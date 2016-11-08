



США 2

Национальные президентские выборы обладают рядом совершенно уникальных особенностей. Вот некоторые из них.

Выборщики. Тема старины глубокой

Для понимания приведем ниже таблицу по Штатам, в которой указаны не только число выборщиков, но и их соотношение к числу по последней переписи населения. Получается, что в Вайоминге на одного выборщика приходится 188 тысяч человек, а в Калифорнии — 677 тысяч. Именно они, через 41 день после 8 ноября решат, кто будет президентом США, закрепив полученные результаты законодательно. Выборщики могут быть только от победившей партии. Их список утверждает губернатор каждого штата. При этом формально они должны голосовать в соответствии с волей избирателей и своей партии, но федерального закона с таким требованием нет. Значит, в случае победы Трампа, это может случиться в первый раз, ведь пока прецедентов не было.

Штат

Население

Число выборщиков

Людей на выборщика

Уникальная тема досрочного голосования

С 24 октября оно началось во Флориде. Далее — почти везде. При этом конверт отправляется на адрес участка, где потом вскрывается и добавляется в электронный считыватель. Но! Никто не говорит, что досрочно проголосовавший не может прийти и переголосовать. Ведь в списке избирателей если что и отмечают, так только домашний адрес. Иначе — какая тайна голосования.

Самые странные нарушения

Так как во многих штатах у избирателя не спрашивают даже водительские права, особенно это актуально для штатов с большим процентом афро-американского населения, активный избиратель может проголосовать несколько раз «за того парня», лишь бы знать его фамилию в списке.

Та же ситуация связана с голосованием неамериканцев. Причем часть из них даже внесена в списки избирателей — по словам того же Трампа до 14%.

Так как нет контролеров, волонтеры на участках имеют неограниченные возможности вбрасывания бюллетеней при достижении на участке консенсуса. Особенно касается сельского населения и шт. Юта в отдельности.

Не трудно, при желании, найти «сезонных рабочих» из мигрантов для голосования за «мертвые души» — покойных избирателей, оставшихся в списках. При этом списки партии получают через свои администрации в социальных службах. Списки избирателей принципиально не «чистятся».

Как известно, во всех штатах формат бюллетеней разный. В некоторых Клинтон выдвинута от трех партий и повторяется 3 раза, в некоторых Трамп от двух. Это значит, что если человек «промазал» и не попал в демократов или республиканцев соответственно — его голос будет потерян. Этим часто пользуются при голосовании в многочисленных домах престарелых.

Контроль за выборами

Американцы традиционно не допускают на свои выборы иностранных избирателей. Это касается не только российских дипломатов, но и европейцев. Это главная традиция американских выборов.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк считает к выборам не допущены 3,2 млн человек, находятся под следствием или осуждены. Также не будут голосовать 2,6 млн погасивших судимость.

Штаты, в которых решается все, и угрозы ИГИЛ

Есть и такие штаты. Вообще в Америке существует поговорка: «Как проголосуют в Нью-Гемпшире, так проголосует Америка».

На этих выборах самые политические баталии в день выборов развернутся в Аризоне, Колорадо, Флориде, Джорджии, Айове, Мичигане, Неваде, Нью-Гемпшире, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании, Вирджинии и Висконсине.

При этом от ФБР поступило предупреждение о террористической угрозе со стороны ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Нью-Йорке и Вашингтоне. Не исключена ситуация, что провокации могут состояться и в «решающих» штатах, если один из кандидатов начнет терять преимущество, предсказанное ему опросами общественного мнения.

График окончания выборов по штатам

6 часов вечера ET (2 штата, 19 голосов выборщиков)

Индиана 11 выборщиков

Некоторые участки в Штате закрываются в 7 вечера

Кентукки 8 выборщиков

Некоторые участки в Штате закрываются в 7 вечера

7 вечера по восточному времени (4 штата, 41 голосов выборщиков)

Джорджия 16 голосов выборщиков

Южная Каролина 9 выборщиков

Вермонт 3 выборщика

Вирджиния 13 выборщиков

7:30 вечера по восточному времени (3 штата, 38 голосов выборщиков)

Северная Каролина 15 выборщиков

Огайо 18 выборщиков

Западная Вирджиния 5 выборщиков

8:00 вечера по восточному времени (16 штатов + DC, 172 голосов выборщиков)

Алабама 9 выборщиков

Коннектикут 7 выборщиков

Делавэр 3 выборщика

Округ Колумбия 3 выборщика

Флорида 29 выборщиков

Иллинойс 20 выборщиков

Мэн 4 выборщика

Мериленд 10 выборщиков

Массачусетс 11 выборщиков

Миссисипи 6 выборщиков

Миссури 10 выборщиков

Нью-Гемпшир 4 выборщика

Нью-Джерси 14 выборщиков

Оклахома 7 выборщиков

Пенсильвания 20 выборщиков

Род-Айленд 4 выборщика

Теннесси 11 выборщиков

8:30 вечера по восточному времени (1 штата, 6 избирательных голосов)

Арканзас 6 выборщиков

9 вечера по восточному времени (14 штатов, 156 голосов выборщиков)

Аризона 11 выборщиков

Колорадо 9 выборщиков

Луизиана 8 выборщиков

Канзас 6 выборщиков

Мичиган 16 выборщиков

Миннесота 10 выборщиков

Небраска 5 выборщиков

Нью-Мексико 5 выборщиков

Нью-Йорк 29 выборщиков

Северная Дакота 3 выборщика

Южная Дакота 3 выборщика

Техас 38 выборщиков

Висконсин 10 выборщиков

Вайоминг 3 выборщика

10:00 вечера по восточному времени (4 штата, 21 голосов выборщиков)

Айова 6 выборщиков

Монтана 3 выборщика

Невада 6 выборщиков

Юта 6 выборщиков

11:00 вечера по восточному времени (5 штатов, 82 голосов выборщиков)

Калифорния 55 выборщиков

Гавайи 4 выборщика

Айдахо 4 выборщика

Орегон 7 выборщиков

Вашингтон 12 выборщиков

1:00 утра (1 штат, 3 голоса выборщиков)