



Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Иран ищут общий язык

За последние несколько недель можно было стать свидетелем целого ряда важных событий в ирано-индийских отношениях. Хотя именно заключение торговых соглашений чаще всего становится заголовками газет, потенциал обеих стран намного глубже, пишет Алекс Ватанка в статье для National Interest.

Автор отмечает, что Нью-Дели и Тегеран на протяжении долгого времени рассматривали друг друга в качестве подходящих партнеров, которые могут соединить субконтинент и запад Азии в невиданной до этого степени. И сейчас перспектива крупных энергетических и транспортных проектов может предоставить долгожданный стимул для углубления сотрудничества.

После снятия санкций с Ирана с пути Тегерана были убраны ключевые препятствия для выхода из глобальной экономической изоляции, и хотя основное внимание уделяется отношениям Исламской республики с западными странами, связи Тегерана со странами Азии носят не менее масштабный характер.

На данный момент Ираном делаются шаги для создания крупномасштабных коммерческих связей. Например, 1 ноября стало известно, что Нью-Дели наконец выплатил Ирану долг в размере $6 млрд за импорт нефти, что сделать раньше было невозможно из-за санкций. Иран, который не особо и верил в стремление Индии покрыть долг, все-таки не позволял этому вопросу мешать дальнейшему развитию отношений с Нью-Дели. Тем временем, 1 ноября также стало известно, что Индия стала одной из трех стран, чьи банки открыли свои отделения в Иране. Компания Air India также объявила о возобновлении прямых перелетов в Тегеран из Нью-Дели, хотя последний такой перелет был в 1994 году.

Одним из самых заметных сообщений стала новость о том, что между странами в марте 2017 года должны завершиться переговоры и подписано соглашение о разработке месторождения природного газа «Фарзад-Б», разведанного индийским консорциумом в 2008 году.

В ходе визита премьер-министра Моди в Иран в мае 2016 года индийская сторона настойчиво продвигала мысль, что именно ей следует заняться разработкой месторождения. Если Тегеран согласится, между крупнейшим экспортером и крупнейшим импортером энергоносителей может сложиться надежное стратегическое партнерство.

С точки зрения Ирана, сделать из Индии — второго по объему импорта иранской нефти — «акционера» своей экономики означает добиться некой политической страховки. Так, Иран с удивлением и сильным разочарованием обнаружил, с какой легкостью Индия и другие азиатские страны поддержали Запад по вопросу санкций. Крупные торговые соглашения, продвигаемые президентом Хассаном Рухани, подогреваются желанием осложнить в будущем достижение международного консенсуса по санкциям в отношении Ирана.

Однако отношения Индии и Ирана не сводятся только к одному месторождению природного газа. Еще в мае между Моди и Рухани было подписано 12 соглашений, крупнейшее из которых — предоставление $500 млн постройку развитие глубоководного порта в Чабахаре.

В апреле министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы построить завод по сжижению природного газа в Чабахаре — первый в Иране. Это будет значительным шагом для Исламской республики обладающей крупнейшими в мире запасами природного газа, но не способной стать экспортером мирового класса наравне с Россией, Катаром и Туркменистаном.

Иран также заинтересован в том, чтобы превратить Чабахар в ключевой углеводородный узел, где будет находиться инфраструктура переработки и экспорта. Отход от экспорта необработанной нефти играет важную роль в планах Тегерана стать более самодостаточной и диверсифицированной экономикой.

Взаимное желание Ирана и Индии развивать Чабахар очень логично. С помощью него у обеих стран будет государств будет больший доступ к таким не обладающим выходом к морю регионам, как Афганистан, страны Центральная Азия и даже Европы. При этом Индия и Иран смогут зарубить китайско-пакистанский проект порта в пакистанском Гвадаре.

Для Тегерана Чабахар важен потому, что так у Ирана появится геополитически важный проект на западе Азии, а после его успешного завершения Южная и Центральная части Азии будут соединены беспрецедентным способом, а Иран будет ключевым перевалочным пунктом.