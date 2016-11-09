У редактора ИА REGNUM и главного редактора ИА REX Саркиса Цатуряна необычная судьба. Самый запомнившийся пейзаж из его детства ― побег по горным серпантинам на руках у бабушки после захвата родного села теми, кто отнюдь не желал им добра. Но добро живо и свидетельствует о себе заботой и даже болью.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Саркис Цатурян

«Интуиция — не чувство, а гибкость ума»,― считает Саркис Цатурян, с кем побеседовали о его работе, отношении к читателям, решениях и судьбе, приходу к осознанию без боли, цензуре, а также об очень личном.

Саркис Цатурян — в сегодняшних «Людях России».