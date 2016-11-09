Безвизовый режим и ассоциация Украины и ЕС

«Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла эта возможность», — такое неосторожное заявление сделал Пётр Порошенко во время визита в Маастрихт (Нидерланды) в 20-х числах октября.

Позже, во время пресс-конференции украинского лидера в Брюсселе (в ходе одного визита Порошенко встретился с руководством ЕС, а также с политиками единственной страны ЕС, которая пока не ратифицировала соглашение об ассоциации) стала понятна причина такой уверенности: «Украина имеет твердую поддержку значительного большинства депутатов Европарламента. И на сегодняшний день, сразу после решения по созданию механизма приостановления безвизового режима, мы не имеем никакого сомнения, что это решение будет немедленно принято».

Однако уже ближе к концу октября месяца появились первые тревожные заявления: «Европейские дипломаты говорили сегодня о визовой либерализации для Украины. Никакого движения [не будет — Ред.] до тех пор, пока предохранительный механизм не будет разработан. У Бельгии и Франции возникли проблемы с вопросом по коррупции в Киеве», — написал в своём Twitter корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвяк.

После Порошенко Нидерланды посетил также глава МИД Украины Павел Климкин. Но и его визит позитива не принёс: «Сегодня [28 октября — Ред.] состоится еще одно заседание голландского правительства. На сегодня будет принято решение: либо продолжить консультации, в том числе с Брюсселем, чтобы найти взаимовыгодную формулу и идти дальше к выборам, либо оставить этот вопрос на время после выборов в Нидерландах, которые, как вы знаете, пройдут 15 марта», — заявил Климкин в комментарии «Украинским новостям».

После этого черёд устраивать драму настал для Нидерландов. Премьер-министр Марк Рютте до последнего убеждал парламентские фракции поддержать ассоциацию Украины с ЕС. В последний день месяца ему всё же удалось выбить из оппозиции компромисс: в случае, если ЕС примет декларацию о том, что безвизовый статус не будет являться для Украины шагом к членству в Европейском союзе, оппозиция поддержит ассоциацию. «В декларации будет указано, что Соглашение об ассоциации с Украиной не является ступенькой к вступлению страны в ЕС и что украинские граждане не имеют доступа к европейскому рынку труда», — уточняют европейские СМИ. В итоге Нидерланды взяли ещё полтора месяца для «консультаций», отодвинув срок окончательного решения на середину декабря.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Михаил Пашков считает такое условие приемлемым, однако только в том случае, если оно не изменит само соглашение об ассоциации.

Но украинским дипломатам эта пауза оптимизма не добавляет. «Нидерланды вряд ли ратифицируют Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. ЕС будет искать промежуточное решение, чтобы закрепить эту сделку без ратификации Нидерландами — но вряд ли найдёт, потому что это опять же противоречит принципам единства ЕС. А Нидерланды будут затягивать процесс до бесконечности. Возможно, они согласятся только после парламентских выборов, когда к власти придут новые политические силы и о референдуме несколько подзабудут», — прокомментировал итог этих событий директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица для «Страна.ua».

Закономерный итог всей этой эпопеи: рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом снова не было включено в повестку дня пленарной сессии Европарламента (21−24 ноября). Напомним, то же самое произошло в октябре.

Но Порошенко не сдается: «Украина выполнила все 144 требования по безвизу, достигла всех критериев. Рассчитываю, что за оставшееся до саммита Украина — ЕС в Брюсселе 24 ноября, украинцы получат это долгожданное решение как признание прогресса и знак солидарности», — отмечает он. Вспомнил президент и о печально известных е-декларациях, которыми «…тысячи украинских госслужащих передали общий сигнал партнёрам в Европейском союзе».

Правда, не все с этим согласны.

«Польское интернет-сообщество, как и украинское, в шоке. Только если украинское сообщество не может подобрать слов, то польское вообще не может их найти, и это ещё слабо сказано. Е-декларации украинских чиновников видят не только в Украине. Только что из Варшавы и лично ощутил реакцию и настроения там. Не рискнул бы даже приблизительно пересказывать впечатления поляков от задекларированных миллиардов в чулках, частных церквей, антиквариата, часов, автомобилей…» — так охарактеризовал опыт «укради и отчитайся» глава «Укрзализници» поляк Войцех Балчун. И хотя официальная позиция е-деклараций на Западе — полное одобрение, ещё неизвестно, как на самом деле аукнется Киеву эта ярмарка тщеславия.

Вот еще интересная точка зрения — решение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским союзом откладывается из-за споров внутри ЕС в отношении визовой либерализации для Турции. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский на заседании комитета по иностранным делам. «Непонятной является задержка процесса визовой либерализации, где вы стали заложниками визового вопроса между ЕС и Турцией. Так не должно быть. Поэтому простите нас за это», — сказал евродепутат.

Экономика и экспорт

«Наша продукция в Европе слишком конкурентоспособна. Стоимость ее производства низкая, и Европа ставит максимум барьеров, чтобы ее туда не пустить. Там, где нам удается их подвинуть, — мы это делаем, но есть сопротивление», — такой неожиданный вывод сделал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в эфире телеканала ICTV. Впрочем, дальше было ещё интереснее: «Европа и те возможности, которые нам дало соглашение о ЗСТ [о зоне свободной торговли с ЕС], помогли нам компенсировать потерю российского рынка», — продолжил Кутовой. Сложно сказать, что министр имел в виду, поскольку по уровню общего экспорта в ЕС Украина ещё не вышла даже на уровень 2013 года. Не говоря уж рынке РФ, на который в хорошие годы Украина поставляла продукции на 15−17 млрд долл.

Украина действительно стала продавать больше в ЕС, но только продукции АПК. Одновременно утратив почти весь рынок сбыта этой продукции в РФ. А он был немаленьким: общий экспорт продукции АПК в 2013 году составил 17 млрд долл, 11% его (1,87 млрд долл) пришлось на Россию.

Ну и наконец. Экспорт продукции АПК в ЕС по итогам января — сентября 2016 года упал на 1% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,2 и 7,27 млрд долл соответственно). К этому следует добавить, что аграрный экспорт в ЕС за январь — сентябрь в целом вырос на 910 млн евро в сравнении с 2015 годом, т. е. Украина падает на растущем рынке.

Иными словами, чтобы иметь возможность продавать в ЕС продуктов питания примерно на 9,5 млрд долл вместо 4,5 млрд, Украина закрыла для себя российский рынок на втрое большую сумму. А министр аграрной политики этим гордится в прямом эфире.

Впрочем, немного «подыграем» украинскому министру. По ряду позиций в 2016 году Украина действительно нарастила экспорт в сравнении с прошлым годом. Ягоды (3 тыс. тонн вместо 1,3 тыс., в основном голубика), свежие овощи (8,2 и 4 тыс. тонн), мёд (21,7 и 12,5 тыс. тонн), масла растительные (1108 и 511 тыс. тонн), мясо птицы (27,6 и 18,8 тыс. тонн). Однако эффект от этого роста перебило снижение поставок зерна, семян подсолнечника и шрота.

Директор департамента международного сотрудничества Министерства аграрной политики и продовольствия Александр Романовский во время круглого стола «#EUkrаine» уточнил, что в этом году расти уже нечему: «Неисчерпанными остаются квоты по мясной продукции, за исключением курятины, а также некоторые квоты, к примеру, на грибы, чеснок».

В министерстве полны надежд на то, что Украина займёт весьма перспективную нишу и обеспечит поставки органической продукции в ЕС. Об этом в Германии на тематической конференции говорила заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева: «Почти 300 фермеров занимаются производством органической продукции, объёмы которой превышают внутреннее потребление. Около 400 тыс. га земли в Украине сертифицировано для органического сельского хозяйства. Более 80% общего экспорта данной продукции идёт в ЕС. Украинская органическая продукция имеет большой спрос у иностранных потребителей. Но сегодня украинские экспортёры и европейские дистрибьюторы сталкиваются с рядом проблем в своей работе». Основной проблемой, по словам замминистра, является двойная проверка органической продукции (на Украине и в ЕС), что создаёт производителям дополнительные временные и финансовые затраты. Хотя сложно сказать, чем тут можно помочь — разве что отменить украинский контроль для этих производителей. Также, по словам Трофимцевой, увеличение квот, которого Украине удалось добиться в конце сентября, принесёт её производителям дополнительные 200 млн долл. Это примерно 1/11 от общего падения экспорта Украины в январе — августе 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Украина также, наконец, начала использовать квоту на экспорт в ЕС молокопродуктов, которая ранее оставалась неиспользованной из-за качества, не удовлетворяющего нормам ЕС. Винницкий завод, входящий в корпорацию Roshen, до конца 2016 года планирует поставить нидерландскому трейдеру 1 тыс. тонн сухого обезжиренного молока.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская полагает, что заключение соглашения о свободной торговле Украины с Канадой открывает возможности для трёхсторонних соглашений в треугольнике Украина — Франция — Канада. Об этом она заявила по завершении французско-украинского бизнес-форума в Париже: «Большой интерес с французской стороны вызвало соглашение [о свободной торговле Украины — Ред.] с Канадой. Известно, что Европейский союз и Канада пришли к финальному решению и подписали свое соглашение. Мы считаем, что этот треугольник — соглашение [о свободной торговле — Ред.] Евросоюза с Канадой, соглашение Украины с Европейским союзом и соглашение Украины с Канадой — может сработать, и украинские компании смогут найти свое место в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости». О конкретных проектах речь пока не идёт, однако, по её словам, это могут быть сборочные производства, где критическим фактором является оплата труда.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко предупреждает, что Украина запретом экспорта леса-кругляка в Европу поставила себя в опасное положение, поскольку является членом ВТО: «Украина является членом ВТО, а в ее рамках любые экспортные ограничения неприемлемы. Страна, которая не выполняет подобного рода требования, столкнется с тем, что в Женеве против нее будет разбирательство о незаконном ограничении экспорта. То же само касается и экспортных пошлин, если бы мы ввели их на вывоз леса-кругляка. Ограничивать экспорт в рамках ВТО нельзя», — заявил эксперт в комментарии изданию «Сегодня». С другой стороны, судебные процессы в рамках ВТО — дело довольно затратное, а главное долгое. Т. е. теоретическая возможность получить иск для Украины существует, а на практике европейским производителям может оказаться быстрее и дешевле изменить схемы логистики.

Программы, гранты, целевое финансирование

Глава КМЕС (консультативная миссия ЕС на Украине) Кястутис Ланчинскас обеспечил харьковскую полицию специальными планшетами, которые должны помочь силовикам в их работе. «Мы можем [в случае вызова на адрес — Ред.] в радиусе 300 метров видеть у кого какая статья, есть ли оружие у жителей или, возможно, было зафиксировано незаконное хранение. Также можно прикреплять фото с места событий к онлайн-заявке», — описывает для ресурса «Восточный дозор» возможности гаджетов инспектор сектора превенции патрульной полиции ГУ НП (главное управление Национальной полиции) в Харьковской области Татьяна Геденко. По словам представителя КМЕС, планшеты — только начало сотрудничества его структуры с харьковской полицией, уже запланирован следующий, более масштабный проект.

ЕС собирается предоставить Украине 104 млн евро в рамках поддержки реализации стратегии реформирования государственного управления. Программа рассчитана на 2016−2020 гг. Техническим исполнителем ЕС выбрал Европейский банк реконструкции и развития.

Также ЕС намерен финансово поддержать реформу Государственной экологической инспекции Украины. По крайней мере такая возможность обсуждалась на встрече министра экологии Украины Остапа Семерака и еврокомиссара по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовству Кармену Велья. В частности, речь шла о финансировании создания Национальной стратегии обращения с отходами. Как известно, Украина сегодня испытывает определённые трудности с львовским мусором, который вынуждены по очереди принимать у себя остальные регионы страны. В ряде районов местные советы проголосовали за запрет принимать у себя мусор из других районов и областей, однако водители мусоровозов нередко сгружают свой груз, минуя официальные полигоны бытовых отходов. Частично эту проблему должно решить строительство новой ТЭЦ в Киеве (инвестором строительства вызвался выступить Китай). ТЭЦ будет частично работать на мусоре.

Разное

Решение Еврокомиссии разрешить Москве использовать простаивающую мощность газопровода OPAL наносит вред экономическим интересам Украины и нарушает соглашение об ассоциации, утверждает президент центра «Стратегия ХХI» Михаил Гончар: «Это сознательное нанесение ущерба Украине со стороны Европейской комиссии действиями, которые игнорируют положение статьи 274 Соглашения об ассоциации. В этой статье черным по белому написано, что стороны в разработке своих планов, программ, проектов должны учитывать существующие возможности друг друга», — заявил он журналисту издания «Апостроф», добавив, что Украине стоит подать на Еврокомиссию в суд.

По словам главы Минэкономразвития Украины Степана Кубива, в скором времени между Украиной и ЕС должно заработать общее цифровое пространство, что значительно снизит плату за роуминг. Этот проект обсуждался при участии украинского министра в Брюсселе.

Немецкий политолог Андреас Умланд в интервью интернет-ресурсу from-ua раскритиковал практику опоры украинской власти на партии националистического толка, отметив, что это идёт вразрез с стремлением Украины к интеграции с ЕС. «…Европейская интеграция началась как антинационалистический проект. Она не была антимосковским, антироссийским, антисоветским проектом. Она началась как западноевропейская инициатива после двух мировых войн и была реакцией на ужасные последствия тех ультранационалистических настроений в довоенной Европе, частью которых и была ОУН-Б. Хотя таким образом украинские ультранационалисты были, в свое время, очень даже европейским явлением. Однако восхваление ОУН-Б в сегодняшней Украине находится в глубоком историческом противоречии с базовым смыслом европейской интеграции после 1945 года».

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