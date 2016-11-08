Командир польского содружества «Курск» Ежи Тыц в интервью ИА REGNUM подытожил первую большую поездку по России.

ИА REGNUM Ежи Тыц: «У меня нет права отступать»

ИА REGNUM : Визит «Курска» в нашу страну вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. Вы ожидали такого эффекта?

Мы не ожидали получить в России столько благодарности от нашей работы. Как нас встречали в Курске! Всюду журналисты, камеры. Даже было немножко не по себе, потому что я никакой не звезда шоу-бизнеса. Мы завязали много контактов и с правительством Курска, и с поисковым отрядами Курска. Все готовы помочь восстанавливать памятники солдатам, освобождавшим мою страну от фашистов. По поводу резонанса… Несколько раз нас совершенно незнакомые люди буквально силой заставляли… отобедать.

ИА REGNUM : Это где такое было?

В Ельце, например. Позвонили казаки и сказали, что если мы не заедем к ним на обед, то они очень, очень сильно обидятся. Обед был королевским. А когда ехали в Сатино-Русское, то нас по дороге вновь перехватили. Семейная пара Алексей и Светлана позвонила и пригласила в Щербинку на обед. Была великолепная баранина. Но дело, конечно, не в еде. Мне было важно, где только возможно, рассказать русским людям, что в Польше мудрых людей больше, чем больных русофобией. И, как мне кажется, удалось это донести. Я понял, что о «Курске» узнала вся Россия.

Волонтёры «Курска» у Могилы Неизвестного солдата в Москве

ИА REGNUM : Конечно, ключевым моментом вашей поездки была встреча с официальным представителем МИД России Марией Захаровой…

Скажу так — после этой встречи моя жизнь уже никогда не будет прежней (смеётся). Мария несёт огромную ответственность за свои слова. Ведь весь мир слушает, что говорит Захарова. Не каждый мужчина такое выдержит. А в личном общении я увидел, что Маша — это скромная девушка. Это удивительно.

ИА REGNUM : После такой плодотворной поездки есть опасение, что в Польше вырастет волна гнева против тебя и «Курска»?

Да, я боюсь, что это противостояние увеличится. И первые сигналы уже есть. О нашей поездки по России начали писать серьёзные республиканские газеты. Раньше такого не было.

ИА REGNUM : В каком контексте стали писать?

В негативном. Что мы — предатели своей страны, что поехали за деньгами в Россию. Не зря, мол, и советскую форму одели во время встречи с Захаровой. Но в этих статьях нет нашего мнения. Пишут про нас, ни разу не поинтересовавшись у меня. Странная журналистика, не находите? В общем, теперь уже вся Польша нас знает, так что нет права отступать. Только вперёд!

ИА REGNUM : А может, есть обратный эффект от вашей поездки?

Совершенно верно. Есть и другая сторона. За два последних дня я получил очень много сообщений в соцсетях. Мои соотечественники хотят присоединиться, помочь нам — кто деньгами, кто техникой, кто бензином, кто просто руками. И здорово, что среди таких поляков — очень много молодёжи.

Коллаж ИА REGNUM Могила красноармейца Будянского в польских Катовицах — до и после

ИА REGNUM : За эти три года вы уже восстановили 24 памятника красноармейцам. Это большая цифра, особенно в условиях русофобии. А вы помните первый памятник?

Конечно, помню. Это было летом 2013 года в Катовицах. На городском кладбище я случайно нашёл могилу неизвестного солдата. Такой маленький обелиск с красной звездой. Сильно разрушенный временем. Никто не знал, кто там лежит. И я решил восстановить могилу. Но чтобы восстановить, надо было создать организацию. Так появился «Курск». С помощью архивов мы установили имя солдата. Это, как сейчас помню, Иван Ефимович Будянский. Затем вышли на его внуков.

ИА REGNUM : Какие планы «Курска» на ближайшее время?

Надо закончить реставрацию памятника воинам, павшим при форсировании Одера, в Миколине — это один из самых грандиозных мемориальных комплексов в Польше. Кроме того, мы получили от местных властей три разрешения на ремонт памятников в северо-западной части Польши.

А насчёт 24-х отреставрированных памятников скажу так. Вот когда 224 отремонтируем, это я понимаю!

От редакции. Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде готов поделиться контактами Ежи Тыца с теми читателями, кто решится помочь «Курску». Пишите — av@regnum.ru