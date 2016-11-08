



Manmadeindustries.com Криминальные кольца

Только 19 убийств было зарегистрировано в трехмиллионном Монреале в 2016 году, и если эта тенденция сохранится, город закончит год с наименьшим числом криминальных убийств с 1960 года, когда в нем было втрое меньше жителей.

Причем это стабильная, продолжающаяся уже несколько лет тенденция.

С населением около 1,7 миллиона человек канадский мегаполис немного больше, чем американские Филадельфия или Феникс. При этом Монреаль пережил только лишь 28 криминальных убийств в 2014 году, по сравнению с 248 и 114 в этих двух мегаполисах США (прим.: это год последней опубликованной статистики к моменту написания материала).

Разница не на проценты — в 8,9 и 4 раза соответственно. Даже если его поставить в ряд с богатым и благополучным Лос-Анджелесом, Монреаль показывает 1,4 убийства на 100 000 жителей в год по сравнению с 6,7 убийства в Городе ангелов.

Здесь необходимо учесть, что у города «славная» криминальная история. «…Монреаль был когда-то столицей убийств Канады. Монреаль был также столицей автоугонов Канады, столицей ограблений Канады…» — пишет Карло Морселли, директор Международного центра по сравнительной криминологии, анализируя изменения, произошедшие с криминогенной обстановкой в мегаполисе.

Но как? Попробуем разобраться.

Все дело в «Ангелах»

Как показывают исследования аналитиков криминального «рынка», наличие организованной преступности в Монреале, в частности, знаменитых Hells Angels и классического итальянского синдиката семьи Риццуто, парадоксально выступает в качестве стабилизирующего элемента криминогенной обстановки.

В 2001 году полиция выиграла настоящую уличную войну с Hells Angels. Довольно быстро арестованные лидеры группировки, которым не удалось предъявить обвинения в серьезных преступлениях, были тогда отпущены. Нет, разумеется, речь не шла о делах, по которым была доказательная база, — просто канадские прокуроры не «рисовали» сроки за мелкие, незначительные и откровенно притянутые за уши преступления боссам Hells Angels и людям Риццуто.

«Сегодня они [боссы «системных» группировок] знают, что если они развязывают уличную войну против других организаций, где есть сопутствующий ущерб… полицейские силы будут немедленно мобилизованы» — так, четко по-военному, с использованием термина «сопутствующий ущерб» в отношении мирного населения (зачеркнуто) обывателя, поясняет параметры негласного договора между системными криминальными боссами Монреаля из Hells Angels и семьи Риццуто и полицейскими властями города профессор Этьен Блейз, эксперт по криминальному рынку из Монреальского университета.

Эта политика цинична, но она дает близко достижимые результаты.

«В городе нетипично малое число банд, связанных [по роду своей криминальной специализации] с убийствами. … Если у вас есть сильная организованная преступность, у вас есть сильный рынок защиты» — цинично, но предельно четко поясняет Карло Морселли заслуги Hells Angels и семьи Риццуто в поддержании низкого уровня криминальных убийств в городе.

Богатый город не только для богатых

Второй фактор, который отмечают аналитики, специализирующиеся в сфере криминальной преступности в отношении Монреаля, — это значительно более сглаженный разрыв в укладах жизни между социальными группами, населяющими город. Монреаль — пример крайне низкой даже для Канады сегрегации в укладе жизни семей на основе типа дохода, которая характерна для многих американских городов.

Говоря проще — монреальцы так же, как филадельфийцы или вашингтонцы, получают разные доходы. Но монреальцы с разными доходами живут в своих внешних проявлениях — дома, автомобили, публичные траты в ресторанах, одежда и т.п. — гораздо более однородно, чем жители мегаполисов США.

Нет раздражающей, вызывающей ненависть и зависть кичливой моды на роскошь.

Даже по сравнению с другими мегаполисами в Канаде, как отмечают аналитики, такими как Торонто и Ванкувер, в Монреале публично предъявляемая разница в доходах социальных групп носит менее выраженный характер.

Профессор Дэвид Хэменвей из Гарвардского университета с 2000-го изучает кейс Монреаля как города, которому удалось уйти от сомнительной славы криминальной столицы Канады.

«Если вы дискриминируете людей [по расе или каким-то другим образом] и оставляете отверженным очень мало ресурсов, когда они не могут получить хорошее образование … им трудно получить хорошую работу… вы делаете для них невозможным существование в самом комфортном городском пространстве. Неудивительно, что вы столкнетесь с бумом уличной преступности…» — указывает профессор на разницу подходов властей Монреаля и властей американских богатых мегаполисов, вкладывающихся в дорогие уличные скамейки и бесплатный общедоступный интернет.

«Я не говорю, что мы сумели преодолеть это здесь, в Монреале… но мы в световых годах от того, что мы сегодня видим в Штатах…» — так оценивает ситуацию профессор Дэвид Хэменвей.