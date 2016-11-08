Особенности национальных выборов в Америке
Национальные президентские выборы обладают рядом совершенно уникальных особенностей. Вот некоторые из них.
Выборщики. Тема старины глубокой
Для понимания приведем ниже таблицу по Штатам, в которой указаны не только число выборщиков, но и их соотношение к числу по последней переписи населения. Получается, что в Вайоминге на одного выборщика приходится 188 тысяч человек, а в Калифорнии — 677 тысяч. Именно они, через 41 день после 8 ноября решат, кто будет президентом США, закрепив полученные результаты законодательно. Выборщики могут быть только от победившей партии. Их список утверждает губернатор каждого штата. При этом формально они должны голосовать в соответствии с волей избирателей и своей партии, но федерального закона с таким требованием нет. Значит, в случае победы Трампа, это может случиться в первый раз, ведь пока прецедентов не было.
Штат
Население
Число выборщиков
Людей на выборщика
Уникальная тема досрочного голосования
С 24 октября оно началось во Флориде. Далее — почти везде. При этом конверт отправляется на адрес участка, где потом вскрывается и добавляется в электронный считыватель. Но! Никто не говорит, что досрочно проголосовавший не может прийти и переголосовать. Ведь в списке избирателей если что и отмечают, так только домашний адрес. Иначе — какая тайна голосования.
Самые странные нарушения
Так как во многих штатах у избирателя не спрашивают даже водительские права, особенно это актуально для штатов с большим процентом афро-американского населения, активный избиратель может проголосовать несколько раз «за того парня», лишь бы знать его фамилию в списке.
Та же ситуация связана с голосованием неамериканцев. Причем часть из них даже внесена в списки избирателей — по словам того же Трампа до 14%.
Так как нет контролеров, волонтеры на участках имеют неограниченные возможности вбрасывания бюллетеней при достижении на участке консенсуса. Особенно касается сельского населения и шт. Юта в отдельности.
Не трудно, при желании, найти «сезонных рабочих» из мигрантов для голосования за «мертвые души» — покойных избирателей, оставшихся в списках. При этом списки партии получают через свои администрации в социальных службах. Списки избирателей принципиально не «чистятся».
Как известно, во всех штатах формат бюллетеней разный. В некоторых Клинтон выдвинута от трех партий и повторяется 3 раза, в некоторых Трамп от двух. Это значит, что если человек «промазал» и не попал в демократов или республиканцев соответственно — его голос будет потерян. Этим часто пользуются при голосовании в многочисленных домах престарелых.
Контроль за выборами
Американцы традиционно не допускают на свои выборы иностранных избирателей. Это касается не только российских дипломатов, но и европейцев. Это главная традиция американских выборов.
Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк считает к выборам не допущены 3,2 млн человек, находятся под следствием или осуждены. Также не будут голосовать 2,6 млн погасивших судимость.
Штаты, в которых решается все, и угрозы ИГИЛ
Есть и такие штаты. Вообще в Америке существует поговорка: «Как проголосуют в Нью-Гемпшире, так проголосует Америка».
На этих выборах самые политические баталии в день выборов развернутся в Аризоне, Колорадо, Флориде, Джорджии, Айове, Мичигане, Неваде, Нью-Гемпшире, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании, Вирджинии и Висконсине.
При этом от ФБР поступило предупреждение о террористической угрозе со стороны ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Нью-Йорке и Вашингтоне. Не исключена ситуация, что провокации могут состояться и в «решающих» штатах, если один из кандидатов начнет терять преимущество, предсказанное ему опросами общественного мнения.
График окончания выборов по штатам
6 часов вечера ET (2 штата, 19 голосов выборщиков)
- Индиана 11 выборщиков
- Некоторые участки в Штате закрываются в 7 вечера
- Кентукки 8 выборщиков
- Некоторые участки в Штате закрываются в 7 вечера
7 вечера по восточному времени (4 штата, 41 голосов выборщиков)
- Джорджия 16 голосов выборщиков
- Южная Каролина 9 выборщиков
- Вермонт 3 выборщика
- Вирджиния 13 выборщиков
7:30 вечера по восточному времени (3 штата, 38 голосов выборщиков)
- Северная Каролина 15 выборщиков
- Огайо 18 выборщиков
- Западная Вирджиния 5 выборщиков
8:00 вечера по восточному времени (16 штатов + DC, 172 голосов выборщиков)
- Алабама 9 выборщиков
- Коннектикут 7 выборщиков
- Делавэр 3 выборщика
- Округ Колумбия 3 выборщика
- Флорида 29 выборщиков
- Иллинойс 20 выборщиков
- Мэн 4 выборщика
- Мериленд 10 выборщиков
- Массачусетс 11 выборщиков
- Миссисипи 6 выборщиков
- Миссури 10 выборщиков
- Нью-Гемпшир 4 выборщика
- Нью-Джерси 14 выборщиков
- Оклахома 7 выборщиков
- Пенсильвания 20 выборщиков
- Род-Айленд 4 выборщика
- Теннесси 11 выборщиков
8:30 вечера по восточному времени (1 штата, 6 избирательных голосов)
- Арканзас 6 выборщиков
9 вечера по восточному времени (14 штатов, 156 голосов выборщиков)
- Аризона 11 выборщиков
- Колорадо 9 выборщиков
- Луизиана 8 выборщиков
- Канзас 6 выборщиков
- Мичиган 16 выборщиков
- Миннесота 10 выборщиков
- Небраска 5 выборщиков
- Нью-Мексико 5 выборщиков
- Нью-Йорк 29 выборщиков
- Северная Дакота 3 выборщика
- Южная Дакота 3 выборщика
- Техас 38 выборщиков
- Висконсин 10 выборщиков
- Вайоминг 3 выборщика
10:00 вечера по восточному времени (4 штата, 21 голосов выборщиков)
- Айова 6 выборщиков
- Монтана 3 выборщика
- Невада 6 выборщиков
- Юта 6 выборщиков
11:00 вечера по восточному времени (5 штатов, 82 голосов выборщиков)
- Калифорния 55 выборщиков
- Гавайи 4 выборщика
- Айдахо 4 выборщика
- Орегон 7 выборщиков
- Вашингтон 12 выборщиков
1:00 утра (1 штат, 3 голоса выборщиков)
- Аляска 3 выборщика