется радиоподавление, схожее с тем, которое применяется для предотвращения подрыва боевиками фугасов.

В октябре на Ближнем Востоке у США было по меньшей мере два типа самолетов, способных заглушать радиосигнал, использующийся для подрыва бомб. Эти же самые средства могут использоваться и для прерывания связи между БАС и управляющим им человеком, поскольку в них используется тот же принцип.

В 43-ю экспедиционную эскадрилью радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенную в Кувейте, входит небольшое число самолетов EC-130H Compass Call, чья основная задача состоит в том, чтобы нарушать связь и работу радаров противника. С другой стороны, США располагают самолетами ВМС EA-18G, действующими с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», прибывшего в Персидский залив летом 2016 года. Они также могут нарушать работу радаров и систем связи.

На вертолеты Корпуса морской пехоты США UH-1Y и AH-1Z могут устанавливаться системы глушения связи, называемые Intrepid Tiger II. Такие вертолеты действуют в рамках коалиции по уничтожению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии, но непонятно, были ли такие же аппараты на севере Ирака в октябре.

Неважно тем не менее, какие аппараты вооруженные силы США применяют для ликвидации БАС террористов, важно, что военные воспринимают это угрозу серьезно, даже если она носит исключительно психологический характер.